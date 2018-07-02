2 июля 2018

отправить статью
10 худших звездных нарядов недели <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:14

  • 51
10 худших звездных нарядов недели - ФОТО
Фото дня - Ирина Шейк на пляже

Гости

10:47

  • 222
Фото дня - Ирина Шейк на пляже
Ванесса Паради впервые вышла замуж <span class="color_red">- ФОТО</span>

Отношения

10:33

  • 197
Ванесса Паради впервые вышла замуж - ФОТО

2 июля 2018 10:33

Ванесса Паради впервые вышла замуж - ФОТО

Бывшая гражданская супруга Джонни Деппа сказала "Да, согласна" Самюэлю Беншетри на камерной церемонии, прошедшей в этот уикенд. Это первый брак для 45-летней певицы и актрисы.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, на свадьбе присутствовали дети Паради - дочь Лили-Роуз и сын Джек. Супруги поженились в здании небольшой ратуши в Сен-Симеоне, коммуне в часе езды от Парижа.

Невеста была в кружевном платье кремового цвета, а прическу украсила полевыми цветами. Расшитая вуаль и небольшой букет роз стали главным свадебным убранством невесты.

Отметим, что пара обручилась в ноябре 2017-го после совместной работы над фильмом "Собака", который они представили в мае этого года на Каннском кинофестивале.


Просмотров: 197

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

22 июня 13:41

  • 697
6 самых типичных ошибок женщин в отношениях

Отношения

22 июня 09:00

  • 846
Не судьба - 5 знаков, что вам не суждено быть вместе

Отношения

13 июня 19:28

  • 693
11 вещей, которые не нужно делать после расставания