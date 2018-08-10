10 августа 2018

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Идеальный отпуск - Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в Италии <span class="color_red">- ФОТО</span>

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10 августа 2018 00:57

Идеальный отпуск - Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в Италии - ФОТО

49-летняя Дженнифер Лопес и 43-летний Алекс Родригес - одна из самых красивых пар шоу-бизнеса. Влюбленные встречаются уже полтора года, но по-прежнему выглядят так, словно познакомились только вчера. Летний отпуск звезды решили провести в Италии, на романтическом острове Капри.

Любоваться местными пейзажами пара решила с борта роскошной яхты, но "ленивым" отдых звезд назвать нельзя - влюбленные не забывают про ежедневные тренировки и часто делают остановки в маленьких итальянских городках для вечерних прогулок. В одном из местных ресторанов Джей Ло даже исполнила хит, чем привела в полный восторг сотрудников и гостей заведения.

Судя по фотографиям в инстаграме, влюбленные отправились в отпуск без детей: у Лопес, как и у Родригеса, двое детей от предыдущего брака с Марком Энтони - 10-летние двойняшки Макс и Эмма. По словам источника из окружения пары, Алекс вот-вот сделает Дженнифер предложение. Что ж, отпуск в Италии - отличный для этого повод!

glamour.ru


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