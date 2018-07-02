Как избавиться от предрассудков об идеальных отношениях?

В магазине вы видите платье мечты. Восхитительное, идеальное, потрясающего красного цвета. Влюбляетесь - мгновенно и безрассудно. "Мне не жить без этого платья! Это не платье - это знамя, с которым я завоюю страны, Луну и Солнце!" Вы в красном платье, и кожа ваша сияет, и волосы мягкими волнами падают на плечи, и помада тоже красная (но с оранжевым оттенком), и в руках - маленькая серебряная сумка... "Дайте, дайте, дайте, дайте! - кричите вы продавщице. - Размер "М"! Или какой есть! Похудею, потолстею!" Продавщица исчезает, а возвращается с таким же платьем, но зеленым. Вы в панике. Красные кончились?! Нет, не кончились. "Вам пойдет зеленое, - говорит консультант. - Или зеленое, или - никакое. Решайтесь или уходите".

Вот что такое отношения. "Отношения - это компромиссы", - говорят нам. Хочешь красное - получишь зеленое. Хочешь рыбу? Ешь курицу! Хочешь посмотреть "Хэппи-энд" Ханеке? Извини, будет тебе "Черная Пантера" Райана Куглера (кем бы он ни был).

ПОДАВЛЕННЫЕ ЖЕЛАНИЯ

Даже если вы встретили самого приятного мужчину на свете, который разделяет 70 % ваших привычек и вкусов, то все равно во многом вы будете не совпадать. И начнете "делить" ваши желания.

Как вы оказались во Флоренции вместо Берлина? Почему вы в стейк-ресторане вместо рыбного? Почему вы катаетесь на лыжах в горах вместо того, чтобы заниматься йогой на пляже у теплого океана? Компромисс. Чертов компромисс!

И Флоренция, и стейки, и лыжи - все это звучит не так уж плохо, но вы - это больше не вы. Вы - та самая девушка в зеленом платье вместо красного.

Расставшись с мужем № 2, где-то спустя пару недель я сидела дома и слушала музыку. И вдруг поняла, как редко вот так просто включала музыку ровно в тот момент, когда мне хотелось, и ту музыку, которую мне хотелось, и слушала ее столько, сколько мне хочется. Один из важных моментов "женского счастья" - выпить бутылку вина, включить Леди Гагу и танцевать в нижнем белье. Сколько раз я делала это замужем? М-м-м... Один?

Вот это осознание было одним из самых ярких переживаний за всю мою жизнь. Это счастье, эта свобода, это ощущение себя самой собой, а не человеком, который постоянно уступает другому. И если говорить о "красном платье", то - да! - никто больше не критиковал мои наряды.

Женщина не может быть одна, ей кажется, что все ее за это презирают. У всех - мужик, а у тебя - ничего? Мама волнуется?

Вся женская культура до 2010 года убеждает нас, что отношения - мечта каждой женщины. Пусть образование, пусть карьера, но без отношений ты никто. В нашем любимом "Сексе в большом городе" героини ищут не секс, а отношения, просто часто они начинаются с секса - и тут же заканчиваются. Но не потому, что женщина так хочет, а потому, что мужчины избалованы. Типа трудное время для женщин в эпоху сексуальной свободы, пособие по выживанию "Как не потерять надежду, если все мужчины - токсические холостяки".

И мы получаем свои отношения, потом еще одни отношения, потом еще что-то вроде отношений, а потом опять торчим дома с разбитым сердцем и зачатками мужененавистничества в душе.

И это тот самый момент, когда женщина может понять, как отлично быть одной. Может почувствовать, как прекрасны эти вечера, когда ты принимаешь ванну с пеной, горят свечи, смотришь свой любимый сериал - и никто не мешает тебе жить. Ты можешь сколько угодно примерять наряды перед зеркалом - и никто не будет ходить туда-сюда, спотыкаясь о тебя и вообще мешая тебе предаваться своему хобби. Ты можешь хоть завтра улететь к подруге в Вену - и тебе никому не надо сообщать о своих планах. Ты можешь пригласить домой сколько угодно подруг - чтобы они бегали по квартире, надевая твои платья, разглядывая твои вибраторы, громко обсуждая достоинства и недостатки секса с мужчиной, у которого маленький пенис.

КАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ

У подруги есть знакомая, назовем ее Оля. И вот она год провела в одиночестве. Сейчас Оля готовится к новым отношениям. Она "купила тапки" (сначала я думала, что это шутка, потом решила, что Оля не в своем уме, а уже позже выяснила, что так надо приманивать мужчину - этому учат на всяких курсах "как выйти замуж"). Оля к отношениям готовится так, словно собирается вступить в новую, более значительную должность. Она знает, что теперь ей опять придется готовить дома, забыть о подругах, нужно будет пересмотреть свое расписание. Это все - минимум, максимум настанет, когда мужчина сообщит о своих привычках и требованиях.

Оля успешная. Она купила себе машину, квартиру, у нее карьера. Ей - 35. И вот она намеревается растоптать свою жизнь лишь потому, что это в ее понимании и есть отношения.

"Это же нормально?" - спрашивает она нас. И даже ее лучшая подруга кричит, что нет, это ненормально.

