9 фактов о мужчинах, которые женщины еще не знают

Множество женщин считают, что знают о своих мужьях все. Мужчины же настаивают на том, что женщин трудно понять. Но если посмотреть немного внимательней на это извечное разногласие, то свое поведение должны проанализировать представители обеих полов. Особое внимание в нашей статье будет уделено мужчинам.

Иногда, вопреки лучшим побуждениям, женщинам не удается понять поведение своих партнеров. Множество подобных недоразумений приводит к ненужным ссорам и тихим дням в отношениях. И перед тем, как заподозрить неладное в поведении партнера, намного лучше разобраться, почему же он делает некоторое вещи!

Неочевидные вещи, которые женщинам следует знать о мужчинах

1. Он не хочет меняться

Здесь мнения множества женщин разделяются, но к сожалению, мужчин действительно нельзя заставить измениться. Все мы должны помнить, что человек, который не хочет менять свое поведение, никогда этого не сделает. Конечно, это не значит, что хулиган не может стать джентльменом в одночасье. Но этот процесс подразумевает вложение большого труда и желания лишь этого человека.

Чем больше женщина давит на мужчину, тем хуже результат. Поэтому лучше всего прекратить оказывать на него давление, и принять своего мужчину со всеми его недочётами. В противном случае, ваши отношения не имеют смысла.

2. Ультиматум не работает

Во всяких отношениях когда-нибудь наступает момент, когда женщина ставит своему мужу ультиматум. Множество пар побывало под влиянием подобной ситуации, без сомнений, из-за недостатка доверия и интереса в отношениях. Большинство мужчин считает подобное поведение своих половинок сплошным блефом.

Но зачастую они совершают серьезную ошибку, не веря своим женщинам. Важно помнить, что ультиматум - это очень сильное оружие. Вы должны быть готовы ко всем вытекающим из него последствиям.

3. Он не ваш отец

Существует принципиальное различие между мужчиной, который хочет разделить с вами жизнь, и тем, который пытается играть роль отца, хотя необязательно должен это делать. Женщины хотят, чтобы их мужчины заботились о них, но не ограничивали при любой возможности.

Отношения заключаются в том, чтобы быть вместе, делиться проблемами и уважать друг друга. Если одна из сторон этого не понимает, шансов на счастливые отношения нету.

4. Легкое неведение

Большинство женщин сходит с ума, если их партнер сразу не отвечает на их сообщения. Тем не менее мужчины и вправду не сильно обращают внимание на свои телефоны или мессенджеры, и не особо изучают полученную информацию.

Если они заняты на работе или встрече, то не будут отвлекаться на телефон. Вместо того, чтобы приходить в отчаяние от того, что ваш партнер не отвечает на сообщение, лучше наберитесь терпения и подождите.

5. Не плачьте

Пусть это кажется немного нечеловечно, к сожалению, это самый что ни на есть подтвержденный факт. Исследователи обнаружили, что человеческие слёзы содержат вещество, которое понижает уровень тестостерона у мужчин. Иными словами, чем больше женщина плачет, тем меньше она привлекает своего партнера.

Конечно, это не значит, что совсем не нужно выражать свои эмоции. Просто постарайтесь их контролировать и не плачьте по любому поводу.

6. Не судите

Партнеры должны быть честными друг с другом. Отношения - это уважение и доверие. Мы должны любить наших партнеров такими, какими они есть. Поэтому, когда ваш муж начинает рассказывать истории из прошлого, постарайтесь его понять.

Цените то, что он хочет делиться с вами какими-то своими проблемами. У каждого из нас бывают худшие времена, и каждый совершает ошибки. Важней всего раньше времени никого не судить.

7. Мужчины тоже могут быть избалованы

Если вы думаете, что единственный человек в отношениях, который может быть избалован, - это женщина, вы ошибаетесь. Даже мужчины любят, когда их балуют. Для них это признак, что женщина о них заботится - она понимает и уделяет внимание всем их потребностям.

Поэтому женщины должны иногда думать о своих партнерах и устраивать для них приятные сюрпризы. Они несомненно будут счастливы и ответят тем же жестом.

8. Мужчины бывают честны

У мужчин тоже есть свои чувства, взгляды и вкусы. Некоторые из них способны быть исключительно честными, громко о них заявляя. Например, ваш любимый может сказать, что ему не нравится поведение вашей матери или лучшей подруги.

В большинстве случаев женщин это обижает, и они утверждают, что мужчины злые. И это вместо того, чтобы понять, почему они так говорят. Следовательно, не стоит плохо отвечать на все комментарии, которые мы слышим от партнера. Лучше поразмышлять над причинами, побуждающими их подобное говорить.

9. Мужчины не могут быть одни

Несмотря на тот факт, что мужчинам необходимо свое личное пространство, они не способны долго терпеть одиночество. Согласно исследованиям, мужчина, который находился в одиночестве какое-то время, чувствует себя намного хуже мужчины в отношениях.

Как и любому человеку, им необходим кто-то, кто о них позаботится и придаст смысл жизни. На самом деле, мужчины становятся намного счастливее и хотят жить, когда рядом с ними есть женщина!

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