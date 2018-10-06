Каких парней привлекают женщины разных знаков Зодиака

Ты часто обнаруживаешь, что, сколько бы ни старалась, привлекаешь мужчин определенного типа? При этом обстоятельства вашей встречи могут быть разными, но характеристики каждого парня пугающе похожи. Нет, дорогая моя, это не грабли, а происки судьбы, ведь она подсказывает, что ты должна выполнить свою кармическую задачу. Какую? Об этом знает астрология, она подскажет, каких парней ты притягиваешь и как на них влияешь.

Овен (21 марта - 19 апреля)

К Овнам, как правило, стремятся парни, которые полагаются на них в принятии решений, например, куда пойти, чем заняться, как провести досуг. Это не значит, что твои избранники нерешительны или ленивы, они знают, что твои идеи превзойдут их предложения. Тебе часто хочется скрутить благоверного в бараний рог и быть рядом с тем, кто возьмет на себя больше ответственности за свои действия, но судьба неумолима. Делай выводы и поблажки любимому.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Ребята, которые сбегаются к тебе, нуждаются в телячьих нежностях. Нет, они не маменькины сынки, просто жаждут встретить ту, кто станет их сторонником, наполнит душу любовью и окружит лаской. Признайся, ты заставляешь людей чувствовать себя любимыми, как только они переступают порог твоего дома. Смирись и дари заботу ближнему!

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Крепитесь, Близнецы, вам достались парни, жаждущие хлеба и зрелищ. Они знают, что ты предоставляешься в пакете "два в одном" и снабдишь их неугасаемой энергией и жаждой жизни. Не думай, что твой возлюбленный рухля, вечно жмущий педаль тормоза. Ему нужна подзарядка и яркие эмоции, которые ты можешь предоставить с избытком. Главный урок - научись делиться и вернется сторицей.

Рак (21 июня - 22 июля)

Рак часто привлекает не только эмоциональных мужчин, но и больших манипуляторов. Они будут делать все, чтобы заставить тебя заботиться о них. С помощью обмана и уловок они надавят на твои слабые точки - склонность к сопереживанию и гиперчувствительность, и ты от них уже никуда не денешься. Но ведь это так приятно быть кому-то нужной и любимой!

Лев (23 июля - 22 августа)

Лев - звезда, которая притягивает парней, желающих искупаться в лучах их славы и ослепительной натуры. Если бы существовали состязания по эпатажу, ты бы заняла в них первое место. Что с этим делать? Расслабиться и облучать мужчин своей искрометностью и неординарностью. И да прибудет с тобой сила!

Дева (23 августа - 22 сентября)

Дева привлекает кавалеров, ищущих порядок в хаотичном мире. Они, как правило, несколько сломаны и нуждаются в надежной опоре, твоем крепком плече. Это потерянные люди, которых ты должна наставить на путь истинный. Только не слишком вживайся в роль поводыря, есть риск остаться с зависимым мужчинкой на руках.

Весы (23 сентября - 22 октября)

К Весам льнут те, кто хочет девушку, которая стала бы для них всем, и это ты. Да-да, ты в равной степени социально активная, любящая и умная, и делаешь жизнь каждого мужчины лучше. Нет ничего странного в зависимости от тебя, но не превратись во вредную привычку.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпион привлекает мужчин, потерявших страсть, потому что никто не в состоянии дать им столько страсти, сколько можешь дать ты. Твое желание заражает, воспламеняет и обдает возбуждающей волной. Главное в ней не утонуть. Прибереги для любимого спасательный круг и будь на чеку.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

К Стрельцам тянуться стайками уставшие от жизни люди. Они знают, что ты покажешь им удивительные вещи и места, которые они никогда не видели и не пробовали. Ты обязательно покажешь им музей секс-машин в Праге, памятник женской груди в Амстердаме и секретный остров Паям в Таиланде. Ты предлагаешь людям целый мир, как тут не соблазниться?

Козерог (22 декабря - 19 января)

Козерог заинтересован в финансово нестабильных мужчинах, которым не помешает волшебный пендель и хозяйственная рука. Твои консерваторские замашки помогут сэкономить бюджет и сберегут ваше совместное спокойствие. Помни, благоверный на зыбкой почве, и нуждается в тебе и ощущении безопасности.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Ты манишь ребят, желающих быть принятыми вместе с их оригинальностью и тараканами. Прокатиться на магазинной тележке - да, спрыгнуть с небоскреба - есть такое дело. Только не забудь надеть защитный шлем и захватить парашют. А если коротко: ты всегда приветствуешь уникальность и индивидуальность, за тем и приходят!

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Творческие натуры, жаждущие выражения, наперегонки бегут к Рыбам, которые имеют к ним особый подход. Ты раскрываешь доселе неизведанные уголки творческой стороны любимого, и ему это нравится. Тебе говорят, что в них уснул большой творец, самое время разбудить его и получать удовольствие от этого процесса.

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