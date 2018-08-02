Муж-турок изменил Ани Лорак, пока она была в Баку - Новые подробносити - ФОТО

В Сети появилась новая информация о супруге певицы Ани Лорак - Мурате Налчаджиоглу, изменившем жене с киевской тусовщицей Яной Беляевой в момент пребывания звезды на международном музыкальном фестивале "Жара-2018" в Баку.

Напомним, что супруга Ани Лорак застукали в компании молодой киевлянки в ночном клубе Dali Park, которым он владеет. Девушка занимается продажей одежды через социальные сети. Пока что ни Мурат, ни Ани никак не прокомментировали информацию о его предательстве.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Starhit.ru, супруг Ани Лорак никогда не владел собственным бизнесом - все, что он сейчас имеет, пришло к нему после свадьбы с певицей в 2009 году. В Турции он работал в отеле обычным служащим. Благодаря Лорак мужчина обзавелся четырьмя ресторанами.

Также инсайдеры утверждают, что он употребляет запрещенные препараты и постоянно отдыхает в компании девушек, с которыми у него явно не дружеские отношения.

Предположительно, Яне Беляевой, скандальное видео с которой представлено для просмотра ниже, Мурат снимает квартиру. Знакомы они достаточно долго, однако не состояли в романтических отношениях - по слухам, Яна приехала из пригорода и за счет мужа Ани Лорак успела сделать несколько пластических операций.

Starhit.ru отмечает, что якобы Ани в курсе похождений супруга, но пытается делать вид, что у них ничего не происходит. Певица на многое готова пойти ради счастья дочери. Однако поговаривают, что иногда муж Ани не отвечает на ее звонки и отказывается общаться с ребенком.

"С Муратом мы постоянно на связи. Утром "Доброе утро", вечером "Спокойной ночи", в течение дня по 5-10 сообщений, звонков. Мы не покидаем друг друга ни на минуту. И мне кажется, в этом и есть секрет нашего семейного счастья. 12 лет за спиной, и до сих пор у нас есть ощущение радости, когда встречаемся. Внутренний восторг, чего, возможно, не скажешь о людях, которые постоянно вместе. Им, скорее, хочется отдохнуть друг от друга. Я считаю, что жить с публичным человеком - это особый талант. Мурат, бесспорно, им обладает", - ранее утверждала Лорак.