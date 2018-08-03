Как удержать мужчин разных знаков Зодиака

Иногда в отношениях влюбленных наступает такой период, когда один из партнеров становится холоднее и уделяет своей второй половинке гораздо меньше внимания. Женщины переживают такие моменты особенно остро, и в этом случае у многих представительниц прекрасного пола возникает вопрос, как вернуть чувства возлюбленного, при этом не показавшись ему слишком навязчивой. Используя женские хитрости и характеристику знака Зодиака вашего возлюбленного, вы узнаете, как удержать мужчину. В этом вам помогут рекомендации экспертов.

Овен

Мужчины-Овны - неординарные личности. Именно поэтому рутина в отношениях может привести к краху. Если вы желаете избежать этого, постарайтесь разнообразить ваше времяпрепровождение. Как можно чаще отдыхайте вне дома, организуйте совместные путешествия или приглашайте своего партнера на оригинальные свидания. Кроме того, старайтесь избегать упреков при выяснении отношений. Если Овен почувствует давление, а жизнь с вами будет доставлять дискомфорт, то уже скоро он станет инициатором расставания.

Телец

Представители этого знака Зодиака нуждаются в поддержке партнера, а если они не получают ее, или это происходит очень редко, то в отношениях наступает разлад. Даже будучи взрослыми, мужчины-Тельцы остаются детьми. Тельцу необходимо, чтобы возлюбленная всегда поощряла его за успехи, хвалила за достижения и проявляла больше внимания к его жизни. Если вы сможете стать для него не только любящей женщиной, но и заботливой мамой, вам не придется удерживать его, так как он сам захочет провести с вами всю свою жизнь.

Близнецы

Если в вашей совместной жизни с мужчиной-Близнецом нет разнообразия, вы не сможете удержать его, даже если будете каждый день говорить ему о своих чувствах. Состоя в отношениях, представители этого знака Зодиака не могут не желать новых ощущений, и если партнерша не поддержит Близнеца в этом, то он найдет их на стороне. Это не значит, что вам придется путешествовать по всему миру, всегда проводить время в необычных местах и полностью отказаться от домашнего уюта, так как даже разнообразие в постели или досуге придутся мужчине-Близнецу по нраву.

Рак

В отношениях мужчины-Раки очень редко бывают требовательными. Они не стремятся видеть рядом с собой идеальную женщину - лишь бы она была нежная и хозяйственная. Если, приходя после работы, представитель этого знака Зодиака будет видеть на плите горячий ужин, а затем возлюбленную, которая сразу же заключает его в объятия, он никогда не уйдет от вас. А если вы сможете создать в доме уют и окружить мужчину-Рака любовью и заботой, вам даже не придется удерживать его, ведь единственное, что ему действительно необходимо в отношениях, - это внимательность любимой женщины.

Представителю этого знака Зодиака важно знать, что он является лидером в отношениях. Соответственно, партнерша должна потакать всем его прихотям и капризам. Многие женщины не смогут вытерпеть такого отношения к себе, но и если вы, наоборот, желаете удержать такого мужчину, вам придется научиться уступать возлюбленному и восхищаться им. Мужчине-Льву необходимо, чтобы любимая женщина хвалила его даже за самые обычные поступки, а главное, замечала его достижения. К тому же этому знаку Зодиака необходима свобода, даже в отношениях. Если он сможет получить ее, то навсегда останется рядом с вами.

Дева

Для мужчины-Девы главное, чтобы возлюбленная проявляла интерес к нему и к тому, что он говорит. Если же этого не происходит, он немедленно отправится на поиски новой любви. Представитель этого знака Зодиака нуждается не только во внимании своей партнерши, но и в том, чтобы ему было с ней по-настоящему интересно. Мужчины, рожденные под эгидой созвездия Девы, обожают вести интеллектуальные беседы, посещать музеи, театры и узнавать что-то новое. Если вы сможете разделить его увлечения по знаку Зодиака и с восхищением слушать его речи, то удержать его будет очень просто.

