25 сентября 2018

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25 сентября 2018 20:00

Сильная, независимая женщина, никогда не извиняется за эти вещи

Сильная, независимая женщина никогда не должна извиняться за эти вещи:

За то, что слишком громкая.

Ты никогда не будешь слишком громкой, если отстаиваешь свое мнение. Это не ты слишком громкая, это просто они не хотят тебя слышать.

За то, что слишком сильная.

Они не знают глубину твоей силы, дорогая. Они не знают, что ты переплывала океаны и сворачивала горы, чтобы быть там, где ты сейчас. Но мы с тобой знаем, через что ты прошла, и поверь, тебе есть чем гордиться.

За то, что не такая, какой они видят.

Ты не должна подходить под чьи-то стереотипы. Они пытаются загнать тебя в рамки, потому что не знают, как иначе справиться с твоим запалом энергии, и это не твоя вина.

За то, что следует за своими мечтами, а не жертвует ими ради них.

Если ты достаточно сильная, чтобы добиваться своего, значит другие тоже могут это делать. Не будь с теми, кому твои мечты кажутся преградой или обузой.

За то, что любит себя.

Нет, ты не горделивая. Нет, ты не заносчивая. Нет, ты не эгоистичная. Ты достойна лучшей любви, но начать нужно с себя. Никто не знает, через что ты прошла. Дай себе ту любовь, которую ты заслуживаешь, и не извиняйся за это.

За то, что приходится говорить себе, что ее более чем достаточно.

Ты никогда не должна стыдиться своих моментов слабости. Твой партнер должен быть рядом во всякое время, а не только когда все хорошо.

За то, что не уверена в себе.

Мы все иногда выпадаем из равновесия. И нам нужна помощь, чтобы встать. Это нормально - не быть всегда уверенной в себе. Переведи дыхание и пойми, что ты не должна быть такой.

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