8 признаков, указывающих на необходимость разорвать отношения

Иногда следует понимать, что пришло время расстаться. Любовь - сложное чувство, которое ни в коем случае нельзя воспринимать легкомысленно. Иначе мы рискуем потерять то самое прекрасное чувство, что можно ощутить по отношению к другому человеку. Люди, которые подходят к этому чувству несколько безрассудно, показывают свою незрелость или неопытность. В конечном итоге они сами себе причиняют вред. Любовь - это отношения, которые необходимо тщательно выстраивать и поддерживать. Мы осознаем эти чувства каждый день при условии, что они настоящие. Даже с самыми лучшими намерениями вы изо всех сил стараетесь, чтобы ваши отношения работали. При этом всегда есть вероятность того, что что-то пойдет не так.

Когда вы осознаете, что ваши отношения больше не могут продолжаться, постарайтесь посмотреть правде в глаза. Сумейте найти в себе силы и признать тот факт, что вы не сможете улучшить их. Выход есть - вам нужно уйти. Это болезненный процесс, но он крайне необходим вам и вашему партнеру. В любом случае вам придется сделать этот шаг. А причина лишь в том, что вы, так или иначе, не желаете тратить свое время и энергию на отношения, которые рано или поздно закончатся.

Прежде чем мы рассмотрим эту ситуацию, важно понять, что за отношения нужно бороться. Появление некоторых трудностей и проблем в вашей совместной жизни - это не повод к расставанию. Но в жизни все не так. Вы должны остаться и продолжить борьбу за свои чувства. Уходить нужно тогда, когда вы полностью уверены в том, что все, действительно, потеряно. Таким образом, решение проблем заключается в том, чтобы выяснить, есть ли у ваших отношений шанс или нет. Будьте объективны, сохраняя реальную картину происходящего. Как только вы поймете, что отношения исчерпаны, уходите.

Если вам тяжело проанализировать отношения и понять: имеют ли они шанс на продолжение или нет, следующая информация станет для вас весьма полезной. Все, из ниже перечисленного, применимо к вашим отношениям и вполне, возможно, что вам просто нужно отказаться от своей любви. Самое время остановиться и уйти, а после все забыть и жить дальше.

1. Кто-то один из вас или оба партнера перестали работать над отношениями

Для того, чтобы наладить отношения, требуются два человека. Отношения не выдерживают, когда один из партнеров несет на себе всю тяжесть этих взаимоотношений. К отношениям следует подходить с большой долей ответственности и сообща, чтобы не растерять все то, что уже имеешь.

2. Вы продолжаете борьбу с одними и теми же проблемами

Вы продолжаете повторять старые аргументы, потому что не можете дать свое согласие ни на что. Вы не слишком хорошо справляетесь в случае разрешения конфликтной ситуации, и это важный признак вашего неблагополучия в отношениях.

3. Никто из вас не желает идти на компромиссы друг с другом

Компромисс абсолютно необходим в любых отношениях. Вы не всегда соглашаетесь, будучи не достаточно гибким, чтобы просто пойти навстречу.

4. У вас разные взгляды на будущее

Согласитесь, что при длительных отношениях партнеры, как правило, строят планы на будущее. Разные взгляды и нежелание найти общий язык говорит о вашей несовместимости.

5. Ваши отношения делают вас хуже

В здоровых и счастливых отношениях человек стремится к лучшему. В противном случае вам лучше расстаться.

6. Вы чувствуете себя эмоционально истощенными

И без того сложные отношения требуют от партнеров огромной работы над собой и своими чувствами. При этом они не должны заставлять вас чувствовать себя эмоционально истощенными. Это в очередной раз подтверждает, что ваши отношения не здоровы.

7. Нездоровые отношения начинают влиять на другие аспекты вашей жизни

Если ваша общественная, трудовая и семейная жизнь страдают по причине ваших отношений, тогда вам действительно нужно расстаться.

8. Кто-то один или оба партнера обманывают друг друга

Если в ваших отношениях присутствуют измены, то самое время расстаться. Нет никакого смысла в том, чтобы прятаться за спиной своего партнера. Это по-детски и глупо. Просто прекратите свои отношения и продолжайте жить дальше.

cluber.com.ua