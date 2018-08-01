Бойфренд 48-летней Наоми Кэмпбелл сообщил, что скоро станет отцом - ФОТО

После расставания с российским миллиардером Владиславом Дорониным Наоми Кэмпбелл начала придерживаться принципа, гласящего, что счастье любит тишину. Однако в январе 2018 года зарубежным журналистам удалось узнать, что супермодель втайне от всех закрутила роман с рэпером Skepta (настоящее имя - Джозеф Аденуга). Вскоре после этого влюбленные даже снялись вместе в обнаженной фотосессии для журнала GQ.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Woman.ru, на днях музыкант сообщил своим поклонникам новость, которая не на шутку встревожила фанатов Черной пантеры. Skepta выложил в Инстаграм снимок малыша, сделанный во время УЗИ. На распечатке заметно, что фамилия будущего ребенка - Аденуга.

Теперь фолловеры исполнителя гадают, кто же является матерью малыша. Одни интернет-пользователи уверены, что сама Наоми наконец решилась завести ребенка. Другие считают, что Skepta параллельно встречался с другой девушкой. Третьи предположили, что рэпер и модель решили обратиться за помощью к суррогатной матери.