Чем привлекают мужчин представительницы разных знаков Зодиака

Женщины недаром называются прекрасным полом. Их красота и внутренний мир помогают им всегда быть на шаг впереди мужчин в любовных играх. У представительниц каждого знака Зодиака есть свои хитрости и уловки.

Многие женщины, наоборот, отпугивают мужчин своим поведением. Это связано с тем, что дамы иной раз ставят перед собой неверные цели в любви и не пользуются своими преимуществами. Возможно, узнав свои самые привлекательные черты и сильные стороны, вы измените тактику ведения игры на более эффективную.

Женщина-Овен

В замужестве и во флирте Овны не одинаково удачливы. На первых стадиях знакомства эти дамы дадут фору любой другой девушке, под каким бы знаком Зодиака она ни родилась. Это самые лучшие соблазнительницы среди всех дам. Женщины-Овны невероятно убедительны и харизматичны. Им нетрудно завладеть сердцем почти любого мужчины.

Если вы хотите преуспеть еще и в семейной жизни, вам помогут заговоры и обряды на счастливое замужество. Оставайтесь верны своим принципам в браке - ведите себя не вызывающе, но показывайте свою эмоциональную самодостаточность. Удача на вашей стороне.

Женщина-Телец

Тельцы знают всё о том, как соблазнить мужчину. К сожалению, получается соблазнять у них только тех, кто считает главным плюсом красоту. Если мужчина ничего, кроме красоты, не замечает, то девушки, рожденные под этим Земным знаком, окажутся главной соперницей кому угодно.

Тельцы привлекают своей красотой и почти непоколебимой самоуверенностью. Эти дамы выглядят зачастую слишком недосягаемыми для простого мужчины. Это и есть секрет их особой притягательности. Если не слишком сильно вживаться в роль королевы, то можно найти настоящую любовь.

Женщина-Близнецы

Близнецы очень ветрены, поэтому им самим часто попадаются неверные мужчины. Что до флирта и привлечения внимания, то тут Близнецам нет равных. Они могут даже не стараться завоевать понравившегося человека: мужчины сами липнут к Близнецам, даже если они выглядят обычно. От этих женщин исходит не просто мощная энергетика, а почти что магия.

Чтобы привлечь мужчину, им необходимо просто оставаться собой. Если Близнецы начинают намеренно притягивать к себе внимание, то все происходит с точностью до наоборот. Просто будьте общительными и открытыми. Это будет катализатором влюбленности для мужчин.

Женщина-Рак

Раки флиртуют очень плохо, потому что зачастую невероятно требовательны к мужчинам. Этим дамам не нужно больше внимания, потому что они максимально рациональны в выборе партнера. Они пытаются определить особенности характера мужчины, чтобы понять, как им построить отношения и нужно ли это делать. Помочь вам в этом может анализ обстановки в доме мужчины. По порядку и интерьеру в жилище можно судить о характере вашего избранника.

Мужчины часто интересуются девушками и женщинами-Раками, но быстро понимают, что это будет скорее односторонняя игра, нежели настоящая любовь. К тому же, Раки не дают шансов тем, кто им хоть чем-то не нравится. Это в корне неверно, когда хочется влюбиться. Изменить своим принципам Ракам будет сложновато, но это единственный быстрый путь к счастью.

Женщина-Лев

Привлечь внимание мужчин прекрасной Львице может помочь открытость и честность. Дело в том, что представительницы этого знака Зодиака очень любят играть с мужчинами, не давая им никакого шанса. Если Львы спускаются с небес на землю, то становятся невероятно притягательными девушками, ведь излишнее самолюбие отталкивает.

Львам не нужно кардинально менять себя для того, чтобы привлекать мужчин еще сильнее. Им нужно научиться быть проще, чтобы удерживать мужчин рядом с собой. Слишком самоуверенная Львица не вызывает доверия у мужчин, поскольку им кажется, что такая дама неприступна.

Женщина-Дева

Женщины-Девы часто бывают не уверены в том, нужен им брак или отношения. Иногда бывает так, что в их жизнь просачивается неуверенность, страхи. Аффирмации на любовь и счастливое замужество помогут Девам найти свой путь в любви. Будет гораздо проще общаться с мужчинами и понимать, как подобрать ключ к их сердцам.

