Гармоничные отношения пары - очень сложная вещь и одновременно огромное счастье. Все это требует большого труда, понимания и мудрости. Представляем вам 5 основных правил мудрой женщины.

Не соревноваться

Часто женщины в паре стремятся доказать мужчине, что они умные, уверенные, сильные, лучшие и т.д. Но иногда мы делаем это, устраивая своеобразное соревнование.

Неправильно пытаться доказать свои лучшие качества за счет проигрыша мужа. Вы видели где-то такое, чтобы побежденный любил и чувствовал привязанность к своему поработителю? Более того, у нас с мужчинами разное "поле боя". Пара будет счастливой, когда каждый будет развивать лучшие качества на "своей территории".

Замечать свои достоинства

Если вы хотите, чтобы какие-то ваши старания не остались незамеченными и были оценены по достоинству, не выжидайте в гордом одиночестве, что он сам заметит. Ведь если по каким-то причинам человек их не заметит, вы останетесь разочарованной:"Ты меня не ценишь", "Я все для тебя делала, а ты ..." и т.д.

Наоборот не упускайте возможности похвалить себя и обратить его внимание на определенные ваши заслуги и победы: "А ты видел, что я сделала ... правда, я молодец?". Тогда он действительно будет замечать ваши сильные стороны, а в его сознании будет откладываться информация о том, что вы умница и вообще самая лучшая. Только делать это нужно не в форме упреков. Если вы хотите, чтобы муж вас любил, не пытайтесь победить.

Дать мужчине свободу

Мудрая женщина знает, что в счастливой паре никто никому ничего не должен и никто не является чьей-то собственностью. Союз двух людей - это прежде всего сотрудничество на общих и добровольных началах. Не заставляйте его выполнять вашу волю.

Вы влюбились в него, очарованные его мужской силой и волей, которые заметили в нем изначально. Но в паре пытаетесь его перевоспитать, контролировать, заставлять вас слушать во всем, в результате чего полностью его подавляете. И в конечном итоге получаете неуверенного в себе, слабого, безвольного и разочарованного человека, которого сами из него и сделали.

Просто любить

Много уже сказано о том, что главный женский инструмент и сила женщины - любовь. И это правда. Женщина умеет и хочет любить. Она от природы создает, отдает, дарит, приносит в мир новое. Подарите своему мужчине любовь, уважение и вы увидите, на что он способен ради вас и вашего счастья.

Быть счастливой

Человек сам хочет, чтобы рядом с ним вы чувствовали себя счастливыми. Именно таким образом он самоутверждается в отношениях. Это приносит ему радость. Выражайте свои желания и не навязывайте свою волю. Покорять мужчину нужно любовью, а не порабощением.

Женщина пытается "выдрессировать" своего мужа, кормит свою гордыню. Это дает ей ощущение власти, но никак не счастье. Желание получить власть путем порабощения приведет лишь к ссорам. А содержание на железной цепи - до полной апатии и равнодушия. Уважайте мужа и его волю, как свою собственную. Всегда помните, что человек будет приходить и приумножать счастье там, где ему хорошо. А хорошо нам там, где нас любят и уважают.

Быть умной и быть мудрой - разные вещи. Ум - это знание, которое не всегда приводит к счастью, а мудрость сама по себе уже является залогом счастья. Ум кормит гордость, а мудрость кормит сердце и душу.

Умная женщина успешна, красива, и если при этом она является мудрой, то обязательно будет счастливой.

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