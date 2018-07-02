Ванесса Паради впервые вышла замуж - ФОТО

Бывшая гражданская супруга Джонни Деппа сказала "Да, согласна" Самюэлю Беншетри на камерной церемонии, прошедшей в этот уикенд. Это первый брак для 45-летней певицы и актрисы.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, на свадьбе присутствовали дети Паради - дочь Лили-Роуз и сын Джек. Супруги поженились в здании небольшой ратуши в Сен-Симеоне, коммуне в часе езды от Парижа.

Невеста была в кружевном платье кремового цвета, а прическу украсила полевыми цветами. Расшитая вуаль и небольшой букет роз стали главным свадебным убранством невесты.

Отметим, что пара обручилась в ноябре 2017-го после совместной работы над фильмом "Собака", который они представили в мае этого года на Каннском кинофестивале.