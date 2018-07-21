От лучшего к худшему - Брачный рейтинг знаков Зодиака

1. Рак (21 июня - 22 июля):

Лояльные, чувствительные Раки глубоко привержены своим отношениям. Они превозносят их настолько, что кажется, будто это центр их жизни. Если вы женились или вышли замуж за представителя этого знака Зодиака, то можете считать себя самым счастливым человеком на Земле!

2. Козерог (22 декабря - 19 января):

Традиционно Козерог занял высокое место в рейтинге, в нашем случае - в качестве одного из лучших партнеров для брака. Это обусловлено их преданностью, что является важным моментом для любых отношений. Козерог ориентирован на семью, и да, вы можете сказать, что он трудоголик. Но как только он вступает в брак, он обязательно найдет время для семьи.

3. Овен (21 марта - 19 апреля):

Невыносимый, но ответственный Овен может быть не самым очевидным партнером для брака, потому что его достаточно трудно привязать к себе. Но как только вы станете его другом, то все завертится совершенно по-другому. Они защитят вас от всего и очень серьезно отнесутся к самой идее брака.

4. Рыбы (19 февраля - 20 марта):

Мечтательные Рыбы - прекрасные любовники, если они выходят из мира своих грез и думают о реальных аспектах своей любви. Им может потребоваться время, чтобы свыкнуться с материальным миром, но как только они это сделают, они станут чрезвычайно привязанными к человеку как физически, так и эмоционально. Вы можете доверять им, потому что они являются очень чувствительными людьми, которым не свойственно причинять вред. Это делает их идеальными партнерами для брака.

5. Телец (20 апреля - 20 мая):

Упрямый Телец чрезвычайно лоялен. Все, что вам нужно сделать, это привлечь его внимание! Как только вы это сделаете, он сам позаботится об остальном.

6. Близнецы (21 мая - 20 июня):

Близнецы немного нерешительны, но они чувствительны и всегда пытаются понять внутренний мир окружающих их людей. С удвоенным интересом они делают это по отношению к тем, кого любят. Если вы начали серьезные отношения с Близнецами, то готовьтесь к скорой свадьбе.

7. Скорпион (23 октября - 21 ноября):

Загадочный и страстный Скорпион требует определенного количества времени, чтобы выйти из своей зоны комфорта. Им нужен партнер, которому хватит терпения испробовать разные подходы к нему. Скорпионам не нравится лгать, и они будут вступать в брак только в том случае, если они доверяют вам на 100%. Так что, если вы хотите видеть Скорпиона в качестве спутника жизни, то заинтригуйте его. Если вам это удастся, то вы сохраните их приверженность надолго.

8. Стрелец (22 ноября - 21 декабря):

Дикого и независимого Стрельца очень трудно привязать к себе. Поэтому это идеальный вариант для тех, кто любит авантюрные приключения. В данном случае - авантюрные отношения.

9. Весы (23 сентября - 22 октября):

Весы - это баланс. Очевидно, не так ли? Они любят все, что может похвастаться красотой и эффектной визуальной оболочкой. Однако, им очень не нравятся конфронтации, что делает из них идеальных дипломатов.

10. Дева (23 августа - 22 сентября):

Практичная Дева слишком независима, чтобы выбирать партнера для брака. Однако, с течением времени и обретением терпения у вас может появиться шанс завоевать их любовь и привязанность. Как только они идут на этот шаг, то их отношения длятся долго.

11. Лев (23 июля - 22 августа):

Жизнь льва - это "Я, я и снова я". Они наслаждаются собой и собственным отражением. Поэтому, вам нужно затмить их собой или своими достижениями, чтобы привлечь их внимание. Это же поможет вам удерживать их рядом. Как только эти условия будут соблюдены, можно сказать, что гарантировали себе долгую и счастливую семейную жизнь.

12. Водолей (20 января - 18 февраля):

Беззаботный Водолей - это самый сложный знак Зодиака для супружеских отношений. Их тяжелее всего привязать к себе, потому что они наслаждаются одиночеством и независимостью. Поэтому брак расценивается ими как ловушка.

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