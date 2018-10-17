«Мы теперь семья»: Приянка Чопра о романе и предстоящей свадьбе с Ником Джонасом - ФОТО

О романе Приянки Чопры и Ника Джонаса впервые заговорили в мае этого года. Их отношения развивались стремительно: уже через пару месяцев Ник сделал Приянке предложение. Как сообщает Lady.Day.Az, в откровенном интервью E! News индийская актриса рассказала об отношениях с женихом и предстоящей свадьбе.

"Я очень взволнована. Никогда не думала, что бойфренд и жених - это совершенно разные вещи. С тех пор, как мы обручились, я чувствую себя иначе. Мы теперь семья.

У нас с Ником много общего. Мы знакомы уже несколько лет, но начали встречаться только недавно. Нас объединяют общие ценности - семья и вера", - сообщила актриса.

Будущие супруги уже познакомились с родственниками друг друга: по словам Приянки, семья Ника тепло приняла ее, да и Нику в Индии очень понравилось.

Дата свадьбы пока не сообщается. Скорее всего, влюбленные устроят две свадьбы - одну в американских традициях, а вторую на родине Приянки в Индии.

Напомним, что 36-летняя Приянка Чопра и 26-летний актер и музыкант Ник Джонас вместе около полугода. У Ника уже есть опыт отношений с женщинами старше себя: он встречался с 39-летней Кейт Хадсон и австралийской певицей Дельтой Гудрем, которая старше его на восемь лет. Джонасу также приписывали роман с 55-летней Деми Мур.

Что касается Приянки, то ранее она встречалась с коллегами по Болливуду Шахидом Капуром и Арманом Бевея.

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