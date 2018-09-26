5 причин подождать с признанием в любви - ФОТО

В раннем детстве нам не составляет труда выражать свои чувства - дети запросто признаются в привязанности, которую испытывают. Подрастая, мы понимаем, что мир вокруг работает по правилам, к которым надо адаптироваться, чтобы обезопасить себя от переживаний и плохо заживающих сердечных ран. И даже когда мы встречаем настоящую любовь, то не спешим произносить три заветных слова, хотя и уверены, что объект страсти этого заслуживает. Вдобавок пыл охлаждают навязанные обществом стереотипы: лучше, если он сделает это первым, а еще лучше, если это произойдет не только в нужное время, но и в правильном месте.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, судя по классическим романам и голливудским фильмам, искреннее чувство требует не только соответствующего антуража, но и проверки временем, чтобы успеть заручиться верными "сигналами" - их мы считываем как зеленый свет для признаний с минимальными шансами на разочарование. Все хотят услышать ответное "люблю", боятся сказать это первыми и стараются не прогадать с нужным моментом.

У любви нет временной или эмоциональной шкалы, на которую надо равняться. Вы не обязаны ежедневно измерять повышение градуса страсти или считать дни вашей привязанности, чтобы скалькулировать, когда наступит правильный момент.

Кроме того, никто не желает попасть под давление чужого чувства и мучиться необходимостью позитивного ответа на чье-то признание.

А потому позвольте себе довериться тому, что вы на самом деле испытываете, - пусть все происходит естественно и комфортно. Когда вы переживете первый эмоциональный фейерверк, осознаете глубину вашей любви и будете уверены в своих чувствах, выразите их так, как хотите, и в то время, когда сочтете нужным.

Спешить на самом деле некуда - как говорил Виктор Цой, "любовь стоит того, чтобы ждать". Чтобы помочь вам оценить ситуацию как можно объективнее и не разбрасываться чувствами, мы составили список важных причин не торопиться с признанием.

1. Потому что настоящая любовь требует времени

Когда мы привязываемся к кому-то, легко перепутать радость близости с любовью. Вы можете любить быть рядом с ним, ощущать свою руку в его ладони, наслаждаться тем, что вы пара, - но это не то же самое, что настоящие чувства к реальному человеку.

Истинная любовь - это не только желание, страсть и уж точно не зависимость, это глубокое чувство принятия друг друга, когда вы можете быть сами собой, не притворяясь и не желая перекроить партнера под свои мерки и принципы. Это очень редко случается с первого взгляда, и, чтобы осознать, правда ли вы половинки одного целого, нужно время, и, скорее всего, не дни или недели. Даже если отчаянно хочется наконец сказать заветные слова сердечному другу, назначьте себе еще один решающий тайм-аут, чтобы действительно понять, что это для вас значит.

2. Признание не укрепит привязанность

В любых, даже самых идеальных отношениях случаются разногласия. Но как бы мы ни желали поскорее свернуть с холодного отчуждения на горячие эмоциональные рельсы, слова "Я тебя люблю" придуманы не для того, чтобы возвращать взаимопонимание. И пожалуйста, не используйте их в надежде убедить кого-то не покидать вас. Признание не способно спасти отношения, исправить ошибки или вернуть доверие. Это не суперклей, не заклинание, не элемент боевого НЛП и не секретное оружие - тем более если самые важные слова впервые прозвучат в экстремальной ситуации, выражая скорее отчаяние или оправдание, чем подлинные чувства.

3. Это и вправду более значимо в правильное время

Иногда мы ощущаем такой прилив чувств, что дыхание перехватывает, и признание срывается с губ непроизвольно. Прорыв эмоций может застичь вас как во время лодочной прогулки по итальянскому озеру (где вы вся такая красивая, в платье и с букетом), так и в миг взаимного оргазма в салоне автомобиля, который вы остановили по воле страсти, не доехав до родительской дачи. Речь именно об этом - если для вас важно, чтобы момент, когда вы произнесете "Я тебя люблю" стал особенным в вашей жизни, постарайтесь удержаться, пока интуитивно не почувствуете, что пора.

4. Можно пожалеть о том, что сказано

Помните: слово не воробей. Перед тем как признаться, стоит удостовериться, что вы говорите это, потому что по-настоящему чувствуете, а не потому, что он такой хороший (сексуальный, богатый, перспективный) или вам очень захотелось романтики. Все, что будет сказано без истинных и честных намерений, имеет шанс обернуться сожалением. "Я тебя люблю" - слова не из тех, что просто взять назад.

5. И потому что любовь для всех разная

Любовь может восприниматься по-разному обеими сторонами вашей пары - и это абсолютно нормально. Прежде чем сказать "Я люблю", хорошо бы разобраться, насколько ваша версия совпадает с представлением партнера. Нагнетать и провоцировать взаимность не получится - позвольте эмоциям бойфренда расцветать по собственному усмотрению, иначе вы рискуете спугнуть зарождающиеся чувства (в случае если они зреют медленнее ваших).

Если за плечами обоих в паре есть опыт отношений, есть смысл поговорить о том, что пережито в прошлом и что значимо сегодня: забота, безопасность, стабильность, рай в шалаше, лучшее будущее? Понимание пережитых сложностей и чувств друг друга позволит вам увидеть ситуацию с его стороны, прежде чем дать волю признаниям в любви.

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