Как привлечь мужчину не навязываясь? - 11 секретов

1. Не бойся инициировать с ним разговоры.

Покажи, что ты уверена в себе. Покажи, что он тебе интересен. Покажи, что ты не собираешься скрывать свои чувства.

2. Всегда поддерживай зрительный контакт, когда разговариваешь с ним.

Глаза - зеркало души. Ученые подтверждают, что когда люди долго смотрят друг другу в глаза, это сближает.

3. Всегда будь честна с ним.

Честность - важная часть близости. Нельзя сблизиться, если ты не будешь искренней и честной с ним. Ему нужно доверять тебе.

4. Будь интимной, но не навязчивой.

Ты хочешь быть ближе к нему, но не хочешь навязываться. Просто давай себе отчет в его реакции.

5. Будь уверена в себе.

Будь собой настоящей. Он поймет, если ты будешь притворяться. И не захочет сближаться с тобой, если ты не будешь собой.

6. Используй любую возможность, чтобы сблизиться с ним.

Узнай о его интересах и попробуй это тоже. Это даст вам возможность сблизиться посредством того, что для него важно.

7. Будь готова пробовать с ним что-то новое.

Покажи ему, что ты любишь приключения и эксперименты. Докажи ему, что ты можешь выйти из зоны комфорта ради отношений.

8. Построй крепкую дружбу.

Вы должны быть прежде всего друзьями. Вы должны поддерживать друг друга. Он должен чувствовать, что может на тебя положиться.

9. Сохраняй загадочность.

Не давай ему все сразу. Он должен хотеть большего, он должен думать о том, что может быть, если вы таки будете вместе.

10. Будь проще.

Ты не расположишь его на сближение, если сама сдержана или горделива. Будь проще, и люди к тебе потянутся.

11. Создай для себя жизнь, которой ты гордишься.

Будь независимой и самодостаточной женщиной. Покажи, что у тебя прекрасная жизнь, к которой он захочет присоединиться.

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