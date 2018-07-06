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6 июля 2018 21:15

5 лучших качеств каждого знака Зодиака

Сейчас настало то время, когда каждый любит читать об астрологии, чтобы лучше понять свою любовную жизнь. Наши знаки Зодиака часто могут подсказать нам то, как именно мы относимся к чувствам, противоположному полу и даже к нашим обязательствам.

Мы рекомендуем вам ознакомиться с пятью самыми лучшими качествами, которыми обладает каждый знак Зодиака.

Овен (с 20 марта по 20 апреля)

1. Секc с Овном никогда не будет скучным, и, поскольку у них впечатляющая выносливость, он никогда не будет коротким.
2. Овен не держит обиды, поэтому ссоры быстро решаются и забываются.
3. Они любят спонтанность и часто могут удивить вас своими подарками, любовными письмами и неожиданными приключениями.
4. Вы всегда можете рассчитывать на то, что Овен будет сражаться за вас.
5. Не нужно беспокоиться о том, что ваши отношения застоятся. Жизнь с Овном будет наполнена интересными событиями и приключениями.

Телец (с 21 апреля - по 21 мая)

1. Тельцы - самые преданные люди, с которыми вы когда-либо встречались. Когда они будут с вами, они никогда не променяют вас ни на что на свете.
2. Их глубоко чувственный характер окупится в спальне. Они будут тратить свое время на вас и постараются убедиться в том, что вы довольны.
3. Телец побалует вас экстравагантными ужинами и прекрасным вином.
4. Вам никогда не придется подвергать сомнению мотивы или намерения Тельца, потому что они просты и верны себе.
5. Во время стресса, Телец всегда будет рядом с вами, чтобы утешить и позаботиться о вас.

Близнецы (с 22 мая - по 21 июня)

1. Близнецы искренне интересуются многими темами, поэтому они будут стараться понять, что вам нравится.
2. Острый ум Близнеца заставит вас смеяться.
3. Вам никогда не придется беспокоиться о недостатке общения, потому что они всегда хотят все рассказать.
4. Близнецы настолько социальны, что им нравятся все их друзья и любовники. Ваши отношения будут веселыми и кокетливыми долгие годы.
5. Близнецы отличные любовники: они могут завести вас одними разговорами ещё до того, как вы ляжете в постель.

Рак (с 22 июня - по 23 июля)

1. Раки - это щедрые люди, которые всегда позаботятся об окружающих. И они проследят за тем, чтобы вы также не были обделены вниманием.
2. Они понимают ваши скрытые эмоции и не боятся проявлять свои чувства.
3. Больше всего им нравится находиться дома со своей второй половинкой.
4. Раки хотят, чтобы их секc был страстным, насыщенным и значимым.
5. Они вкладывают много времени и энергии в то, чтобы сделать их дома комфортными и приветливыми, поэтому вы всегда захотите остаться с ними подольше.

Лев (с 23 июля - по 22 августа)

1. Их уверенность в себе и сила очень секcуальна.
2. Ласковый и демонстративный, Лев никогда не обделит вас объятьями, поцелуями и другими любовными прикосновениями.
3. Любимая вещь Льва - находится в отношениях. Поэтому они никогда не будут считать их чем-то обыденным.
4. Их энергичный, страстный и творческий характер делает Льва удивительным любовником.
5. Лев всегда будет защищать вас из-за своей расположенности к жестокости.

Дева (с 23 августа - по 22 сентября)

1. Дева всегда будет рядом, чтобы оказать вам поддержку, когда она нужна больше всего.
2. Они ценят общение и имеют разные интересы, поэтому вы никогда не исчерпаете темы для разговора.
3. У Дев есть мягкая, заботливая сторона, которая особенно проявляется в их романтических отношениях.
4. Добросовестно относясь к своей внешности, Дева всегда будет выглядеть опрятно.
5. Она стремится к совершенству во всех областях своей жизни. Это же касается и секcа.

Весы (с 23 сентября - по 22 октября)

1. Весы - это люди, которые любят дарить счастье. И они проследят за тем, чтобы вы также остались довольны.
2. Весы наполнены очарованием и романтикой. Несмотря на то, как долго вы будете вместе, она всегда будет флиртовать с вами.
3. Прелюдия очень важна для них, и они всегда будут уделять время тому, чтобы убедиться, что их любовник полностью удовлетворен.
4. Спокойный и мирный путь Весов позволяет им легко ладить с окружающими и избегать ненужной борьбы.
5. Они любят быть в комфорте, окружая себя красотой, поэтому вы окажетесь в такой же обстановке.

Скорпион (с 23 октября - по 21 ноября)

1. Страсть и интенсивность в сочетании с высоким секcуальным влечением делают секc со Скорпионом глубоко страстным.
2. Скорпионы не боятся близости. Напротив, они жаждут этого. Ваша связь с ними всегда будет глубже, чем обычно.
3. Он очень серьезно относится к отношениям. Как только он откроется вам, он отдаст все, что имеет, чтобы сохранить ваши чувства.
4. Их таинственная природа всегда найдет чем вас удивить.
5. Скорпионы страстно относятся ко всему: от ужина до политики и искусства. Но больше всего им нравятся отношения.

Стрелец (с 22 ноября - по 21 декабря)

1. Оптимистичные Стрельцы вступают в отношения с открытыми и наилучшими намерениями.
2. Стрельцы признаются вам во всем: в своих переживаниях или о глубочайших чувствах к вам.
3. Их независимый характер означает то, что они будут уверены в ваших отношениях, даже если вы находитесь далеко друг от друга.
4. Стрельцы - это идеалисты, которые видят в вас только лучшее. Даже если вы этого не заслуживаете.
5. Энергичные и огненные, каждый раз они подарят вам новое приключение в постели.

Козерог (с 22 декабря по 19 января)

1. Козероги процветают в значимых, совершенных отношениях.
2. Вам не придется беспокоиться об изменах. Они сосредоточены только на вас.
3. Их практичный характер избегает различных драм.
4. Козероги не боятся быть настойчивыми и брать на себя инициативу в спальне.
5. Если вы имеете дело с тяжелой ситуацией на работе или просто проснулись от кошмара, вы всегда сможете опереться на своего сильного, крепкого Козерога.

Водолей (с 20 января - по 18 февраля)

1. В отношениях с Водолеем вы всегда будете чувствовать, что ваш партнер - ваш лучший друг.
2. Водолеи живут в мире идей, поэтому им никогда не хватает тем для разговора.
3. Их любовь к справедливости означает, что они стремятся к равному партнерству, где оба человека счастливы и заботятся друг о друге.
4. Знакомство с Водолеем гарантированно улучшит вашу социальную жизнь. У них много друзей, и вы захотите познакомиться с ними.
5. Их изобретательная природа означает, что они не боятся пробовать нечто новое в cексе.

Рыбы (с 19 февраля - по 20 марта)

1. Романтичные и глубоко секcуальные, Рыбы могут открыть вам совершенно другой уровень в cексе.
2. Их развитая интуиция позволяет им угадывать ваши потребности и понимать, все ли в ваших отношениях в порядке.
3. Рыбы выражают свою любовь и обожание красивым, поэтическим способом.
4. Они не боятся идти на жертвы ради своих отношений, потому что интимная близость для них - это самое главное.
5. Рыбы процветают благодаря романтике, поэтому ваши отношения всегда будут наполнены прекрасными и сладкими чувствами.

cluber.com.ua


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