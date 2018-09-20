Главная отрицательная черта каждого знака Зодиака

1. Овен

Представители этого знака любят спонтанность и ненавидят все рутинное и монотонное. Овны любят искать приключения и выходить из своей зоны комфорта. Они постоянно находятся в движении и поэтому терпеть не могут застои. Если отношения Овна станут монотонными, он начнет чувствовать себя настолько напряженно, что может сам все и разрушить.

2. Телец

Представители этого знака Зодиака предпочитают держать оборону. Пробиться через эмоциональную стену Тельца может быть довольно сложно, поскольку он старается закрыться от всех окружающих людей. Помимо этого, Тельцы могут быть довольно консервативны. Они привыкли делать все по-своему и поэтому не смогут принять иной ход мыслей. Вступая в спор с представителем этого знака, будьте готовы столкнуться с большим количеством трудностей.

3. Близнецы

Представители этого знака Зодиака могут показаться довольно неэмоциональными. Они никогда не идут на поводу у своих эмоций и предпочитают действовать механически. Со стороны Близнецы кажутся холодными, отдаленными и полностью лишенными каких-либо эмоций. Если вы хотите построить успешные отношения с Близнецами, вам придется поработать над их эмоциональным интеллектом.

4. Рак

Раки известны своей чувствительностью и эмоциональностью. Это является одновременно их наилучшей и наихудшей чертой. Раки без проблем смогут выразить свою любовь или симпатию по отношению к другим. Тем не менее, если Раков обижают, их же чувствительность может сыграть с ними злую шутку.

5. Лев

Львы любят играть на публику и терпеть не могут, если у них не получается оказаться в центре внимания. Представителям этого знака нужно, чтобы все смотрели только на них, и они просто не выносят, если кто-то другой забирает на себя все внимание. Им придется много поработать над своим тщеславием, чтобы не раздражать других своим постоянным стремлением к всеобщему вниманию и одобрению.

6. Дева

Девы иногда могут быть чересчур критично настроены. У них аналитический склад ума и они привыкли действовать рационально. Тем не менее, Девы часто перебарщивают, что в итоге наносит урон их отношениям. Они не постесняются указать другому человеку на его недостатки, включая своего партнера. Вам потребуется запастись терпением и стараться быть понимающими, чтобы справиться с Девой.

7. Весы

Весы являются редким исключением из правил. Как и у всех остальных, у Весов есть свои недостатки, но все же не такие ярко выраженные. Представители этого знака очень преданные и надежные, и поэтому с ними легко строить отношения.

8. Скорпион

Скорпионы - самые большие циники в мире. Многие из них сомневаются в том, что настоящая любовь вообще существует. Скорпионы всегда скептично настроены по отношению к тем людям, с которыми они вступают в отношения, потому что боятся, что в итоге те причинят им боль. Именно поэтому велика вероятность того, что Скорпион предпочтет первым причинить боль своему партнеру.

9. Стрелец

Представители этого знака очень сильные и независимые личности. Они не против побыть одни и более того, им это даже нравится. Стрельцы высоко ценят свою независимость. Они не хотят от нее отказываться и поэтому не могут полностью погрузиться в отношения.

10. Козерог

Представители этого знака - целеустремленные и амбициозные личности. У них есть большие мечты и цели, которых они добиваются. Если говорить об отношениях, то Козерог ни за что не захочет оказываться в таком положении, в котором ему придется выбирать между своими личными целями и своим партнером. В большинстве случаев, Козерог выберет первое.

11. Водолей

Представители этого знака очень загадочные, а также довольно стойкие. Их броню бывает очень сложно пробить. В общении с Водолеем вас будет не покидать ощущение, что вы пытаетесь решить какую-то загадку. Также, Водолеи часто заставляют своих партнеров чувствовать себя неуверенными в их отношениях в целом.

12. Рыбы

Рыбы без сомнений являются романтичными личностями. Тем не менее, их романтизм скорее заключается в постоянных мечтаниях о прекрасном и склонности все идеализировать. Рыбам быстро наскучивает реальность. Они хотят только идеальные отношения, в которых они всегда будут счастливы.

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