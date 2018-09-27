Какие 8 вещей в женщине сводят мужское подсознание с ума

Согласно исследованиям, мужчин привлекают определенные черты в женской внешности, и это в основном заложено в подсознании мужчины и связано с его животным инстинктом охотника. Речь идет о женских характеристиках, связанных с деторождением, чувственностью и здоровьем.

Как сообщает Lady.Day.Az, именно эти черты помогают их обладательнице в искусстве обольщения противоположного пола:

1. Фигура типа песочные часы

Фигура типа песочные часы, по мнению большинства мужчин, признана самой желанной и привлекательной.

Женщины ошибочно полагают, что мужчинам нравятся худые дамы. Это совсем не так. Напротив, аппетитные формы, в частности пышные бедра и относительно узкая талия - вот на что обращают внимание представители сильного пола.

Женскую физическую привлекательность на инстинктивном уровне связывают с репродуктивной способностью женщины.

Крупные бедра и линия спины относятся к способности женщины зачать. Возможно, именно по этой причине на подсознательном уровне мужчин чаще всего привлекает такая фигура, которую они считают безумно красивой и женственной.

Узкая талия и пышные бедра сигнализируют о молодости и плодовитости её обладательницы. Поэтому не стоит бездумно худеть и мучить себя изнуряющими диетами. Помните о том, что мужчины не любят "кости", им нравятся формы и изгибы.

Если у вас такие бедра, как у Шакиры, вам можно только позавидовать. Используйте то, что подарила вам природа, на полную катушку. Не стоит стесняться своих пышных форм.. Поверьте, они весьма притягательны для противоположного пола.

2. Симметрия тела

Еще в Древнем Египте физическая симметрия была главным признаком совершенной красоты. Возможно, это связано с ассоциациями с сильной и здоровой родословной.

Именно поэтому на подсознательном уровне мужчины часто тянутся к женщинам с симметричными чертами. Это мотивируется инстинктивным стремлением к размножению. Чем симметричнее лицо, тем более красивым кажется оно представителям противоположного пола.

Однако, если у вас есть некая асимметрия, не стоит беспокоиться. На самом деле, людей с идеальными симметричными лицами практически не существует.

Зато существует множество приёмов (техник макияжа), благодаря которым можно исправить асимметричные черты. Помните о том, что совершенных лиц не бывает.

3. Длинные ухоженные волосы

В исследовании 2003 года, опубликованном в одном из научных журналов, специалисты изучили влияние шести разных причесок на мужское восприятие.

Речь шла о следующих прическах: пучок на голове, взъерошенные волосы, неопрятная шевелюра, короткая стрижка, волосы средней длинны, а также длинные волосы.

Исследование показало, что волосы средней длины и длинные воспринимаются мужчинами не только как более привлекательные, но они также сигнализируют о женском здоровье и долголетии.

Короткие прически, как правило, кажутся более мужскими, пучок на голове ассоциируется с чувством сильного беспокойства.

Струящиеся по плечам красивые волосы по своей сути являются признаком сексуальности и привлекательности.

4. Красный цвет

Забудьте про маленькое черное платье! Хотите, чтобы все мужские взоры были устремлены исключительно на вас? Тогда отдайте предпочтение страстному красному.

Согласно исследованию 2008 года, проведенному специалистами из Университета Рочестер, красный цвет очень соблазнителен, когда дело касается женской привлекательности, а также мужского взгляда на страсть.

Исследование показало, что мужчины чаще выбирали женщину, в одежде которой присутствовал красный цвет.

Вспомните о цветах, когда поэты изображают любовь и страсть, порок, район красных фонарей, красный цвет - это цвет соблазна, который даже был признан афродизиаком.

5. Запах

Когда мы упоминаем о так называемой химии, скорее всего, мы имеем в виду запах, который источает каждый из нас.

Согласно статье, опубликованной в журнале Smithsonian, запах тела может меняться в зависимости от нашего настроения, биологических и гормональных показателей.

Например, запах женских слез может снизить уровень тестостерона у мужчины, а значит, и уровень возбуждения будет ниже.

Наш запах - это естественный аттрактор.

Парфюмерные компании в течение многих лет искали формулу волшебного любовного эликсира, который сводил бы с ума противоположный пол. Но однозначный химический состав, возбуждающий мужские рецепторы, так и не был найден.

Нет такого запаха, который бы являлся афродизиаком для абсолютного большинства мужчин. Скорее, некоторые запахи привлекают некоторых мужчин. Еще более интересно то, что запах может послать сообщение сексуального характера в период менструального цикла женщины.

Возможно, старая поговорка "любовь с первого взгляда" должна быть изменена на "любовь с первого запаха".

6. Выразительные глаза, манящий взгляд

Не секрет, что глаза - это зеркало души. Поэтому когда дело доходит до сексуального притяжения, мужчины действительно не могут устоять перед красивыми глазками.

Самыми привлекательными для мужчин считаются глаза миндалевидной формы. Однако цвет глаз также играет огромную роль. Яркие и светлые оттенки привлекают мужской пол, подобно тому как колибри привлекает сахар.

Но, оказалось, что одной только формы и цвета глаз вовсе недостаточно, чтобы говорить о привлекательности. Как показали ряд исследований, чем пышнее и темнее ресницы, и чем дальше расположены глаза у женщины, тем красивее она кажется противоположному полу.

В то время как близко посаженные глаза с опущенными веками считаются менее привлекательными.

7. Тон голоса

Согласно статье, опубликованной в журнале "Психология сегодня", мужчины считают женщин с высоким голосом более притягательными.

Было также установлено, что приятный голос напрямую связывают с физической привлекательностью женщины.

Кроме того, доказано, что женщина может менять тон голоса, если хочет понравиться мужчине. Наверняка, вы не раз замечали, как голос вдруг становится сексуальным и вкрадчивым, когда девушка пытается соблазнить кого-то.

Мужчины предпочитают высокие, звонкие голоса. Такой голос проецируется на молодость и свежесть его обладательницы.