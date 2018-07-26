Самые притягательные и женственные знаки Зодиака

Каждая женщина притягательна по-своему, и не секрет, что встретить двух похожих дам весьма проблематично. Эксперты постарались разобраться в том, какие же общие признаки можно выявить по знаку Зодиака. Прислушайтесь к мнению астрологов, чтобы ваше обаяние помогло вам добиться успеха в любых сферах жизни. Помните о том, что женская сила нуждается в восстановлении. Поддерживайте свою энергетику, чтобы всегда оставаться самыми привлекательными для окружающих вас людей.

Овен

Представительницы этого знака обладают скорее не привлекательностью, а природным магнетизмом. На их яркий свет слетается множество поклонников, однако дамы-Овны чаще остаются неприступными. Их обаяние кроется в независимости и нежелании подчиняться общим правилам и нормам. Не каждый мужчина выдержит напор представительницы огненного созвездия. Астрологи советуют Овнам стать чуть спокойнее - это поможет найти идеального спутника жизни.

Телец

Дамы-Тельцы не так просты, как кажется на первый взгляд. Многие считают представительниц этого знака прагматичными и приземленными, однако ошибаются. Тельцы обладают бурной фантазией и способны привлечь внимание избранника. Они не размениваются на мелочи и ищут свой идеал. Сильные по натуре, девушки-Тельцы способны манипулировать выбранным кавалером, что придется по душе далеко не каждому мужчине. Если Тельцы будут проявлять больше нежности к своему избраннику, то смогут построить крепкие и счастливые отношения.

Близнецы

Притягательность и женственность представительниц этого знака раскрывается в их умении общаться. Дамы способны "заговорить" кого угодно, и им не составит труда заинтересовать представителя противоположного пола оригинальной беседой. Близнецы пользуются магией слов, затягивая в свои сети понравившегося кавалера, но иногда могут утомить долгой болтовней "ни о чем". Астрологи рекомендуют Близнецам дать собеседнику возможность высказаться и внимательно слушать его. Так у представительниц этого созвездия будет больше шансов раскрыть свою привлекательность.

Рак

Женщины-Раки обладают невероятной эмпатией. Они прячутся в своем панцире от внешнего мира, однако способны привлечь внимание противоположного пола своим загадочным поведением. Обаяние представительниц этого знака кроется в умении чувствовать эмоции партнера. При этом Раки довольно прагматичны и не позволят себе простой "интрижки", если понимают, что объект их внимания недостаточно хорош. Астрологи советуют Ракам учиться управлять своими эмоциями, чтобы не пропускать все чувства посторонних людей через себя. Это поможет сохранить силы и женственность.

Лев

Львицы привлекательны своим бесстрашием и умением подать себя окружению. Они могут привлечь внимание одним лишь жестом или поворотом головы. Сила привлекательности дам этого Знака кроется в умении быть женственными, создавать иллюзию беспомощности и полного подчинения. Однако в тот момент, когда очередная "жертва" будет на крючке, Львицы тотчас меняются. Им нужен сильный спутник жизни, поэтому проверку на прочность дамы устраивают уже на первом свидании. В том случае, если партнер способен удержать Львицу, она может отдать ему "пальму первенства", но только на время.

Дева

Девы обладают сильной притягательностью за счет своей логики и интеллекта. Они способны привлечь внимание к своей персоне, заставить слушать себя и восхищаться умением поддерживать самые разные темы. Девы способны "разобрать" чувства мужчин по полочкам, но именно это мешает им "отпустить" себя в романтические отношения. Несмотря на свое обаяние, они часто остаются в одиночестве, потому что немногие представители сильного пола могут выдержать допрос с пристрастием. Девам важно помнить о том, что они хрупкие девушки, и время от времени позволять себе просто принимать ухаживания, не зацикливаясь на планировании следующих шагов.

Весы

Обаяние Весов кроется в их легкости. Дамы этого знака умеют быть привлекательными для противоположного пола, даже если совсем не соответствуют образу хрупких девушек. Их внутренняя сила раскрывается по мере взросления и способна покорить сердце любого мужчины. Дамы этого знака способны увлечь своих избранников, которые с радостью попадают в ловко расставленные сети. Весы умело пользуются очарованием, которое буквально заставляет мужчин заботиться о них, как о драгоценных хрустальных сосудах.

Скорпион

Представительницы этого знака притягивают мужчин природным магнетизмом. Они даже не задумываются о том, сколько сердец разбили холодным взором и отчужденным поведением, однако начинают настоящую охоту за тем, кто им понравился. Привлекательность представительниц этого созвездия не знает границ, поэтому им стоит научиться управлять своей женской энергетикой. В противном случае недовольные отвергнутые мужчины могут доставить массу проблем.

Стрелец

Стрельцы привлекают мужчин оптимизмом и стойкостью духа. Они не любят заводить ни к чему не обязывающие романы, а каким-то внутренним "чутьем" быстро определяют идеального спутника жизни. В таком случае они способны защитить его от любой беды и проявить свою чарующую женственность во всей красе. Несмотря на это, влюбленным мужчинам стоит помнить о том, что активная и склонная к авантюрам дама-Стрелец с завидной регулярностью находит проблемы на свою голову.

Козерог

Козероги способны покорить своей работоспособностью и умением грамотно распределять силы. Нескончаемая энергия этих дам способна сразить наповал, однако чаще всего им некогда оглядываться по сторонам. Дамы-Козероги редко задумываются о том, какое впечатление производят на окружающих, поэтому долгое время остаются одни. Им важно научиться уделять время и личной жизни, иначе одиночество и постоянная работа могут привести к нервному срыву.

Водолей

Водолеи обладают притягательной женственностью, а еще нестандартным мышлением. В их распоряжении имеется целый арсенал обольстительных чар, которыми они успешно пользуются. Водолеи редко задумываются о последствиях флирта и часто не понимают, почему на них обижаются кавалеры. Несмотря на кажущуюся легкость и даже наивность, дамы-Водолеи обладают прекрасной интуицией и способны найти выход из самой трудной ситуации. Однако для полноценных отношений им стоит немного остепениться и позволить избранникам поухаживать за ними.

Рыбы

Рыбы обладают природной интуицией и привлекают мужчин своей загадочностью. Представительницы этого созвездия чувствительны к любым эмоциям и перепадам настроения, поэтому обмануть их практически невозможно. В этом и заключается главная проблема дам этого знака. Зачастую они не могут расслабиться и даже на свидании пытаются рассмотреть подвох. Рыбам нужно научиться определять, каким людям не нужно доверять, и перестать обижаться по пустякам.

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