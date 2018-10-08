Как манипулировать разными знаками Зодиака? - ФОТО

Чтобы правильно влиять на человека, важно выбрать способ воздействия соответствующий его характеру. Делать это лучше всего при помощи астрологии. Мы расскажем, как манипулировать различными знаками Зодиака:

Овен

Овны - личности азартные и крайне импульсивные. К тому же они максималисты, которые в лепешку разобьются, но добьются, того, что задумали. Главное подтолкнуть их к этому.

Порой достаточно сказать такому человеку: "Милый, а давай слетаем в Австралию! Ты будешь первым среди друзей, кто посетит Зеленый континент!". А можно взять Овна "на слабо", сказав: "Муж Наты построил такую потрясающую дачу! Нашей даче до нее далеко". Задев самолюбие Овна, вскоре вы увидите, на что способен этот человек.

Главное, Овен не должен догадаться, что им манипулируют. Все должно выглядеть естественно, ведь в противном случае гнев этого человека обратится на вас.

Телец

Представители данного знака невероятно упрямы, а потому управлять ими довольно сложно. К тому же они проницательны и с легкостью разгадывают, когда на них пытаются влиять. Единственный, у кого есть карт-бланш для воздействия на Тельца, является любимый человек. Его манипуляций Телец практически не замечает и всегда готов исполнять желания партнера.

К примеру, такому человеку всегда можно сказать: "Ты не мог бы забрать меня с работы на машине? Я бы быстрее приготовила твои любимые ребрышки в соусе!". Личности данного знака - невероятные гурманы, а значит, любые манипуляции связанные с едой будут успешны на 100%.

Наконец, Телец просто обожает секc, а значит, чтобы влиять на этого человека, важно постоянно следить за своей внешностью, регулярно обнимать и целовать Тельца, поддерживая в нем секcуальное желание.

Близнецы

У этих людей слишком много интересов, а потому их жизнь напоминает калейдоскоп, в котором нет места распорядку и заранее проложенному маршруту. Наверное, поэтому Близнецы непредсказуемы и слабо поддаются манипуляциям. Да и привычка этих людей всех держать на расстоянии не способствует управлению ими.

Чтобы воздействовать на Близнеца, нужно научиться слушать его и стать ему другом. При этом с данным человеком всегда нужно быть на равных, говоря: "Давай ты сегодня поможешь мне, а завтра я возьму на себя свои заботы". А еще на Близнецов можно воздействовать, заинтересовывая их чем-то новым и неординарным. Желаете отправиться на отдых, предложите вместо привычной Турции - Бразилию, а вместо пляжного отдыха - сплав по реке.

А вот ставить условия Близнецу совершенно бесперспективно, как не стоит пытаться ревновать этого человека и загонять его в рамки. В этом случае управлять им станет просто невозможно.

Рак

Раками довольно легко манипулировать, а все потому, что личности они сострадательные и никогда не пройдут мимо чужой беды. Вы можете рассказать, как вам тяжело, и Рак тут же придет на помощь.

Но если вы живете с этим человеком, постоянно вызывать жалость и сострадание не получится. Нужно действовать деликатнее. Раки обожают внимание к себе, любят, чтобы о них заботились. Поэтому, приласкав своего партнера, накормив и убаюкав его, вы сможете просить о чем угодно. Без проявления заботы долго влиять на этого человека у вас точно не получится.

Представитель данного знака очень привязан к семье, а потому решив манипулировать им, следует все свои предложения сводить к благам семьи. Такого подхода будет достаточно, чтобы Рак выполнил все в лучшем виде.

Лев

Лев - охотник, а потому для манипуляции важно давать ему возможность завоевывать вас. Когда представитель данного знака заинтересован в человеке, он готов делать для него буквально все. Поэтому в нем нужно постоянно поддерживать любовь и страсть.

Представители этого знака просто обожают лесть. Похвалив их таланты, вкус и силу воли, можно переходить к сути разговора, ведь в этом случае большое сердце Льва смягчится, и он пойдет на уступки. Но берегитесь обманывать этого человека. Комплименты должны быть искренними, высказанными от души.

А еще Лев - ценитель прекрасного. И рядом с ним должен быть просто потрясающий партнер, как по содержанию, так и по внешнему виду. В этом плане, если вы желаете получить в дар красивое украшение, просто скажите Льву: "Я мечтаю об этих сережках с кулоном. В таком украшении наша пара будет самой сногсшибательной на корпоративе". Для такого человека это достаточно убедительный аргумент.

Дева

Чтобы манипулировать Девой, важно быть с этим человеком на равных, чтобы он уважал вас, а не считал своей прислугой, не считал глупой и беспомощной. В противном случае планка уважения этого человека к вам снизится и манипулировать им станет невозможно.

Вообще манипулировать Девой чрезвычайно сложно, ведь этот человек любую информацию пропускает через сито логики. Чтобы пробить эту стену, вы должны быть логичны. К примеру, скажите: "Любимый, давай продадим машину и будем ездить на работу на велосипедах. Это сэкономит нам кучу денег, поможет поддерживать хорошую физическую форму, да к тому же с утра мы будем получать заряд энергии!". Поверьте, на Деву логика действует безотказно.

Не пытайтесь навязывать Деве вещи, которые заведомо ведут к финансовым потерям. Это довольно прижимистый человек, который не любит выбрасывать деньги на ветер. А если уж задумали серьезные траты, ваша логика должна быть железной.

