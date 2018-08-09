Отталкивающие черты каждого знака Зодиака

Очень часто мы сами не замечаем, что наше поведение не только является неподобающим, но и отталкивает людей. Астрологи пришли к выводу, что отталкивающие черты характера могут возникать у человека из-за влияния его знака Зодиака. Мы решили разобраться в данном вопросе и рассказать вам о том, какие качества отталкивают от вас окружающих.

Овен

Представители этого знака Зодиака всегда и все говорят в лицо. Многие из нас могут позавидовать такой прямолинейности, но на самом деле иногда именно из-за этого качества окружающие считают Овнов грубыми и бестактными. Несмотря на то, что очень часто Овны говорят людям чрезмерно обидные слова, все же они делают это не специально. Честность - позитивное качество этого знака. Но порой из-за него Овен может оказаться в неловкой ситуации. Если вы хотите производить на людей приятное впечатление, постарайтесь смягчить свое отношение к ним. Иногда молчание может спасти вас от негатива со стороны других.

Телец

Упорные Тельцы не умеют уступать другим людям, именно поэтому окружающим довольно сложно иметь с ними дело. Даже если представитель этого знака Зодиака будет не прав в каком-либо вопросе, доказать его неправоту довольно сложно. Ведь, по его мнению, именно он обладает самыми гениальными идеями и знает, как поступить правильно в определенной ситуации. Очень хорошо, что вы умеете отстаивать свою точку зрения, но иногда вы должны допускать мысль о том, что вы можете совершить ошибку. Научившись прислушиваться к мнению окружающих, вы перестанете отталкивать от себя других людей.

Близнецы

Близнецы любят поболтать, и порой лучшей темой разговора становятся тайны других людей. Если люди доверяют этому знаку Зодиака свои секреты, то уже вскоре они получают огласку и становятся предметом обсуждения. Это качество отталкивает других людей и подрывает доверие к Близнецам. Если вы не хотите оставаться болтуном в глазах окружающих, не стоит заниматься перемыванием косточек и собиранием сплетен. Избавившись от этого качества, вы заметите, что и отношение других людей к вам изменится в лучшую сторону.

Рак

Раки отличаются повышенной эмоциональностью, чего не могут не заметить другие люди. Из-за этого качества окружающим сложно находиться рядом с Раками, ведь им приходится несколько раз обдумывать свои слова, чтобы ненароком не задеть чувствительных представителей этого Знака. Кроме того, людям сложно быть с Раками по-настоящему честными, ведь и критику Раки воспринимают тяжело. Чтобы людям было комфортно общаться с вами, не стоит открыто показывать свои эмоции. Даже если слова других людей кажутся вам обидными, не стоит воспринимать их близко к сердцу.

Лев

Представители этого знака Зодиака очень падки на лесть и внимание. Даже если Лев находится в большой компании, он найдет способ привлечь к себе взгляды других людей. Многим людям очень тяжело находиться рядом со Львами, так как их желание быть в центре внимания не просто отталкивает, а буквально раздражает других, а общение лишает собеседников сил и энергии. Если вы не хотите, чтобы окружающие избегали вашего общества, не стоит заставлять их оставаться в вашей тени. Несмотря на то, что Лев - яркая личность, придется смириться с тем, что другие люди не обязаны аплодировать каждому его слову и действию.

Дева

Девам очень сложно угодить. Даже если люди стараются произвести на них хорошее впечатление или просто сделать им приятно, они всегда найдут неточность в их действиях и обязательно скажут о ней прямо в глаза. Многим такое поведение кажется неподобающим и отталкивающим. Возможно, именно поэтому представителям этого знака Зодиака сложнее налаживать отношения с окружающими, нежели другим. Постарайтесь быть менее требовательными к другим людям и не забывайте, что каждый человек имеет право на ошибку, даже тот, кто находится в вашем обществе.

Весы

Представители этого созвездия являются прирожденными актерами, но из-за этого большинство людей воспринимают их как лицемеров. Поведение Весов иногда кажется окружающим фальшивым, из-за чего они часто ожидают от этого знака подвоха или предательства. На самом же деле вы обладаете замечательными качествами, и если сможете проявить их, то люди сами к вам потянутся. Не стоит играть роль, которая совершенно вас не красит, постарайтесь быть более естественными, и тогда людям будет гораздо проще находиться рядом с вами.

Скорпион

На первый взгляд Скорпионы не производят впечатление чувствительного человека. На самом же деле представители этого знака Зодиака очень обидчивы и долго не забывают поступки, которые кажутся им неприемлемыми. Кроме того, Скорпионы будут мстить за обиду до тех пор, пока человек не осознает свою вину. Из-за страха задеть ваши чувства людям очень сложно находиться рядом. Возможно, иногда просто необходимо простить людей за их ошибки и избавиться от негативных воспоминаний, и тогда люди смогут по-настоящему насладиться общением с вами.

Стрелец

Несмотря на все положительные качества этого знака Зодиака, очень часто окружающие не могут заметить их из-за самовлюбленности Стрельцов. Многим людям сложно не только общаться, но и находиться рядом с вами, а происходит это из-за вашего безразличия к ним. Даже если вы оказываете людям знаки внимания, они кажутся другим слишком фальшивыми. Если вы желаете исправить ситуацию, не стоит набивать себе цену и абстрагироваться от людей, которые желают узнать вас получше. Не нужно смотреть на окружающих свысока, и тогда они перестанут избегать общения с вами.

Козерог

Если Козерог чем-то расстроен, он не будет скрывать свои эмоции. По этой причине людям кажется, что представители этого знака Зодиака всегда пребывают в плохом настроении, из-за чего общение доставляет им дискомфорт. Конечно, в моменты разочарования очень сложно сдерживать свои чувства, но иногда сделать это просто необходимо. Если же вы желаете поделиться своими переживаниями, постарайтесь делать это менее эмоционально. В этом случае вы перестанете отталкивать людей, а общение с вами будет нести лишь позитив.

Водолей

К сожалению, очень часто Водолеи не замечают, что провоцируют споры на пустом месте, и в большинстве случаев стараются оставить виноватыми всех, кроме себя. Возможно, некоторые люди просто не будут обращать внимание на вспыльчивость и неадекватное поведение, но из-за этого многие стараются избегать общения с Водолеями. На самом деле вы не такой капризный человек, каким вас видят окружающие, но иногда вы сами не упускаете возможность показать другим ваши положительные черты.

Рыбы

Представители этого знака Зодиака обладают богатым внутренним миром и ярким воображением. Однако многим людям очень сложно общаться с вами, когда вы пребываете в мире своих фантазий. Из-за этого вашим собеседникам кажется, что они недостаточно интересные, и это может по-настоящему раздражать. Дело в том, что в момент общения вы не умеете концентрироваться и постоянно забываете о том, что рядом с вами находится человек, которому необходимо ваше внимание. Если вы не хотите, чтобы люди избегали любых контактов с вами, научитесь слушать и воспринимать информацию, которую они хотят до вас донести.

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