Весы

В качестве спутницы жизни представители этого знака Зодиака предпочитают выбирать волевых и одновременно нежных женщин. Иногда вы должны создавать вид успешной женщины и карьеристки, но по вечерам ваша задача - стать слабой и беспомощной женщиной, нуждающейся в ласке любимого мужчины. Такая смена ролей не только привлекает мужчин-Весов, но и весьма будоражит их. Кроме того, вы должны уделять особое внимание своему внешнему виду. Следует учитывать, что представителей этого созвездия не привлекают как слишком скромные, так и чрезмерно вульгарные девушки. Научитесь искать "золотую середину" во всем, и тогда возлюбленный никогда не захочет найти вам замену.

Скорпион

Для представителей этого знака Зодиака важнее сохранить в отношениях страсть. Именно поэтому они не только сами стремятся разнообразить сексуальную жизнь со своей партнершей, но и ждут новых идей и предложений от нее. Мужчинам-Скорпионам нравится, когда женщина сама предпринимает попытки соблазнить их и даже использует для этого не самые обычные способы. Данный знака Зодиака желает видеть рядом с собой не просто красивую, но и сексуальную женщину, которая, кроме того, будет и раскрепощенной. Постоянство в сексуальной жизни лишит мужчину-Скорпиона всякого интереса к таким отношениям, и в этом случае удержать его будет почти невозможно.

Стрелец

Мужчин-Стрельцов отталкивают слишком навязчивые женщины, которые, помимо этого, пытаются полностью лишить их свободы. Если вы относитесь к их числу, вам не удастся удержать его. Представителю этого знака Зодиака будет приятно, если его возлюбленная не будет страдать от комплексов, устраивать истерики или проводить время дома на диване, заставляя его поддерживать подобное времяпровождение. Иногда мужчинам-Стрельцам необходимо абстрагироваться от быта, отдохнуть с друзьями в баре и пообщаться на мужские темы. Если вы сможете дать ему ту свободу, в которой он нуждается, он никогда не захочет уйти от вас.

Козерог

Эти представители зодиакального круга редко проявляют свои чувства, и ваша задача - не корить его за эту особенность. Не нужно каждый день признаваться ему в любви, заставляя его делать то же самое. В этом случае вы сразу же оттолкнете его. Чтобы удержать мужчину-Козерога, не нужно проявлять оригинальность, кардинально менять свой внешний вид или каждый день задабривать его дорогими подарками. Главное, что этот знак Зодиака ценит в отношениях, - это естественность и простота. Постарайтесь воспринимать его не только как возлюбленного, но и как близкого друга. Станьте внимательным слушателем, не раскрывая собственных женских секретов по знаку Зодиака. Если ему будет с вами комфортно, то его любовь к вам никогда не пройдет.

Водолей

Некоторым мужчинам приятно, когда рядом с ними находится сильная и волевая женщина, но Водолей не относится к их числу. Партнерша Водолея должна обладать мягким характером и, главное, во всем уступать своему возлюбленному. Помимо этого, мужчины-Водолеи больше всего ценят свою свободу и не потерпят, если кто-нибудь попытается посягнуть на нее, даже если это будет самый дорогой для него человек. Водолею, представителю воздушной стихии, всегда необходим простор для реализации его необычных идей, и если вы сможете смириться с этим, то удерживать его вам не придется. Если такая необходимость все же возникнет, воспользуйтесь сильным и безопасным приворотом.

Рыбы

Если вы состоите в отношениях с мужчиной-Рыбой, вам необходимо знать, что этот знак Зодиака один из самых чувствительных и эмоциональных. Если возлюбленная уделяет ему слишком мало внимания или редко говорит о своих чувствах, он примет это за равнодушие, и тогда расставание неизбежно. Чтобы удержать мужчину-Рыбу, вам необходимо окружить его заботой и пытаться и сделать все, чтобы ему было комфортно рядом с вами. Периодически преподносите ему небольшие сюрпризы, чаще признавайтесь ему в любви и упоминайте о том, что для вас он самый лучший. Эти мужчины обожают романтичных и таинственных женщин.

Очень сложно смириться с безразличием любимого мужчины. Именно поэтому некоторые женщины готовы на все, чтобы возлюбленный всегда был рядом с ними. Если вы хотите укрепить любовь, воспользуйтесь простыми и безопасными способами привязать к себе мужчину.

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