5 причин, почему у вас не получается построить серьезные отношения

Вы выбираете ревнивых людей, которые пытаются вас контролировать

Психологи утверждают, что между патологической и легкой ревностью существует колоссальная разница: в то время как последняя мотивирует партнеров, патологическая поглощает и разрушает отношения. В начале отношений ревность может восприниматься как забота, но со временем она может перерасти в тотальный контроль. Таким образом один из партнеров ущемляет независимость и права другого. Если партнер завуалированно угрожает вам, манипулирует или шпионит, то такие отношения не стоит продолжать.

Ваш партнер - нарцисс

Нарциссизм определяется специалистами как "психическое состояние, в котором люди имеют завышенное чувство собственной важности, глубокую потребность в чрезмерном внимании и лишены сочувствия к другим". Люди с таким расстройством плохо подходят для серьезных отношений, поскольку они склонны к восхвалению себя и контролю над другими. Отношения для нарцисса - источник питания своего эго, поэтому ради достижения своих целей он может лгать, манипулировать и даже угрожать. Чтобы распознать нарцисса, обратите внимание на то, как вы себя чувствуете рядом с партнером: если вы часто сомневаетесь в своем восприятии или постоянно уступаете, то стоит задуматься о том, насколько здоровы ваши отношения.

Вы связали свою жизнь с высоко конфликтной личностью

Такого человека нелегко распознать, но можно заметить, что он часто становится инициатором конфликта и получает от этого удовольствие. Согласно исследованиям психологов, тенденция инициировать, а не разрешать конфликты, со временем усиливается. Кроме того, такие люди склонны скрывать эту черту до тех пор, пока отношения не станут достаточно стабильными, а это может занять от шести до двенадцати месяцев. Поэтому психологи рекомендуют подождать хотя бы год, прежде чем предпринимать серьезные шаги - такие, как женитьба, покупка дома или рождение ребенка.

Вы столкнулись с человеком, который боится обязательств

Люди, которые боятся обязательств, избегают долгосрочных планов и разговоров о будущем, не спешат знакомить вас со своими друзьями и родственниками. Их страх обычно связан с тем, что они боятся давать обещания. Такие люди стараются избегать разговоров о статусе ваших отношений и даже невинные определения вроде "друг" или "подруга" могут означать больше ответственности, чем они могут на себя возложить. Как правило, у них мало близких друзей, они могут быть непредсказуемы, а в их речи часто можно услышать "возможно", "наверное" и "может быть".

Рядом с вами человек, который постоянно критикует

Существует большая разница между конструктивным фидбеком и жесткой критикой. Если ваш партнер постоянно указывает вам, что делать, или не поддерживает вас, то это может быть знаком того, что он хочет изменить вас согласно своему вкусу. Более того, люди, которые унижают и высмеивают вас, точно не подходят для серьезных отношений. Обратите внимание на то, как другой человек ведет себя, когда вам плохо, - поддерживает вас или критикуют, делая еще хуже? Критика становится разрушительной, когда ее фокусируют на чертах характера, а не на конкретной ситуации. Часто такая критика начинается с небольших замечаний и обостряется со временем. Таким образом, если партнер уже в начале отношений находит поводы вас критиковать, то это может перерасти в большую проблему.

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