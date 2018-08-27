5 распространенных ошибок, которые вы совершаете в начале отношений - ФОТО

Эти ошибки совершает в начале отношений почти каждый. Рассказываем, какие существуют правила и запреты на этом этапе, чтобы вы гарантированно перешли к следующему.

Новые отношения всегда окрашены яркими эмоциями, трепетом и предвкушением неизвестного - сколько всего вам предстоит узнать друг о друге! Но под этим скрыто много подводных камней. Доктор наук и профессор психологии в Государственном университете Калифорнии Келли Кэмпбелл (Kelly Campbell) рассказал, как начать новые отношения и не облажаться.

"Я советую всем начинающим парам следовать теории социального проникновения. Это значит, что вы должны начинать с общих тем и постепенно переходить к более личным беседам, - говорит доктор Кэмпбелл. - Многие совершают одну и ту же ошибку: они полностью раскрываются на первой встрече, что приводит их к краху. Это просто объяснить: когда вы начинаете новые отношения, каждый ждет взаимного интереса, а не резкого погружения в мир одного из партнеров".

По мнению эксперта, медленное и постепенное развитие романа принесет вам больше пользы.

"Это нормально, что сначала вы чувствуете невероятное притяжение и страсть, из-за этого люди часто не обращают внимания на важные вещи - такие, как схожесть жизненных ценностей. А ведь именно на них строятся долгие отношения".

"Если ваша цель - серьезные отношения, вам нужно найти как можно больше точек соприкосновения".

Чтобы ваши бабочки в животе и кокетливое хихиканье гарантированно переросли в долгоиграющую историю, предлагаем взять на заметку следующие правила.

Что не надо делать:

Постоянно звонить и писать сообщения партнеру

Самое главное - это взаимность и постепенность. Не навязывайте партнеру излишнее общение. Если сегодня он позвал вас на свидание, завтра вы можете обратиться к нему со встречным предложением. И так по очереди, но не становитесь человеком, который всегда первым выходит на связь и инициирует встречи.

Переходить на личные темы, пока вы не достигли определенного уровня откровенности

Подумайте, готовы ли вы рассказать партнеру пикантные подробности вашей бурной студенческой жизни, обсудить с ним способы предохранения во время секса или элементарно сходить в один туалет. Если вы не чувствуете в себе силы перейти на этот уровень, то стоит повременить не только с интимными разговорами, но и с интимной близостью.

Заниматься сексом, если один из партнеров не готов

Нет определенного правила, когда должен произойти первый секс. У каждой пары это происходит по-своему. Главное убедиться, что первый раз произойдет по обоюдному согласию, а не в результате уговоров одного из партнеров. Не пытайтесь убедить себя фразами о том, что секса давно не было и что любая близость лучше, чем ее отсутствие. Если вы не готовы, говорите твердое "нет".

Становиться занудой

Не пытайтесь показаться лучше, чем вы есть, продемонстрировав эрудицию в политических вопросах или пригласив партнера на первом свидании посмотреть документальный фильм о Северной Корее. Возможно, это и интересно, но не на этапе, когда вы едва знаете друг друга. Вообще, лучше избегать противоречивых тем - во-первых, вы еще не можете предугадать реакцию партнера, во-вторых, нет более эффективного способа уничтожить игривое настроение и провести остаток вечера в унынии. Будьте открыты и веселы, выбирайте необычные развлечения и будьте готовы пробовать новое.

Критиковать саму себя и принижать свои достоинства

Если в вашей жизни были эпизоды, которыми вы не гордитесь, но готовы поделиться, постарайтесь рассказать о них в позитивном ключе. Например, если вы недавно расстались с парнем, не стоит жаловаться на то, как он был к вам несправедлив. Лучше сказать, что вы были несовместимы и со временем это стало очевидно.

Что нужно делать:

Придумывать разные занятия для свиданий

Старайтесь менять места и время ваших встреч. Назначайте завтраки, ходите на пикники, в музеи, на утреннюю йогу в парки и т. д. Не ограничивайтесь дежурными свиданиями в ресторане после работы. Так вы сможете увидеть вашего партнера в разных ситуациях и посмотреть, как он ведет себя в непривычной обстановке. Например, как изменится его отношение к вам, когда вы находитесь среди друзей.

Поддерживать здоровый баланс в отношениях

Как уже было сказано, в начале отношений партнеры, одержимые страстью, хотят проводить все время друг с другом. Но не переусердствуйте. Не забывайте встречаться с друзьями, семьей и, конечно, проводить время с самим собой. Сохранять независимость очень важно, даже если вы находитесь в длительных отношениях или женаты много лет. Полностью отдавая себя партнеру и проводя все время с ним, вы рискуете потерять себя и стать ему неинтересной. Поэтому - баланс и только баланс.

Обращать внимание на тревожные сигналы

Если ваш партнер постоянно планирует что-то без вас, отменяет встречи в последний момент, все время вас критикует и плохо отзывается о ваших друзьях, это плохой знак - значит, он не заинтересован в серьезных отношениях.

Уважать свои желания

Нет ничего плохого в том, чтобы быть принципиальной в определенных вопросах и защищать свои интересы. Держитесь с достоинством - так вы покажете вашему партнеру, как он должен вести себя с вами.

Быть честной с партнером

В начале отношений умение общаться становится решающим фактором. Очень важно, как вы говорите, что вы говорите и думаете ли вы, когда говорите. Старайтесь быть вежливой и сохранять спокойствие даже в конфликтных ситуациях. Не повышайте голос, не кричите и не судите - это разрушает отношения. Помните, что грамотная коммуникация - ключ к долгим и счастливым отношениям.

Подводя итоги, можно сказать, что новые отношения - это всегда очень волнительно и весело, и вы должны наслаждаться ими. Но при этом вам не стоит игнорировать собственные потребности или тревожные сигналы.

"В начале отношений люди склонны не замечать недостатки партнера и преувеличивать его достоинства, - говорит Кэмпбелл. - Мой совет - сохранять баланс между эмоциями и рациональным мышлением. Если вы сами не справляетесь с этой задачей, обратитесь за советом к друзьям или семье".

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