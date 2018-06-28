8 запоминающихся фильмов о курортных романах - ФОТО

"Во власти стихии"

Тами Олдхэм - молодая девушка, которая больше всего в жизни любит путешествовать. На Таити она случайно знакомится с Ричардом Шарпом, и у них закручивается настоящий курортный роман. Правда, если их отдых на острове вполне обычен для таких историй, то вот развитие сюжета - самое нетривиальное из всех возможных. Ричард соглашается перегнать для друзей яхту к берегам Америки, и в ходе долгого путешествия пара попадает в сильнейший шторм, из-за которого судно практически будет уничтожено. Шансов выжить посреди бескрайнего океана у любовников немного, но они будут бороться за жизнь до конца. Драматичности ленте Бальтасара Кормакура (автора "Эвереста") добавляет то, что сюжет основан на реальных событиях. В главных ролях снялись молодые, но уже известные актеры, Шейлин Вудли и Сэм Клафлин.

"Шесть дней, семь ночей"

Небольшой самолет с отважным летчиком (Харрисон Форд) и модной журналисткой (Энн Хеч) терпит катастрофу на необитаемом острове. Как бы этого ни хотелось героям фильма, теперь им предстоит взаимодействовать между собой, чтобы выжить и не умереть с голода. Естественно, им будет трудно найти компромисс, однако через некоторое время яростная вражда перерастет в романтическое чувство: как говорится, от ненависти до любви один шаг! Классика жанра.

"Большой всплеск"

Обычно курортный роман завязывается исключительно между незнакомыми людьми - здесь же совершенно другой случай. На юг Италии, где бывшая рок-звезда отдыхает со своим любовником, приезжает ее бывший муж с дочерью. Под палящим солнцем устоявшиеся отношения внутри этого четырехугольника начинают рушиться: бойфренд знаменитости влюбляется в соблазнительную юную девушку, а ее отец решает вернуть чувства рок-дивы. Естественно, все это не может хорошо закончиться: ремейк провокационного "Бассейна" 1960-х годов с Тильдой Суинтон и Райфом Файнсом в главных ролях однозначно заслуживает зрительского внимания.

"Ешь, молись, люби"

Экранизация одноименной книги Элизабет Гилберт, ставшей мировым бестселлером, является по-настоящему культовым фильмом. В ленте отличный актерский состав - Джулия Робертс, Хавьер Бардем, Виола Дэвис, Софи Томпсон, Джеймс Франко, - а режиссерское кресло занял один из лучших мастеров современного кино, Райан Мерфи, который знает толк в выстраивании сюжета. Главная героиня фильма однажды понимает, что совершенно недовольна своей жизнью, она для нее словно бы чужая. Поэтому после тяжелого развода она решает отправиться в путешествие на поиски себя - чтобы успокоиться, осознать свое прошлое и начать жить заново. Естественно, в этом деле не обойдется и без романтической линии: природные пейзажи к любви отлично располагают.

"Назови меня своим именем"

Классический курортный роман в неожиданной интерпретации от Луки Гуаданьино (режиссера того самого "Большого всплеска") вызвал шквал восторженных отзывов как от публики, так и от критиков и сделал Тимоти Шаламе и Арми Хаммера, сыгравших в ленте главные роли, мировыми знаменитостями. Семнадцатилетний Элио проводит свой неспешный и ленивый отдых на вилле у родителей и изредка флиртует со своей подругой. Казалось бы, это и есть начало подростковой любви, однако история делает крутой поворот, когда в тихие семейные владения приезжает Оливер - американский ученый, ассистент отца Элио.

"Красота земная"

Красивый медитативный фильм о настоящей любви. Франк уже долгое время влюблен в Тину, но она не отвечает ему взаимностью: недавно у нее погиб муж в автокатастрофе, и она пытается справиться с депрессией. Франк уговаривает ее отправиться в путешествие на Бали, и там она постепенно начинает приходить в себя, вспоминать, что жизнь может приносить радость, а смерть близкого человека надо уметь правильно принимать. Роскошные пейзажи Бали, а также безупречная игра актеров и продуманный саундтрек к фильму прилагаются.

"Под солнцем Тосканы"

И снова в нашей подборке мы возвращаемся в Италию: на этот раз в Тоскану едет писательница, которая тяжело переживает развод с мужем и последовавший за этим творческий кризис. Фрэнсис Мэйс постепенно очаровывается местными поэтическими пейзажами и наконец готова не только отпустить своего мужа, но также и влюбиться в кого-нибудь другого: например, в незнакомца, встреченного в Тоскане. Естественно, новые отношения способствуют и возвращению ее писательского дара.

"Письма к Джульетте"

Трогательная история о том, что Верона, где жили Ромео и Джульетта, может навсегда изменить жизнь человека, ищущего любовь. Молодая американка София входит в волонтерский отряд, члены которого отвечают на огромное количество "писем Джульетте": люди со всего мира рассказывают в них свои любовные истории. Одно из таких писем, отправленное еще в 1960-х годах, трогает сердце девушки, и она находит ее автора. В итоге Софии удается уговорить старую британку приехать в Италию, чтобы разыскать своего давнего возлюбленного, о котором она писала в письме. С ними в путешествие отправляется и ее внук, явный противник романтической затеи: впрочем, отказаться от поездки он не мог, ведь уже успел влюбиться в молодую американку.

elle.ru