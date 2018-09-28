Как мстят разные знаки Зодиака

Каждый из нас по-разному реагирует на обиду. Кто-то держит себя в руках и старается не опускаться до низких поступков, а кто-то не остановится, пока не ответит обидчику тем же.

На самом деле все люди бывают мстительны, только стиль мести у каждого отличается.

Lady.Day.Az расскажет, какой мести стоит ожидать от представителей разных знаков Зодиака и кого стоит опасаться больше всего:

Овен

Овны совершенно не умеют строить козни и интриги. Они не будут по ночам думать о том, как сделать обидчику больнее. Их месть очень горячая. Они склонны мгновенно реагировать, чтобы выпустить пар и снять с себя ненужный груз. Ударить, сжечь ваши вещи, выкинуть их через окно, проколоть шины - это стиль Овна.

Однако их гнев испарится очень быстро, и они могут забыть из-за чего разгорелся весь сыр-бор. Они могут даже извиниться за свою несдержанность, и вы снова подружитесь как ни в чем не бывало.

Телец

Для любого Тельца нет ничего важнее собственного комфорта и удобств. К чему эти разборки по поводу давно забытых обид? Однако это не касается ситуаций, когда вы посягнули на собственность Тельца.

Попробуйте забрать у них любимую вещь, обмануть в бизнесе или увести мужа/жену, в отношения с которыми они вложили немало сил, и они отберут у вас все самое ценное.

Их месть будет холодной и может длиться очень долго (скорее всего, годами). Тельцы очень терпеливы, и мстить они будут по-крупному.

Близнецы

Связываться с Близнецами - это все равно, что иметь дело с папарацци. Если Близнецы решили вам отомстить, все что вы можете сделать, - это сменить имя и фамилию и переехать в другой город.

Все ваши секреты станут достоянием общественности, а отрицание приведет лишь к обратному эффекту.

Обманутая женщина-Близнецы будет первой, кто начнет распространять сплетни о мужчине, который ушел от нее. Она выставит его последним негодяем и обвинит во всех смертных грехах.

Рак

Люди, родившиеся под знаком Рака, никогда ничего не забывают. Поэтому их месть будет особенно страшна, хотя они и не бросят вам вызов открыто.

Если вы их обидели, они могут отдалиться и нанести ответный удар много лет спустя.

Они способны мстить не только за ваши поступки, но и за повинности ваших предков, а также всем вашим потомкам.

Их месть холодна, как лед, и если кто-то перейдет им дорогу, они пожертвуют всем - любовью, дружбой и даже отношениями на работе, чтобы их враг страдал так же, как они.

Лев

Люди, рожденные под знаком Льва, ни за что не покажут, что их достоинство было задето. Они будут ходить с гордо поднятой головой и уйдут с достоинством.

Однако при личной встрече они покажут вам, кто тут главный. Львы не успокоятся, пока не докажут вам, что вы неправы и будут высмеивать вас перед другими.

Львы очень театральны, и им нужна публика, чтобы публично отомстить вам. Они очень горячи в своей мести. Мстят они до конца и так, чтобы у обидчика даже мысли не осталось ещё раз посягнуть на их честь.

Дева

В большинстве случаев Девы способны убедить себя в том, что мстить - это нерационально. Они могут пойти на месть только в случае, если выгода окажется намного больше потерь.

И опять же, пойти на месть их заставит исключительно чувство долга. Их месть никогда не бывает горячей, и удар они наносят только с холодной головой.

Будьте уверены в том, что Девы продумают свою месть в мельчайших деталях, поэтому никому никогда не придет в голову их в чем-то обвинять.

Весы

Миролюбивые Весы очень не любят конфликтов, и вам нужно очень сильно постараться, чтобы заставить их мстить.

Если же им придется ответить на чью-то обиду или агрессию, они прибегнут к помощи других людей, которых они умело убедят в своей беззащитности.

Мстить они будут с улыбкой на лице, ведь все, что будет с вами происходить, не имеет к ним никакого отношения. Это всего лишь несправедливость жизни, или судьба так сложилась.

Скорпион

Спровоцировать Скорпиона может что угодно и когда угодно, а месть для них может стать делом всей жизни.

Они будут терпеливо выжидать удобный момент для нападения, собирая о вас всю информацию и подбирая крючок, за который вас можно зацепить.

Давят они обычно на самое больное место. Но не надейтесь быстро отделаться от Скорпиона. Они любят сначала поиграть с жертвой, как кошка с мышкой и лишь потом раздавить обидчика.

Стрелец

В мире есть дела и поинтереснее мести, скажут вам Стрельцы. Они не любят зацикливаться и долго размышлять.

В худшем случае они вас разыграют, создадут фейковую страницу в социальных сетях или оставят там язвительный комментарий.

В большинстве же случаев они просто оставляют человека, чтобы тот сам почувствовал уколы совести и подумал над своим поведением. Стрельцы просто выходят из этой ситуации.

Козерог

Они планируют месть без эмоций и жалости. Когда Козероги мстят, они не испытывают удовольствия, а считают, что просто выполняют свой долг.

Хладнокровно учитывают все ваши промахи, и ущерб, который вы им причинили, в том числе и моральный. Они безжалостны в своей мести, будут давить на человека с нескольких сторон, пока он не признает свою вину.

Когда они закрывают за обидчиком дверь, она захлопывается навсегда.

Водолей

Для Водолея свобода неразрывно связана с умением прощать и забывать.

Однако, если вы столкнетесь с менее развитым представителем этого знака Зодиака, то можете неожиданно обнаружить, что ваш телефон перестал работать, пароль недействителен, а с вашего потолка постоянно капает вода.

Водолеи любят придумывать изощренный план мести, так чтобы человек еще долго терялся в догадках о причинах неожиданного невезения.

Хотя надо признать, мстительных людей среди Водолеев не так много, и чаще всего они просто отказываются вас прощать.

Рыбы

Рыбы прекрасно вживаются в роль жертвы и вызывают жалость. А в этой роли очень сложно мстить. Просто представители этого знака Зодиака верят в карму.

Они знают, что зло настигнет того, кто их обидел, и посчитают, что Всевышний сам накажет вас за ваши неблаговидные поступки.

Если же судьба не торопится, и плохой человек продолжает спокойно радоваться жизни, они могут взять дело в свои руки. Однако мстить они будут на расстоянии: займутся черной магией, будут посылать проклятия или протыкать куклу вуду булавками.

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