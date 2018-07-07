Какую ложь говорят мужчины, когда изменяют

Есть много признаков того, что мужчина тебе изменяет, но не ожидай ничего кроме отрицаний, когда ты прямо скажешь ему об этом. Мужчины не любят признавать свою вину и предпочитают уходить от ответа или врать. Но если ты слышишь что-то из ниже написанного, скорее всего, он действительно тебе изменяет:

1. "Тебе не о чем переживать".

Это кодовое слово к "хватит копать". Он просто хочет закрыть тему как можно скорее.

2. "Я просто заснул у друга".

Если только ты заранее не знала, что у него планируется мальчишник, вряд ли он просто так решил остаться у друга. Вероятно он провел ночь с другой, но ты никогда не узнаешь об этом. Если он умен, то уже предупредил друга, чтобы обеспечить себе алиби.

3. "Ты лучшее, что со мной случалось в жизни".

Эта фраза может быть способом уйти от обвинений или избежать расставания, если ты таки поймала его на измене. Конечно, это приятно слышать, но вряд ли это искренне, если он уже изменил тебе.

4. "Я буду слишком занят, чтобы ответить тебе".

Если только он не за рулем или не на совещании государственной важности, люди редко бывают настолько занятыми, чтобы быстро ответить на сообщение. Если он заранее говорит тебе, что не сможет ответить, значит он просто не хочет, чтобы ты его беспокоила...когда он будет с другой.

5. "Это было всего лишь раз".

Даже если ты его поймала на измене, он может оправдываться, что это было всего лишь один раз. Но обычно, если ты уже узнала об этом, то скорее всего был не один раз. А значит ему больше не стоит верить.

6. "Клянусь, я бы никогда тебе не изменил".

Он знает, что ты вот-вот разоблачишь его, потому пускает в ход тяжелую артиллерию - клятвы. Он думает, что если скажет нечто такое громкое, то ты ему поверишь.

7. "Она просто коллега".

Люди очень часто изменяют с коллегами по работе. И если он тесно с ней общается, но перед тобой пытается умалить их отношения, вероятно он скрывает нечто большее.

8. "У нее есть парень".

Но ведь это не значит, что она не изменяет ему с твоим мужчиной...

9. "Может это ты мне изменяешь?"

Он знает, что ты не изменяешь, но просто хочет отвести от себя внимание. Еще он знает, что ты подозреваешь его в измене, но у тебя нет доказательств. Обвиняя тебя, он хочет заставить тебя почувствовать себя виноватой за то, что ты подозреваешь его.

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