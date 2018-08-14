6 примеров поведения, которое отталкивает окружающих

Каждый из нас хоть раз в жизни отталкивал своим поведением окружающих. Это человеческая натура и подобного не стоит стыдиться. Если вы поймете, какое именно поведение отталкивает людей, то сможете воздержаться в будущем от подобных ошибок. Очень часто мы отталкиваем других, сами того не осознавая. На это есть несколько причин. В данной статье будут представлены примеры поведения, которое отталкивает окружающих, а также советы касательно того, как изменить его в лучшую сторону.

1. Эгоизм

Этому миру не хватает внимательных и чутких людей. Даже незначительные проявления альтруизма помогут вам удержать близких вам людей в вашей жизни. Люди, по своей природе, интуитивны и чувствуют эгоизм за версту. Даже если человек не всегда полагается на свою интуицию, вовсе не значит, что воспользоваться им будет правильно.

Чтобы быть счастливым, нужно для начала научиться жить и развиваться вместе с окружающими, а для этого необходимо быть готовым отдать, не получив ничего взамен. Ирония заключается в том, что когда человек отдает и не ожидает ничего взамен, все возвращается к нему в двойном размере. Так что если вам нужен подарок судьбы, измените свой подход и сами станьте этим подарком.

2. Зацикленность на себе

Проявление тщеславия оттолкнет окружающих в любой ситуации. Никто не захочет слушать одну назидательную историю за другой, в которой собеседник расхваливает сам себя. В рассказах о себе нет ничего плохого, если они будут не очень долгими и достоверными. Вашему собеседнику будет очень легко почувствовать разницу.

Несмотря на все стереотипы, в этом мире не существует человека, который бы являлся центром чьей-то вселенной. Постарайтесь не зацикливаться только на себе и поймите потребности окружающих вас людей.

3. Самодовольство

Некоторые бывают слишком высокого мнения о себе. Это приводит к тому, что человек начинает смотреть свысока на других, сам того не замечая. В некоторых случаях, люди становятся настолько поглощенными своими эго, что намеренно пытаются заставить окружающих почувствовать себя униженными. При помощи такого поведения у вас никогда не получится завоевать уважение.

Чтобы избавиться от этой черты, необходимо понять, что у каждого человека есть свои собственные жизненные стандарты и в этом нет ничего плохого. Все люди равны и у каждого есть свои уникальные ценности. Поймите это и уважайте других точно также, как уважаете себя.

4. Перфекционизм

Никто не идеален. Всем нам свойственно совершать ошибки, но именно это делает нас особенными. Мы учимся на своих прошлых ошибках. Неправильно ожидать совершенства от других, если вы сами не можете гарантировать, что сделаете все идеально.

Не забывайте, что люди всегда будут совершать ошибки. Стремление к идеалу - нереалистично, а вот стремление сделать все как можно качественнее - путь к самореализации.

5. Постоянные жалобы

Счастливые и успешные люди не жалуются. Нытики же, с другой стороны, постоянно излучают негатив, даже когда окружающие их люди счастливы. У всех нас разные жизненные обстоятельства и будут ли они честными или нечестными, эти обстоятельства все равно наши. Вместо того, чтобы жаловаться впустую, попробуйте сфокусироваться на решении проблемы.

6. Цинизм

Одно из самых раздражающих поведений человека - проявление цинизма. Невозможно узнать конечный результат сперва так ничего и не попробовав. Постарайтесь не делать поспешных выводов. Позитивное мышление может принести что-то новое в жизнь каждого циника. Более того, оно может даже полностью изменить ее, ведь возможности будут появляться, если начнешь в них верить.

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