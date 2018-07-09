Как узнать, что вы встретили того, кто вам действительно нужен

Если вы встретили человека, в присутствии которого ваше сердце бьется быстрее, а голова идет кругом, следует обязательно проверить тот ли это человек. Проверьте себя: если вы держите его за руку и чувствуете себя в полной безопасности, не отпускайте его. Интернет полон абсурдных рассказов и видеороликов, способных якобы помочь разобраться в данной проблеме: является ли человек, с которым вы встречаетесь, тем единственным для вас.

На самом деле это просто невозможно. Когда вы найдете того, кто должен быть рядом, вы поймете это сами. Примечательно лишь то, что поиск подобного человека и его появление на вашем небосклоне не имеет четко обозначенного времени и границ. Он не появится вдруг из ниоткуда, даже если сработала пожарная сигнализация. Вы встретите его по воле случая или судьбы. Он же встретит вас в состоянии отчаянья и низкого старта, чтобы превратить вашу дальнейшую жизнь в самое прекрасное произведение искусства. Он будет любить вас со всеми недостатками, не причиняя душевной боли и мук.

Самое главное, рядом с ним вы заметите свой собственный рост.

Он войдет в вашу жизнь в данной сложившейся ситуации: может быть, через друга или встречу или же любым другим способом, оставаясь при этом огромной частью вашей жизни. Теперь, чтобы вы знали, вас не унесет ветром при встрече с ним и луна вдруг не станет большой. Однако когда вы повстречаетесь с ним впервые, ваше сердце почувствует то спокойствие, которое оно никогда не ощущало.

Когда вы найдете того, кто предназначен вам, вы будете знать это наверняка. Только он будет продолжать любить сломанные вами вещи. В подобные минуты вы сможете осознать, почему это не срабатывало ни с кем другим.

Рядом с ним не будет падений. Это похоже на то, как будто вас окутали объятия человека, и сразу же пришло ощущение, что вы дома.

Самым грустным в сложившейся ситуации является то, что вы чувствуете искру внутри себя и стараетесь сдерживать ее изо всех сил потому как больше не желаете ощущать эту боль. Но поверьте, если перед вами тот самый человек, то ничто больше не может удерживать вас двоих друг от друга. Просто не следует умалчивать о своих внутренних переживаниях. Это самое худшее, что вы можете сделать для себя. Не торопитесь и попробуйте успокоиться и дать ему время. Это понятно лишь тем, кто прошел через измены, прежде чем встретить того единственного. Дело в том, что мы всегда думаем, что наша боль является исключительной, когда на самом деле это не так. Так бывает, когда встречаешь нового человека на полпути, а после набираешься смелости чтобы открыться новым чувствам.

Нужный человек сумеет успокоить все ваши страхи, переживая все трудности и невзгоды рядом с вами.

Он не будет осуждать вас за вашу уязвимость. Все, что вы ненавидите в себе, для него будет представлять лишь ценность. Он будет выше отношений. Это словно образ жизни. Он первый человек, к которому вы обращаетесь, когда происходит что-то хорошее. Он будет тем, с кем вы столкнетесь, когда мир вокруг вас предпримет попытку лишить вас последних сил. Вовсе не обязательно, чтобы он был вокруг вас все время. Но даже в его отсутствие вы все равно почувствуете, что он где-то рядом. Он наполнит вас любовью, которой вы так долго ждали и хотели. Вот что делает настоящая любовь.

Возможно, вы еще не встретили своего человека, но когда придет подходящее время, это обязательно произойдет.

Просто знайте, что все в этом мире наполнено любовью. Это большой мир, в котором никогда не поздно любить. Поэтому верьте, и любовь найдет вас.

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