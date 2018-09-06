Худшие девушки для отношений по знаку Зодиака

Стоит отметить, что это совершенно не значит, что девушки, родившиеся под этим знаком, никогда не будут счастливы и успешны в романтических отношениях. Просто у них ярко выраженные определенные черты личности, которые мешают им поддерживать здоровые отношения, полные любви.

Овен

Девушка-Овен будет очень контролирующей и непреклонной в каждом даже незначительном аспекте отношений. Не то чтобы она не уважала тебя, как личность. Просто она так устроена. Овны планируют абсолютно все. И даже всякие мелочи в отношениях, все должно быть на своих местах.

Поначалу, из-за своей уверенности в себе, они очень располагают к себе. Но позже эта уверенность проявляется, как гиперконтроль и властность, с которой не так-то просто поладить. И потом, девушка-Овен не будет отвечать взаимностью тому, чья личность не такая сильная и выдающаяся, как ее собственная.

Но они не хотят в отношениях вести борьбу за власть, о чем всегда следует помнить.

Дева

Есть у Дев одна черта, которая делает их очень непривлекательными для других людей - вне зависимости от того, в романтических отношениях, или нет - это ее критичная и осуждающая натура. У них очень высокие стандарты и они перфекционисты.

Она будет ожидать от тебя большего, чем то, на что ты способен. И она будет только "за", если ты будешь чувствовать себя плохо из-за того, что ты не смог ей соответствовать. Она верит, что имеет право устанавливать планку очень высоко, и ей не важно как сильно ты будешь стараться, чтобы до нее достать.

Скорпион

Из всех знаков зодиака, Скорпионши, наверное, самые интересные и оригинальные. Они обычно совсем не ужасные люди. У них просто масса отличных качеств. Они умны, восприимчивы, организованы и просто удивительно ответственны. Но у них действительно проблемы с тем, чтобы брать на себя обязательства и придерживаться их.

У них свой особый подход к вещам и им не нравится, когда им приходится подстраиваться под чьи-то желания. Чтобы добиться от женщины-Скорпиона серьезных отношений со всеми вытекающими, нужно быть чрезвычайно терпеливым и посвящать себя ей. И все равно высок шанс, что ты останешься разочарованным.

Н. Гасымова