Ненормально, но все женщины... все люди исполняют подобные трюки, когда начинают отношения. Кто-то меньше, кто-то, как Оля, больше. Мы так и живем - отказывая себе в себе. Я? Разве это важно? Главное ведь, чтобы рядом был мужчина!

И вопрос - почему?

Секс можно получить где угодно, когда угодно. Эмоции - тоже. Общение доступно - в эпоху соцмедиа его даже больше, чем нужно.

Вопрос в общественном мнении? У всех - мужик, а у тебя - ничего? Мама волнуется?

С одной стороны, это проблема. Как только подруга рассталась с мужчиной - ее стали неохотно приглашать в гости. Потому что там все женаты, а она - свободная и, конечно, она ведь только и думает, как бы увести мужей у своих знакомых. Это ужасно, но такое встречается нередко.

С другой стороны, может, такие друзья и не нужны совсем? Как можно в здравом уме общаться с этими крокодилами?

ЖЕНЩИНЫ И ОТЧАЯНИЕ

У женщин, как мне кажется, в жизни есть два страшных кризиса. Второй наступает перед сорокалетием - именно тут она в полной мере пугается старости. Первый приходит чуть за тридцать, когда женщина понимает, что она все еще не замужем, у нее нет детей. Такая женщина, с 30 до 35 лет, сходит с ума от желания завести семью. Она готова идти к любым ведическим гуру, готова на любые отношения, готова стать кем угодно - лишь бы мужик прижился.

Обычно схема такая: девушка, ей - 33, у нее не так давно закончились отношения с мужчиной, который никак не предлагал ей замуж. Она живет одна, делает успехи в работе, много путешествует, у нее есть отличные подруги, с которыми она здорово развлекается. И тут вдруг она осознает, что если не выйдет замуж, то жизнь кончена.

И девушка начинает себя ломать. Она читает и слушает всякую ересь (помните, как Шарлотта из "Секса в БГ" заявила, что теперь будет общаться только с замужними подругами, потому что у них правильная "замужняя карма"?), она может и работу бросить (карьера искажает "женскую чакру"), она ищет в мужчине семьянина (а не собеседника или любовника). Она покупает тапки, свадебное платье, записывается на кулинарные курсы, на курсы орального секса... В общем, из успешной, умной, современной женщины становится проституткой. И все это вместо того, ­чтобы получать удовольствие от своей жизни. Вместо того, чтобы наслаждаться своими успехами. Вместо того, чтобы ценить время, которое проводишь с самой собой, друзьями, фильмами.

Женщина не может быть одна - ей кажется, что люди ее за это презирают. Но она не одна - у нее всегда есть это "обществен­ное мнение", которое хуже любого мужа-абьюзера. "А как же вот ты приходишь одна в пустую квартиру - и тебе не грустно?" - спрашивали меня такие знакомые. Нет! Это не пустая квартира! В ней есть Я! И меня много! Я полностью заполняю и свою квартиру, и свою жизнь! Меня так много, что если впустить в мою жизнь другого человека, то придется отрезать от меня части меня - и это будет очень больно.

РЕЦЕПТЫ СЧАСТЬЯ

Если у женщины 30+, которая не нуждается в материальной поддержке, "неполноценность" звенит, как церковные колокола на службу, - значит, пора не замуж, а к психотерапевту. Понятно, что можно влюбиться, жениться, родить детей - но не потому, что "надо", и не потому, что без этого ты страдаешь от пустоты и одиночества. Отношения, мужчина, дети, собаки - они не заполняют эту пустоту. А лишь отвлекают от проблем в тебе самой. Если человеку с собой плохо - ему всегда будет плохо, и не важно, есть ли кто-то рядом.

Единственный вариант не превратить жизнь в кучу бессмысленной рухляди - это сделать так, чтобы с собой было хорошо. "Мне нужно то, что мне не нужно!" - первый признак депрессии. О чем бы ни шла речь: о новом платье или о детях.

Если тебя что-то не удовлетворяет, но ты не можешь понять, что именно, - тебе к врачу.

У других есть и муж, и младенец, и ипотека - а радости нет. Они "приобрели" все, что "нужно", но не стали счастливы.

Если ты не можешь ответить на вопрос: "Почему без мужчины я чувствую себя так плохо?" - значит, не в мужчине дело. И да, мужчина не спасет.

Вы вздыхали все детство над образом рекламной семьи: дом, сад, лабрадор, детишки, душа в душу, любовь до гроба? Ну-у-у... Вам легко продать "мечту". Мечту производителя молока, или диванных подушек, или вашей мамы, которая мается от скуки и хочет внуков. Но это не ваша мечта. Это всего лишь рекламный трюк. Ваши фантазии о Мужчине, который избавит от одиночества, - всего лишь реакция на хороший маркетинг. Но не настоящая жизнь.

Если вместо жизни вы не хотите подделку - задумайтесь о том, для чего вам отношения, для чего вам мужчина, надо ли это вам или "доброжелателям", что вы потеряете, что - найдете. И стоит ли утрата себя именно этого человека. Вы уверены, что он сделает вас настолько счастливой, чтобы ради него отказаться от "заветного красного платья" и носить теперь только зеленое?

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