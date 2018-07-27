Приянка Чопра выходит замуж - ФОТО

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на западные СМИ, 36-летняя индийская актриса Приянка Чопра и 25-летний певец Ник Джонас помолвлены.

О романе пары стало известно в конце весны, когда догадки публики подтвердили инсайдеры. А в начале этого месяца Джонаса видели в ювелирном магазине Tiffany & Co в Нью-Йорке, и, по словам очевидцев, он был занят выбором помолвочного кольца для возлюбленной.

Если верить инсайдерам, предложение Приянке он сделал в день ее рождения, 18 июля.

Отметим, что и для Джонаса, и для Чопры этот брак станет первым. У певца до отношений с актрисой было несколько романов со знаменитостями - он встречался с Майли Сайрус, Селеной Гомес и даже якобы с Кейт Хадсон. Приянка же личную жизнь никогда не афишировала, но слухов о ее романах ходит очень много. Говорят, что она покорила сердца многих мужчин, с которыми вместе работала в кино.