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5 фраз, которые способны погасить любой конфликт в паре - ФОТО

К сожалению, в отношениях между мужчиной и женщиной не обходится без ссор. В такие моменты главное вовремя проявить чувство такта и постараться избежать серьезного конфликта.

Представь себе, что погасить конфликт в самом его начале можно с помощью универсальных фраз. 

"Я готова тебя выслушать"

Дай своему партнеру возможность высказаться, немного "выпустив пар". Таким способом ты проявишь внимание и готовность его выслушать. Постарайся не перебивать, слушай внимательно и с интересом.

"Давай подумаем, как решить проблему?" 

Эта фраза - отличный контраргумент в ссоре. Но помни, что после этих слов ты должна быть готовой выслушать и принять точку зрения своего партнера. Таким способом ты покажешь, что тебе небезразличны отношения и что ты готова выслушать разумные доводы любимого человека. 

"Ты привлекательна, даже когда ты злишься"

Комплимент практически всегда способен вызвать улыбку у собеседника. Когда человек слышит в свой адрес искреннее восхищение, у него вырабатывается гормон счастья - серотонин, который обладает успокаивающим эффектом. Не забывай, что вы ищете решение проблемы, а не стремитесь к разрыву отношений. 

"Что я могу сделать, чтобы улучшить ситуацию?"

Благодаря этой фразе ты продемонстрируешь любимому человеку свою готовность решать проблему и направишь его в русло конструктивных предложений. Это очень важно.

"Давай обсудим это спокойно, когда оба будем к этому готовы"

Если ты видишь, что конфликт превращается в поле боя, постарайся успокоиться и предложи партнеру обсудить все спустя несколько минут, часов или даже в другой день. Когда в голове бушуют нешуточные страсти, вы можете наговорить друг другу очень много неприятных слов.

edinstvennaya.ua


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