Девы привлекают мужчин своей мудростью и умом. Эти девушки и женщины очень приятны в общении и являются хорошими друзьями для мужчин, несмотря на частично доказанное мнение о том, что дружбы между полами не существует. Девам нужно знать, чего они хотят, и не бояться открываться людям.

Женщина-Весы

У Весов есть всё, что нужно начинающей соблазнительнице. Эти женщины красивы, энергичны, они буквально светятся. У них есть особый магнетизм, очарование. Единственной задачей для них является соответствие своему образу, который создает сама природа.

Бывает так, что Весы соблазняют мужчин и очаровывают их при первом взгляде и в первые минуты общения, но потом сильный пол просто отворачивается от них. Весам нужно уметь поддерживать в мужчине интерес. Для этого не обязательно знать все о том, чем увлекается понравившийся мужчина. Желательно просто научиться слушать, тогда самые привлекательные мужчины будут оставаться рядом надолго.

Женщина-Скорпион

Скорпионам нужно перестать экспериментировать и проверять мужчин на прочность. Представительницы этого знака Зодиака любят устраивать мужчинам проверки, что далеко не все воспринимают нормально. Если вы не будете слишком ревнивыми с первого свидания и не будете сами давать поводов для ревности, то в любви вас будет ждать невероятная удача.

Чтобы женить на себе мужчину, Скорпиону нужно быть честной с ним. Очень часто бывает так, что мужчина надеется на бурный роман, а получает лишь дружбу. С самых первых минут прекрасным Скорпионам лучше вести себя так, как они хотели бы, чтобы мужчина вел себя с ними. Такая методика поможет в соблазнении.

Женщина-Стрелец

Скромный, деловой и серьезный мужчина скорее всего не подойдет женщине-Стрельцу. Стрельцы не терпят в отношениях никакого диссонанса уже на первых минутах знакомства. По большому счету, только от вашего желания зависит то, насколько долгим и прочным будет роман.

Что касается первого впечатления, то именно благодаря ему Стрельцы и привлекают множество мужчин. Если представительницам этого знака нужно еще больше мужского внимания, то им лучше избавиться от негативных установок и предрассудков в любви.

Женщина-Козерог

У Козерогов очень часто начинается тотальный кризис в отношениях. В такие периоды обаяние этих женщин падает, а шансы заполучить мужчину мечты становятся равными практически нулю. Чтобы в амурных делах у Козерогов всегда всё было стабильно, лучше не уделять много внимания работе и побольше отдыхать.

В большинстве случаев получать свое в любви Козерогам мешает неправильная расстановка приоритетов. Этим женщинам стоит давать мужчинам шанс выразить свою симпатию. В большинстве случаев Козероги не замечают того, насколько они притягательны.

Женщина-Водолей

Чувство юмора для Водолеев играет определяющую роль в любви. Если женщина или девушка этого знака умеет преподать себя и может вовремя пошутить, то ни один мужчина мимо нее не пройдет. Еще произвести первое впечатление и привлечь мужское внимание Водолеям помогает самокритика. Женщинам такая черта почти не свойственна, поэтому мужчины это очень ценят.

Водолеи очень хорошо умеют зарабатывать мужское доверие и симпатию. Эти дамы имеют большое количество поклонников самого разного возраста, потому что они целеустремленные, умные и эрудированные.

Женщина-Рыбы

Любовная совместимость почти со всеми знаками у Рыб хорошая. Мужчины этих женщин очень любят, но не понимают. Это значит, что Рыбы привлекают внимание только красотой, потому что на начальных этапах любви им нечего больше предложить. Причина заключается в закрытости этих представительниц прекрасного пола, их хитрости и инфантильности.

Чтобы построить серьезные отношения, Рыбам нужно больше времени уделять общению. Чем больше вы общаетесь, открываетесь человеку, тем больше шансов, что простая симпатия перерастет в нечто большее.

Если у вас есть сомнения по поводу того, подходите ли вы друг другу, то лучше не начинать такие отношения вовсе. Будьте осторожнее в выборе мужчины, особенно если вам есть из кого выбирать, ведь успех в привлечении внимания и успех в отношениях - это не одно и то же.

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