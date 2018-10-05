Что категорически нельзя делать во время ретроградной Венеры? - ФОТО

Последняя в этом году ретроградная Венера официально вступила в свои права - планета пошла на попятный в эту пятницу. И теперь вплоть до 16 ноября будет вносить неясность в наши любовные отношения. Не отчаивайтесь, даже самые тяжелые ретроградные времена можно пережить, сохранив любовь. И даже, как говорят астрологи, получить от этого периода определенное наслаждение. Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, главная хитрость - знать, какие контрмеры вам необходимо принять.

Ретроградная Венера, предсказуемо, связана с романтикой в нашей жизни. В отличие от ретроградного Меркурия, который оказывает довольно резкий эффект на повседневную рутину, Венера дрейфует более аккуратно, стремясь к нашим сердцам, а не к рабочим графикам. Чтобы не потерять самое дорогое в жизни - любовь - в этот непростой период, есть несколько вещей, которые до 16 ноября делать НЕ надо.

Не зацикливайтесь на прошлом

Почти каждая ретроградная планета любит обращать наши мысли в прошлое. И даже немного их "модифицировать" в подсознании (другими словами, искажать факты). Если вас затягивают воспоминания, подумайте о своих прежних ошибках. Это поможет определить, что вы хотите сделать по-другому в следующий раз. Совершенно нормально время от времени ностальгировать, но при этом помнить, что прошлое осталось далеко позади вас.

Цените тех, кто сейчас рядом

Во время ретроградной Венеры бывшие возлюбленные любят возвращаться в нашу жизнь и сознание. Вы можете вдруг обнаружить, что постоянно думаете о тех временах, когда были вместе. Эти романтические истории из прошлого заставляют нас чувствовать себя неуверенно в настоящем. Будьте осторожны, чтобы не растерять то ценное, что есть в вашей жизни прямо сейчас. Просто притормозите и наслаждайтесь текущим моментом. А если на горизонте появилась возможность увидеть экс-партнера, отложите ее до того момента, когда Венера вновь пойдет верным курсом.

Не торопитесь

Любой ретроградный период не требует спешки. Поэтому, кроме того, чтобы избежать зацикливания на прошлых ошибках, не стоит и торопить события, особенно если любовные отношения только-только начинаются. Сделайте свое НАСТОЯЩЕЕ приятным и счастливым, пытаясь ловко уклониться от ошибок прошлого и трудностей будущего, - это именно то, чему ретроградная Венера учит нас прямо сейчас.

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook