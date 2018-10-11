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11 октября 2018 10:54

The Weeknd сделал предложение Белле Хадид - ФОТО

9 октября модель Белла Хадид праздновала свой 22-й день рождения. Вечеринку в Нью-Йорке в честь праздника устроил ее возлюбленный музыкант The Weeknd.

Как сообщает Lady.Day.Az, в сети появилось видео, которое сняли гости праздника: Белла на нем держит в руках коробочку и обнимает Абеля. Официальной информации не поступило: есть вероятность, что эмоции Беллы на видео - это лишь реакция на трогательный сюрприз от друзей. До этого сестра Беллы Джиджи написала в своем Instagram, что знает об особенном сюрпризе на день рождения. И поклонники пары уверены - им стало предложение руки и сердца от Абеля Тесфайе.

Отметим, что пара очень тщательно скрывает подробности своих отношений, однако все уже заочно осыпают их поздравлениями. Напомним, что в ноябре 2016-го Белла и Абель рассталась после полутора лет отношений, а о новом воссоединении все узнали весной этой года.

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