Что мешает счастью в любви? - ФОТО

В формуле настоящей любви нет никакой загадки и мистики. Как писал классик, "все счастливые семьи похожи друг на друга". Если вам комфортно быть собой наедине с любимым - вы в самых что ни на есть счастливых отношениях с благоприятным прогнозом на будущее.

Тем не менее, далеко не все способны раскрыть себя перед партнером - многим мешают воспитание, приобретенные комплексы, страх перед одиночеством. Lady.Day.Az представляет материал Elle.ru, где проанализированы популярные, но вредные мысли, которые препятствуют успешным союзам.

"БОЮСЬ, ЧТО БОЛЬШЕ НИКОГО НЕ ВСТРЕЧУ"

Великий персидский философ Омар Хайям обожал женщин (судя по многочисленным рубаи, на втором месте у него было вино, хотя сейчас это не важно), но даже он понимал, что лучше быть одному, "чем вместе с кем попало". Формула "стерпится - слюбится" в наши дни не работает, в том числе за очень большие деньги. Рано или поздно на вас нахлынут сожаления из серии "ах, если бы" и вы начнете ностальгировать об утраченных возможностях и с интересом посматривать налево.

Это, между прочим, касается не только любви, но и дружбы. Если изначально отношения побуждают вас не узнавать друг друга, а приспосабливаться, шансы на благополучное развитие очень скромны. Поступаясь личными интересами и уговаривая себя потерпеть ради того, чтобы не возвращаться к одиночеству, вы рискуете направить вашу историю к грустному финалу.

Золотой стандарт отношений, романтических и платонических, заключается в том, что вы чувствуете себя наедине с партнером настолько уверенно, что проявляте все стороны вашего истинного "я". Именно открытость определяет тесную и здоровую связь, которая при этом допускает, что вам не нравятся некоторые вещи в его/ее характере и привычках или иногда вы попросту раздражаете друг друга. Такие нюансы абсолютно нормальны и лишь подтверждают, что счастье выглядит по-разному для разных людей потому, что у всех свои представления о доверии и комфорте.

Конечно, вы можете угодить в очень особенные отношения, не соответствующие никакому стандарту. Из любых правил есть исключения. Случается, истории любви развиваются непредсказуемо, например, как в "Пятидесяти оттенках серого" или свежей комедии с Киану Ривзом "Как женить холостяка". Просто помните о том, что обычно это бесперспективно и пагубно для вашей самооценки - форсировать роман, в котором вы притворяетесь счастливой только потому, что боитесь отпустить.

"Я МОГУ СТАТЬ ЛУЧШЕ / СДЕЛАТЬ ЕГО ЛУЧШЕ"

На самом деле звучит странно. То есть вы признаете, что человек вам не подходит, но выбираете его. Почти как "хочу это платье, оно классное, хотя и маловато, но я могу похудеть". В чем смысл покупки, если оно не годится прямо сейчас? А что если, когда похудеете, вы встретите платье покруче? А что, если не похудеете? До того, как вы решили заплатить за это платье, у вас, может, и мысли такой не было...

Честное "я" включает в себя все недостатки. Вступая в отношения, ради которых вы надеетесь измениться, надо признать уязвимость такого партнерства. Думаете, вам понравится быть тем или с тем, кто недостаточно хорош? Годами? Множество страданий, связаны с отрицанием недостатков друг друга. Обе разбалансированные стороны в таком партнерстве - кто никогда не ошибается или всегда неправ - делают эмоциональные трения центральным элементом отношений вместо того, чтобы уступить реальности и принять друг друга такими, как есть.

Достижение точки, в которой вы готовы принять все плюсы и минусы, часто является вопросом времени. Впечатляющий процент воссоединений бывших партнеров подтверждает - те, кто преодолел максималистскую стадию, где важно представить себя или партнера в идеальном свете, готовы создать крепкие пары.

"ВСЕ МОЖЕТ ПОМЕНЯТЬСЯ"

В таком подходе есть позитивная сторона - для тех, кто верит в саморазвитие и ведет искренний диалог с партнером. Меняться ради любви можно только в тандеме. Идея не слишком нереальная, хотя требует сказочного терпения. И, как любой совместный проект, нередко помогает найти ключи к доверию.

Базовый совет: погодите съезжаться или вступать в брак, пока вы оба не будете уверены, что готовы быть вместе. Это подразумевает, что вы хорошенько разглядели друг друга и вместо того, чтобы тратить силы на покорение мифических рубежей, отменяете борьбу за право быть собой или расходитесь по своим дорогам.

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