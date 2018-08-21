6 зодиакальных пар, в которых устанавливается тесная эмоциональная связь - ФОТО

1. Весы и Скорпион

Для начала из Весов и Скорпиона получились бы действительно хорошие друзья. Эти два знака Зодиака всегда сохраняют внешнее спокойствие и сосредоточенность, но внутри они буквально сгорают от страсти и напряжения. Весы и Скорпион обожают появляться на людях, хотя во всем, что касается общественных связей, Весы значительно превосходят своего партнера. Им нравится быть любимыми и чувствовать заботу, в то время как Скорпиону больше по душе заполнять существующую пустоту в социальной жизни людей. Поэтому они отлично сочетаются друг с другом. И, кстати, Весы - отличные консультанты. Они знают, как дать дельный совет Скорпиону, который почти постоянно чувствует себя растерянным.

2. Рак и Рыбы

Увидев эту пару, вы можете автоматически предположить, что их отношения создают огромную эмоциональную нестабильность и хаос. Рак и Рыбы являются самыми эмоциональными знаками во всем зодиакальном созвездии. А причина этого заключается в их эмоциональности - они отлично понимают, как совладать друг с другом. Эти личности очень чувствительны к ощущениям партнера.

Раков и Рыб объединяет их чуткость. Они оба неустанно работают над удовлетворением потребностей партнера на самом интимном уровне. А еще из-за своей схожести у них не возникает проблем с взаимопониманием. Рак и Рыбы создают устойчивое равновесие между своей эмоциональной глубиной чувств и глубиной чувств партнера.

3. Овен и Стрелец

Оба знака являются наиболее предприимчивыми и смелыми. Поэтому будьте уверены - если они сойдутся вместе, то получится что-то невероятное и непредсказуемое. Овен и Стрелец обожают выходить из своей зоны комфорта. Они любопытные от природы и всегда стремятся удовлетворить это любопытство. Амбициозный Овен любит рискованные авантюры и знает, что без риска успеха в жизни не достигнуть. У Стрельца же более гибкая и менее распланированная жизнь, что позволяет ему заниматься многими другими вещами. Именно этим они и дополняют друг друга. Рожденные под данными созвездиями одинаковы и одновременно разные. И они оба знают, что их отношения никогда им не наскучат.

4. Близнецы и Водолей

Это классический случай, когда противоположности притягиваются. Водолеи и Близнецы хорошо работают в паре, потому что их самые большие различия отлично компенсируются качествами партнера. Близнецы очень гибкие и общительные, в то время как Водолеи организованны и собраны. Они хорошо дополняют друг друга, потому что каждый из них хорош в той сфере жизни, где у партнера возникает больше всего трудностей.

5. Телец и Дева

Если между Тельцом и Девой завязываются романтические отношения, то это почти беспроигрышный вариант. Из-за своих высоких стандартов и ожиданий Дева является очень идеалистичным знаком Зодиака. Но эти ее идеалы не касаются Тельца. Телец любит, когда вещи делаются по определенному шаблону. Он ненавидит непредсказуемость и непостоянство, и знает, что о подобных вещах ему не придется переживать, находясь рядом с Девой. Эти два знака являются заядлыми планировщиками. Им нравится организованная и структурированная жизнь, и не нравится надолго покидать свою зону комфорта. А их схожие черты помогают им просто наслаждаться обществом друг друга.

6. Рак и Весы

Когда дело касается родственности душ, связь и полную совместимость между Раком и Весами сложно отрицать. Рак очень эмоциональный и чувствительный знак Зодиака, в то время как Весы великодушны и сознательны. Рака очень легко обидеть, но в отношениях с Весами ему нечего бояться. Весы - это тот тип человека, который всегда знает, как относиться к окружающим тактично и с уважением. Такие личности понимают важность равновесия и гармонии в отношениях. И это отлично сочетается с неизменной потребностью Рака в комфорте. Лучше всего рожденные под данными знаками Зодиака подходят друг другу в том, что касается вопросов любви и заботы. Весы любят внимание и восхищение со стороны партнера, а Рак - это как раз тот заботливый знак, который никогда не брезгует выражением своих эмоций.

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