3 самых крепких пары знаков Зодиака - ФОТО

Астрологи считают, что к выбору партнера или партнерши нужно подойти с собой ответственностью и супер семья это не выдумка и не миф.

Каждый из нас может построить крепкие отношения, хотя и потребуется работа 2-х партнеров, без этого просто никак, потому что, какая бы ни была гармония между двумя, как говорится в жизни бывает всякое, но астрологи все-таки выделяют 3 супер пары, которые реально имеют 99% создать крепкую и гармоничную пару.

Телец-Дева

Отношения между этими 2 знаками складываются не сразу, а поэтапно, но в дальнейшем такой союз становится крепким и нерушимым. Началом этих отношений может стать рабочая обстановка или общее дело, в этой среде Телец и Дева начинают присматриваться друг к другу, потому что считают, человек каков в работе таков и дома.

Они оба обращают внимание на то как ведет себя партнер в рабочей обстановке, в общении с другими сотрудниками, какие имеет предпочтения или склонности. Находя быстрый язык общения и схожие темы для разговора, оба не спешат открываться друг другу. Никогда быстро не принимают решение о создании семьи. Оба знака земные, поэтому любят анализ и конкретику.

Уравновешенная, практичная, сдержанная Дева в браке с самодостаточным и спокойным Тельцом станет для него помошником, соратником и большим другом. Телец же в глазах Девы, которой больше всего нужно, будет стабильным, как в эмоциональном, так и в финансовом плане. Дева может ждать и много терпеть, Телец тоже крепкий орешек. Отношения не будут развиваться стремительно, шаг за шагом эти 2 знака построят собственное счастья в будущем. Дети в такой паре растут со здоровой психикой, потому что в семье нет ни криков, ни разборок с применением физической силы, а есть полное взаимопонимание, любовь и забота о ближнем. Счастливые дети, где папа и мама любят друг друга без лишних слов, просто потому, что их любовь сильней всего - ни это ли счастье.

Овен-Лев

В отличии о первой пары, эти двое помешаны на выяснения отношений на весь квартал, драматические конфликты не только с хлопаньем двери, но в ход может пойти все, что попадет им в это время под руку, но при всем при этом, это воистину высокие отношения.

Большое подтверждение того, что эти двое не могут жить друг без друга. Овен и Лев будут всегда вместе до конца в любой ситуации, при любом раскладе карт, до последней минуты жизни. В астрологическом раскладе Лев и Овен, подобны сердцу и чувству, теперь скажите, как может сердце работать без чувств или как чувства без сердца.

Несмотря на такие бурные проявления сердечных чувств по отношению друг к другу в глазах своих детей они становятся ярким примером того, что семья строится на чувствах, на любви, а там, где нет любви, там нет и семьи.

Рак-Скорпион

Рак и Скорпион не могут друг без друга. Оба эмоциональные, чувствительные и удивительно интуитивные натуры. Разница лишь в том, что один любит страдать молча, про себя, другому нравится, чтобы его состояние походило на страдальческое, чтобы это обязательно было заметно партнеру. Скорпион любит рушить, ломать, Рак же по природе своей коллекционер и строитель, поэтому это идеальная пара. В их отношениях много драматизма, обиды, сцен ревности, хотя это все только еще больше укрепляет их союз.

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