3 признака, что он готов жениться на вас

Вы встречаетесь на протяжении длительного времени, чего вполне достаточно, чтобы лучше узнать его. Безусловно, ничто не идеально и ваши отношения тоже. На вашем пути стояли определенные трудности и преграды, но вы нашли способ для их преодоления. Теперь вы в состоянии справиться с любыми сложностями, возникающими в ваших отношениях.

Вы любите своего партнера, и уверены, что это и есть тот парень, с которым вам хотелось бы провести остаток своей жизни. Тем не менее, в последнее время вы были несколько взволнован им. Вы знаете о полной взаимности ваших с ним чувств, но почему от него до сих пор так и не поступил тот самый единственный вопрос? Может быть, он все еще не уверен в том, что желает провести остаток своей жизни с вами? Возможно, у него есть другие мысли по этому поводу? Подумывает ли он вообще о том, чтобы задать этот вопрос?

В любом случае, вместо того, чтобы беспокоиться, следует сосредоточиться на тех характерных признаках того, что у него есть намерения жениться на вас. Мы расскажем вам о трех признаках того, что он готов жениться на вас. И если вы заметите, что одно из описаний идеально подходит к вашему избраннику, тогда не беспокойтесь. Просто будьте терпеливыми.

1. Он говорит вам о своем желании завести семью

Если он говорит с вами о своем собственном желании обзавестись семьей, тогда вы можете быть уверены в его намерении жениться на вас. Он не стал бы обсуждать подобные вопросы, если бы не хотел соединить свой жизненный путь с вашим. Поверьте, что в его планах на будущее вы являетесь одним целым.

2. Он не допускает мысли о том, чтобы быть в отношениях с кем-то другим

Вы знаете, что он всегда будет предан вам. Рядом с ним не будет ощущений, будто на ваше место претендует кто-то еще. Более того, он никогда не заставит вас ощутить изолированность. Когда он рядом с вами, вам не о чем беспокоиться.

3. Ваши отношения по-прежнему развиваются медленным темпом

Смотрите на вещи с точки зрения возможной перспективы. Тот факт, что он не сделал вам предложение, еще не означает, что ваши с ним отношения не имеют развития. Так что пока вы оба испытываете сильную страсть по отношению друг к другу, вы будете счастливы несмотря ни на что.

Брак не терпит легкомысленных и необдуманных поступков. Существует множество факторов, определяющих силу и потенциал совместных отношений в законном браке. Это все, что действительно нужно учитывать, прежде чем ваши отношения обретут законченную форму. Вступая в брак, вам не хотелось бы испытывать давление со стороны. Таким образом, вы не должны делать то же самое по отношению к своему избраннику. Ваше время наступит. Но, прежде вы должны убедиться в своей готовности. И если вы правильно разыграете карту, ваш брак станет самым удивительным событием всей вашей жизни.

Н. Гасымова