Рейтинг мужчин по знаку Зодиака - ФОТО

Скорпион

Вам очень повезет, если вы заполучите себе в парни Скорпиона, потому что именно с представителем этого знака Зодиака у вас будут наилучшие отношения в вашей жизни. Мужчины-Скорпионы чрезвычайно харизматичны и очаровательны. Также, они гораздо умнее, чем кажутся и будут мотивировать свою вторую половинку.

Близнецы

Представители этого знака истинные джентльмены и вы не ошибетесь, если влюбитесь в Близнецов. Они знают, как сделать свою женщину по-настоящему счастливой. На мужчину-Близнеца можно положиться, потому что он никогда не предаст ваше доверие. Он держит свои обещания и сделает все возможное, чтобы не разочаровать вас.

Весы

Считайте, что вам несказанно повезло, если вы встретите и влюбитесь в мужчину-Весов. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы не упустить его. Представители этого знака очень внимательные, не любят конфликты и всегда считаются с чувствами своей женщины. Если вы будете встречаться с мужчиной-Весами, то он сделает все возможное, чтобы в ваших отношениях царила гармония.

Овен

Отношения с Овном могут напугать вас поначалу, поскольку представители этого знака Зодиака очень сильные личности, которые любят доминировать. Тем не менее, если вы дадите вашим отношениям шанс, то существует высокая вероятность того, что они будут успешными. Овен будет делать свою девушку сильнее, а также мотивировать ее становиться лучше. В отношениях с Овном ваша самооценка значительно повыситься.

Рак

Если вы цените доброту в мужчине, вы не найдете лучшего варианта, чем Рак. У представителей этого знака очень доброе сердце и они всегда желают окружающим их людям только наилучшего. Раки неэгоистичные, щедрые, внимательные и любящие мужчины. Они будут баловать свою любимую женщину так что будьте к этому готовы.

Лев

Страсть. Именно это слово лучше всего описывает Львов. Иногда, они могут быть настолько страстными, что это может вас напугать. Тем не менее, вам абсолютно не о чем переживать, поскольку мужчина-Лев будет хотеть для вас только наилучшего и его намерения будут чисты.

Водолей

Мужчины-Водолеи сложные создания. Они веселые и остроумные, но далеко не все смогут понять их юмор. Если вы хотите себе эксцентричного и непредсказуемого парня, значит вам точно подойдет Водолей. Тем не менее, будьте готовы к тому, что временами он может вести себя неустойчиво и даже странно.

Стрелец

Мужчина-Стрелец будет самым пассивным человеком, которого вы когда-либо встречали. Ваши отношения будут развиваться очень медленно из-за его нерешительности. Стрельцу будет очень легко вывести вас из равновесия, поэтому советуем вам запастись терпением.

Козерог

С мужчиной-Козерогом вам придется несладко, поскольку вы должны приложить массу усилий, чтобы соответствовать всем его ожиданиям в отношениях. Даже если вы подарите ему целый мир, этого все равно может быть недостаточно. У представителей этого знака Зодиака всегда завышенные ожидания, когда дело касается отношений. Вы должны решить для себя, согласны ли вы терпеть такое. Если же вы все-таки решитесь на отношения с Козерогом, будьте готовы к сильному давлению с его стороны.

Дева

Некоторые мужчины жалуются на своих чересчур ревнивых девушек, которые их постоянно контролируют и ко всем ревнуют. Так вот, парень-Дева - это мужской эквивалент очень ревнивой девушки. Представитель этого знака Зодиака будет пытаться контролировать каждый аспект вашей жизни до такой степени, что вам начнет казаться, что вас душат.

Телец

С Тельцами будет сложно, поскольку многие из них боятся серьезных отношений. Представители этого знака эгоисты и очень редко ставят отношения выше своих собственных потребностей. В основном, все их внимание сосредоточено на карьере или хобби поэтому Тельцы вряд ли станут вкладывать в отношения много своего времени или усилий.

Рыбы

Рыбы очень эмоциональны и чувствительны. Вокруг них вам всегда придется стараться ходить на цыпочках. Рыбы склонны к конфликтам, потому что их очень легко обидеть и они никогда не скрывают своих эмоций.

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