Как ваш знак Зодиака мешает найти настоящую любовь? - ФОТО

Если в последнее время отношения зашли в тупик или поиски спутника жизни закончились горьким разочарованием, возможно, стоит заглянуть внутрь себя, прежде чем обвинять в провалах всех вокруг. А что, если все дело в гороскопе? И определенные события "зашиты" в нашей натальной карте с момента рождения? Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, расскажет, что мешает каждому знаку Зодиака найти свою любовь.

Овен: импульсивность

Кто бы мог подумать, что перед нами один из самых романтичных знаков Зодиака. Овны часто идеализируют любовь как чувство совершенное, без изъянов. И желание во что бы то ни стало и как можно скорее его испытать делает их безумно нетерпеливыми. Все дело в природном любопытстве и влюбчивости. Когда вы встречаете достойную партию, часто задаетесь вопросом - а вдруг есть кто-то еще лучше? Вы не даете второй половине шанса продемонстрировать глубину и многогранность их натуры и, в свою очередь, не позволяете узнать вас получше. Из-за чрезмерной энергичности и импульсивности вы можете упустить шанс найти чистое, продолжительное чувство.

Телец: нерешительность

Стоит представителям этого знака хотя бы раз обжечься - они становятся недоверчивыми и чересчур осторожными. Вы тот тип человека, который влюбляется медленно, методично и не торопится впускать людей в свою жизнь. Это, безусловно, неплохо, но, когда вы слишком осторожны и упрямы, это может отбить желание у других действительно заботиться о вас. От поиска настоящей любви вас удерживает нерешительность - вместо того, чтобы искренне поверить в возможность крепкой и страстной связи с кем-то, вы каждый раз от нее уклоняетесь.

Близнецы: занятость

Вы невероятно коммуникабельный человек, с активной социальной позицией. Вам нравится быть в центре внимания, выступать на публике, окружать себя все новыми и новыми людьми. В этом нет ничего постыдного. Но иногда подобная "жажда жизни" может серьезно мешать личной жизни. "Счастье любит тишину". Список дел, обязательств или мероприятий вы ставите выше уютного общения наедине. Да, ваш авантюризм - отличное подспорье для знакомства, но ваш постоянно заполненный график становится серьезной преградой на пути формирования глубокой привязанности.

Рак: потребность в безопасности

Рак - тот человек, который постоянно должен испытывать чувство защищенности. От малейшей опасности или дискомфорта он начинает сходить с ума. Иногда ваша защитная природа, "астрологический панцирь", мешает вам рисковать в те моменты, когда за кажущейся "опасностью" скрывается реальный шанс на теплые отношения. И вы должны понять, что без определенной толики риска, решительности сделать самой шаг вперед, чтобы впустить в жизнь нового человека, счастья в большинстве случаев не построишь.

Дева: слишком много думаете

Окружающим вы кажетесь собранной и безумно организованной, но никто даже представить не может, что на самом деле в вашей голове творится полный мыслительный хаос. Где одна идея постоянно сменяет другую - прямо противоположную. Вы постоянно "решаете передумать". Вы великий слушатель, глубокий мыслитель и сильная, но молчаливая душа. У вас есть возможность найти настоящую любовь, но сначала вы должны успокоить голоса в своей голове. Не зацикливайтесь на том, чего вы не знаете или не можете изменить, - вместо этого отпустите и влюбитесь уже наконец.

Лев: гордость

Вы всегда точно знаете, чего хотите и как это получить, добиваясь своих целей без посторонней помощи. Ваша самодостаточная природа может сыграть злую шутку, когда дело доходит до отношений: либо думаете, что вам никто не нужен; либо жаждете кого-то до такой степени, что считаете другого человека своей собственностью. То, что действительно удерживает вас от поиска настоящей любви, - гордость. Постарайтесь побороть хотя бы на время непреодолимое желание быть единственным центром Вселенной.

Весы: нерешительность

Вы всегда пытается сделать всех вокруг счастливыми, делать правильные вещи и создать вокруг полную гармонию (найти правильный баланс). Когда дело доходит до отношений, это может быть вашим слабым звеном. Вместо того, чтобы делать то, что вы хотите, или искренне выражать чувства, вы, подобно хамелеону, пытаетесь постоянно адаптироваться к ситуации. Помешать поиску настоящей любви может ваша нерешительность. Вы не должны меняться так, как хочет кто-то другой, или "передумать", потому что боитесь высказать мнение. Иногда нужно быть верным тому, чего действительно хочешь, и сделать самому шаг вперед.

Скорпион: независимость

Вам нравится быть в одиночестве, следовать собственному жизненному ритму - и часто это самое продуктивное решение. Вы привыкли игнорировать отношения, как нечто менее важное, что мешает сосредоточиться на себе. Но в глубине души вы жаждете любви. И чтобы найти настоящее чувство, нужно быть готовым разделить свою жизнь с кем-то. Не компрометируйте себя или свои желания, но дайте другому шанс - покажите, кто вы и что для вас важно.

Стрелец: ветреность

Вы авантюрны и легкомысленны, и это мягко сказано. Новая еда, новые увлечения, путешествия по новым местам - творческая личность Стрельца ненавидит рутину. Часто вы рассматриваете отношения как некую форму ограничения, а не благословения. Что действительно удерживает вас от поиска настоящей любви, так это ваша ветреность, когда дело доходит до принятия обязательств. Чтобы действительно впустить кого-то в свою жизнь, вы должны понять, что любовь - вовсе не сдерживающий фактор. И вам не нужно сбегать при первой же проблеме.

Козерог: серьезность

Козерог всегда видит общую картину происходящего, заботится о будущем, имеет четкий жизненный план. И когда дело доходит до отношений - стратегия не меняется: вам нужно знать, где этот путь начинается, как развивается и с кем вы разделите свои ценности и цели. Это прекрасная тактика, особенно когда дело доходит до долгосрочных обязательств... Но то, что удерживает вас от поиска настоящей любви, - тот факт, что вы слишком серьезны, что никому не даете шанса. Люди несовершенны, и когда вы отпустите это желание найти "идеал" или человека, который воплощает все мечты, то поймете, что отношения - это влюбленность, совершение ошибок, изучение себя и другого человека, совместный рост. И это невозможно выяснить с самого начала или спланировать. Относитесь к любви легче и проще.

Водолей: щедрость

Щедрость - ваша сущность. Вы постоянно отдаете все другим, ставите их на первое место и делитесь всем, чем только можете, с людьми, которые в этом нуждаются. Это самая прекрасная черта вашего характера, но иногда Водолеи становятся настолько щедры, что могут лишиться всего. Из вас могут выжать все соки, и вы почувствуете себя настолько истощенной, что не будете готовы даже смотреть на своего партнера, не говоря уже о том, чтобы отвечать ему взаимностью. Счастью любви мешает ваша неспособность сказать "нет". Вместо того, чтобы сосредоточиться на себе и на том, что вам нужно, вы всегда даете, даете и еще раз отдаете - и это создает дистанцию между вами и поиском здорового партнера.

Рыбы: воображение

Рыбы - самый мечтательный, глубоко мыслящий знак. Вы часто представляете себе определенные сценарии, романтизируете ситуации и строите фантазийные диалоги в своей голове. Пока они не станут настолько далеки от истины, что вы вряд ли сможете вспомнить, что на самом деле произошло. Реальную любовь можно упустить потому, что вы всегда размышляете о том, как "это еще могло бы быть", вместо того, чтобы наслаждаться счастливым моментом.

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook