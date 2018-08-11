Уроки серфинга от Тины Кунаки и Венсана Касселя - ФОТО

Обаятельная парочка, как обычно, демонстрирует свое L'art de Vivre. Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, на этот раз Венсан Кассель и Тина Кунаки развлекаются на берегу Атлантического океана в Бразилии, катаясь на досках.

Если до недавнего времени пара старалась скрывать свои отношения, то теперь, после официального обнародования, что Кассель, что Кунаки не могут перестать демонстрировать свое счастье в социальных сетях. 51-летний актер молодеет с каждым днем: то он целуется на улочках Парижа, то покоряет гигантские волны, то изучает модные новинки.