Весы

Личности знака Весы, нередко сомневаются, колеблются при принятии решений, а потому управлять ими не составляет труда. Им нужно подбросить нужную информацию, дать день на "переваривание", а потом подсказать, как поступить правильно. Не сомневайтесь, представитель данного знака сделает правильный выбор, который устроит и вас.

Кроме того, Весы настоящие эстеты и ценители прекрасного. На этом обязательно нужно играть. Скажите такому человеку: "Присмотрись к этому стильному костюму с синим отливом. В нем ты просто неотразим! А еще он идеально подходит к синему платью, на которое я давно уже засматриваюсь". После изысканных комплиментов с такого человека можно веревки вить.

Помните лишь, что с Весами можно договариваться только лаской. Сюда же относится и сексуальное влечение. Поманите его кружевным бельем на красивом теле, обнимите, поцелуйте и скажите, как хотите его. Одурманенный желанием он согласится буквально на все.

Скорпион

Скорпион - известный манипулятор, который использует окружающих в своих целях постоянно. А вот управлять ими чрезвычайно сложно. Скорпион знает, как противостоять вашим уловкам и на корню пресекает любые попытки манипулирования.

Справиться с этим человеком можно. Но для этого нужно пожить со Скорпионом, и узнать его слабые стороны. Если давить на его болевые точки, можно пытаться управлять этим человеком. Из других вариантов воздействия на Скорпиона остается лишь шантаж.

А еще представитель данного знака очень привязан к семье и, особенно, к детям. Поэтому если в своих желаниях и просьбах вы будете ссылаться на детей или просить этого человека сделать что-то ради семьи, он не сможет отказать. И главное, все ваши манипуляции должны доноситься доброжелательным, спокойным тоном. В противном случае вы нарветесь на грубость.

Стрелец

Стрелец обожает быть в центре внимания, любит, когда его слушают и просят его совета. А вот если начать игнорировать этого человека, это выведет его из зоны комфорта и заставит соглашаться даже на то, чего ему совершенно не хочется.

Кроме того, Стрельцы - свободолюбивые личности, а значит, позволяя своему любимому Стрельцу общаться с подругами или друзьями, летать на отдых без семьи, вы можете получать за это неплохие дивиденды в виде сговорчивости партнера.

А еще, хвалите своих Стрельцов. Скажи: "Милый, ты просто потрясающе готовишь плов! Кто тебя этому научил? Давай ты будешь периодически радовать меня готовкой". Наконец, как и все помешанные на сексе Стрельцы, вашим партнером легко управлять, выполняя его тайные сексуальные желания.

Козерог

Представителям данного знака Зодиака чужда романтика, а потому лаской, нежностью и сексом их точно не проймешь. Это практичные личности, для которых первоочередное значение имеет обеспеченность. Поэтому, желая воплотить в жизнь свои желания, вы должны заинтересовать Козерога. Скажите, например: "А давай вместо седана купим микроавтобус. На этой машине мы сможем не только выбираться всей семьей на природу, но и зарабатывать".

Козерог - отличный организатор и руководитель. И этим также нужно пользоваться. Например, вы можете сказать: "Любимый, наши детишки тебя так слушаются, ты для них безусловный авторитет. Давай ты проконтролируешь выполнение ими домашнего задания, а я, чтобы вам не мешать, посижу с подружкой в кафе".

А вот нытьем, слезами и уговорами Козерога не пронять. Как не пронять его агрессией и шантажом. В этом случае он ответит вам той же монетой или просто закроется в себе.

Водолей

Представители этого знака Зодиака очень несговорчивые личности, а потому не только отказываются поступать так, как их просят, но и делают все наоборот. Поэтому, чтобы заставить Водолея сделать то, что вы хотите, просто запретите ему это делать. Вот увидите, все будет исполнено в лучшем виде.

Водолей очень дорожит своей свободой. Запрещать ему что-то, значит нарваться на конфликт. В этом плане грамотнее разрешить ему то, что он хочет, но взамен получить желанную поблажку. Договоритесь так: "Слышала , вы с друзьямо собрались с ночевкой на рыбалку? Отлично, ну а я чтобы не скучать, поеду с подружками в ночной клуб". С таким подходом вы не только добьетесь желаемого, но и выставите инициатором самого Водолея.

И, как совет - будьте искренними с Водолеями. Они очень любят, когда говорят начистоту, без ужимок и недомолвок.

Рыбы

Рыбы - известные альтруисты, которые готовы жертвовать своим временем и средствами ради счастья и благополучия близких людей. Поэтому, манипулировать Рыбами просто, достаточно надавить на жалость, рассказать, как вам тяжело живется без автомобиля или как вам неловко появляться на презентации в одном и том же платье. Да что говорить, Рыбы никогда не откажут в помощи, если человек в ней нуждается.

От представителей данного знака можно добиться чего-либо только лаской и заботой. Окутайте душевным теплом свою любимую Рыбку, и она готова будет ради вас буквально на все. Никаких уговоров не потребуется!

Правда бывают ситуации, в которых Рыбы не ведутся на ласки и слезные просьбы. В этом случае манипулировать этим человеком можно только ставя ему ультиматумы. Просто скажите: "Я не готова жить с курящим человеком, эта привычка вызывает у меня отвращение". И Рыбы переступят через себя. С таким подходом ваш партнер справится со своей зависимостью.

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