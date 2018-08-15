12 признаков девушки, которая не стоит твоих стараний

Вкладываться в отношения - это бесспорно очень хорошо. Ведь ради всего стоящего нужно потрудиться. И если ты хочешь любви, которой, как тебе кажется, ты заслуживаешь, ты должен приложить усилия, чтобы заработать ее. Любовь и не должна быть легкой. Так что это вполне нормально, что над этим надо немного поработать.

Тем не менее, также встает вопрос о том, чтобы убедиться, что ты попросту не растрачиваешься на ту, которая этого не достойна. Помни, что ты - всего лишь человек и у тебя, как и у всех, есть предел твоих ресурсов и возможностей. Тебе не стоит тратить их на ту, что просто не стоит того, чтобы ради нее прикладывать усилия.

Как только ты увидишь, что ты рядом с девушкой, которая тебя не достойна, ты должен будешь отстраниться от такого человека. Ты должен быть достаточно силен, чтобы уйти.

Не стоит тратить свою любовь на ту, которая воспринимает это, как должное. А как узнать, что ты именно с такой девушкой и что не стоит ради нее лезть из кожи вон?

Что ж, вот пара признаков подобной особы:

1. Она всегда заостряет внимание на себе в отношениях

Она - эгоистка. Она никогда не думает о твоих нуждах. Она никогда не беспокоится о твоих чувствах. Всегда на повестке дня - только она! Ей не наплевать только на свои нужды и оправдания ее ожиданий. Она всегда хочет быть в центре внимания отношений.

2. У вас с ней совершенно разные ценности

Это очень сложно, когда у тебя с твоей второй половиной кардинально отличаются ценности и принципы по жизни. Как между вами можно будет установить прочную связь, если вы не согласны в основных вопросах? Тебе постоянно придется подстраиваться, если ты хочешь, чтобы отношения продолжались.

3. Она никогда не уделяет тебе время

Ты помнишь, что в жизни мы находим время только для того, что действительно важно для нас? И если она не находит времени для тебя, то это лишь потому, что ты - не приоритет для нее. Ты просто не важен!

4. Она часто говорит с тобой о своем бывшем

Ей все равно, как ее слова отразятся на тебе. Она не думает о том, что говорит. Она говорит какие-то вещи, чтобы сделать тебе больно и заставить чувствовать себя неадекватным. Позаботиться о тебе даже не приходит к ней в голову.

5. Инициатива всех разговоров между вами принадлежит только тебе

Как будто вы с ней бы вообще не разговаривали, если бы тебе не приходило в голову начать беседу. Она и не старается поддерживать связь.

6. Она непостоянна

Ее слова и решения непоследовательны. Она мила с тобой только если чувствует, что может что-то получить. Но в остальное время она с тобой холодна. Она даже как будто бы не знает о твоем существовании. Она непостоянна по отношению к тебе.

7. Она не стимулирует твои лучшие качества

Вообще, если она вытаскивает на поверхность худшую часть тебя, просто уйди от нее. Любые отношения должны мотивировать и вдохновлять тебя проявлять себя наилучшим образом. Если же этого не происходит, значит, это не те отношения, ради которых стоит бороться.

8. Она полностью зависит от тебя

У нее куча потребностей и все они она вешает на тебя. А это опасно. Ты вряд ли захочешь быть в отношениях с той, которая слишком требовательна. Это сильно давит на отношения и отравляет их.

9. Она не верна тебе

Она изменяет тебе. Тут все просто. Она просто не может хранить верность тебе. Она предпочтет легкомысленно повеселиться за счет твоих чувств, чем возьмет на себя ответственность за свое поведение. В таком случае она вряд ли заинтересована в серьезных отношениях с тобой. Значит, тебе тоже не стоит рассчитывать на что-то с ней.

10. Она не дает тебе ощущения полной поддержки

Она не та, на которую можно положиться, когда бы тебе ни понадобилась помощь. Она и не собирается вкладываться в отношения. Вряд ли ты можешь на нее рассчитывать в сложной ситуации. Тогда какой из нее партнер на всю жизнь?

11. Она не дружелюбна с твоими друзьями

Ей наплевать на важных для тебя людей, потому как, по сути, и сам ты для нее не важен. Она не прикладывает усилия, чтобы понравиться твоим друзьям.

12. Она ревнует, даже если нет причин

Не стоит вообще связывать себя отношениями с девушкой, которая постоянно ревнует. Особенно, если ты не даешь ей для этого повода. Ревность - показатель того, что она может быть невменяемой собственницей. Ты же не хочешь отношений с подобной девушкой?

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