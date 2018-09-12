Чем заняться, пока вы одиноки? - ФОТО

Возможно, вы только вышли из короткого и яркого романа или прожили вместе несколько лет - и в итоге остались наедине с собой. Не надо печалиться, попереживали - и хватит, в данной ситуации есть объективные плюсы. Сосредоточьтесь на позитивных моментах. Независимо от того, что вы чувствуете вне отношений, реальность такова: вы свободны, и нет причин сомневаться, что однажды вы снова найдете любовь.

Используйте этот период вашей жизни как редкий шанс понять себя, окружающих и определить, что вы на самом деле хотите от человека своей мечты. Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru представляет краткий список того, что стоит сделать, пользуясь преимуществами одиночества.

1. НЕ СПЕШИТЕ НАЙТИ ПАРУ

Наслаждайтесь свободой! Оптимальный вариант - три месяца минимум. Take your time, учитесь радоваться жизни самостоятельно. Ищите то, что дарит вкус счастья, делайте что хотите, в кои-то веки не делите время с партнером, позвольте себе эгоистичный брейк от отношений. Ходите на свидания, если желаете, но делайте это спонтанно, а не как на работу. Когда вам будет комфортно наедине с собой, вы сделаете верный и осознанный выбор, а не вступите в стремительную связь, спасаясь от одиночества.

2. ПУТЕШЕСТВУЙТЕ БЕЗ КОМПАНИИ

Быть в отношениях, может, и здорово, но отпуск по сложному маршруту на пару с любимым иногда рискует обернуться кошмаром. Поэтому сейчас самое время: вперед, пока вы свободны, открывайте мир по самостоятельно придуманному маршруту - такое путешествие не нуждается в компромиссах. Отправляйтесь в Европу, Латинскую Америку, исследуйте Вьетнам и Камбоджу или пирамиды в Египте. Вы найдете поездки в жанре "соло" вдохновляющими и полными приключений - к тому же не исключено, что такая возможность выпала вам раз в жизни. Плюс у вас появятся интересные темы для разговоров на первом свидании с героем нового романа.

3. ОБРЕТИТЕ СЕБЯ

Верный этап на пути к счастливым и здоровым отношениям - понимание и принятие собственного "я". Потратьте время на то, чтобы разобраться в себе, пока вы одиноки. Осознайте свои таланты и профессиональную страсть (то, чем любите и хотите заниматься), проанализируйте личные цели и амбиции и - хороший совет! - запишите все приоритеты, чтобы не сбиться с ориентиров, когда голову вскружит очередное увлечение. Отношения - это сбалансированный тандем понятий "принимать" и "отдавать", и важно не поступаться личными интересами, чтобы новый роман не мешал быть собой.

4. БУДЬТЕ РАЗБОРЧИВЫ

Научитесь говорить "нет". Очень легко поддаться соблазну и ввязаться в новые отношения, если вы только вышли из предыдущих или наоборот - надолго застряли в статусе single. Не опускайте планку ради того, чтобы доказать себе и другим, что на вас есть спрос. Доверьтесь интуиции и не сомневайтесь, что встретите того, кто будет вам интересен и с кем вы почувствуете подлинную близость, дополняя друг друга.

5. ВОЗОБНОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЗЬЯМИ

Непросто поддерживать дружбу, когда все свободное время вы посвящаете любимому, а значит, сейчас самое время исправить ситуацию. Пригласите друзей на ужин, устройте пикник в парке или поездку за город или просто почаще выбирайтесь куда-то с лучшими подругами. Словом, посвящайте время людям, которые вас знают и искренне любят. Не используйте друзей и близких в качестве "костыля", чтобы заполнить пустоту от утраченных отношений, а ищите способы всегда быть с ними в контакте, вне зависимости от устроенности вашей личной жизни.

6. ЗАЙМИТЕСЬ СОБОЙ

Наконец-то у вас есть время заняться спортом и вообще привести себя в форму! Занятия под YouTube, пробежки в парке, спортзал или спа-процедуры - тратьте свободное время на то, что и приятно, и полезно, а главное, дает очевидный результат. Вы почувствуете себя бодрее, подтянутее и начнете очередной роман, будучи увереннее в себе. Осваивайте новые активности: уроки танцев, теннис, гольф, верховая езда и т.д. - это все не только прекрасно сказывается на фигуре и настроении, но и обеспечит вам знакомых со схожими интересами.

7. ИДИТЕ НА КОНТАКТ

В продолжение предыдущего пункта: знакомьтесь с кем-то (желательно каждый день) или, по крайней мере, узнавайте больше о тех, кого знаете. Не избегайте онлайн-знакомств, заводите разговоры с людьми в офисе, магазине, спортзале и т.д. Общение раскрепощает, отвлекает от бессмысленных переживаний по поводу временного одиночества и раскрывает миру вашу уникальную харизму, привлекая новых друзей, полезных знакомых, интересных собеседников и того, кто станет для вас любимым и единственным.

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