Приянка Чопра и Ник Джонас обручились на традиционной церемонии помолвки в Мумбаи

36-летняя индийская актриса Приянка Чопра и 25-летний музыкант Ник Джонас сегодня официально стали женихом и невестой. Красочная церемония помолвки прошла в одном из храмов Мумбаи.

Кольцо от Tiffany Ник Джонас преподнес Приянке Чопре еще месяц назад - 18 июля, в свой день рождения, Приянка ответила возлюбленному: "Да". Однако, несмотря на бриллиант внушительных размеров, который просто невозможно было скрыть от папарацци, официальных заявлений до этого дня пара не делала. Причиной тому оказались семейные традиции, соблюсти которые хотела Приянка.

Накануне вечером семьи жениха и невесты впервые встретились за ужином: родители Ника специально прилетели в Мумбаи, чтобы познакомиться с родственниками Приянки, как того требовал обычай. А наутро Чопра и Джонас приняли участие в церемонии Roka - событии, предшествующем большой свадьбе.

Следуя традициям, Приянка появилась в желтом сари, расшитом камнями. Ник был в белом шервани - костюме для официальных мероприятий в Индии. Пройдя обряд и получив благословение родителей, влюбленные поспешили поделиться радостной новостью в соцсетях.

Будущая миссис Джонас. Мое сердце. Моя любовь, - трогательно подписал Ник снимок с Приянкой. Такой же появился и в ее Instagram:

Принимаю... Всем своим сердцем и душой, - написала Приянка.

Напомним, впервые Чопра и Джонас позировали вместе на Met Gala в 2017 году, но встречаться начали лишь в мае этого года. Ранее Ник встречался с Оливией Калпо и Кейт Хадсон, а Приянка - с индийскими актерами Шахидом Капуром и Арманом Бевея.