26 июня 2018

отправить статью
Кто из голливудских актрис долго не мог найти себе бойфренда <span class="color_red">- ФОТО</span>

Отношения

11:26

  • 87
Кто из голливудских актрис долго не мог найти себе бойфренда - ФОТО
Как научиться не обращать внимания на чужое мнение

Опросы

11:00

  • 117
Как научиться не обращать внимания на чужое мнение
10 причесок для длинных волос как у Блейк Лайвли <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

10:17

  • 156
10 причесок для длинных волос как у Блейк Лайвли - ФОТО

26 июня 2018 11:26

Кто из голливудских актрис долго не мог найти себе бойфренда - ФОТО

Кира Найтли

Одна из самых востребованных актрис Голливуда, Кира Найтли, в подростковом возрасте совершенно не нравилась парням - и за спиной ее называли гадким утенком. Ну а самое удивительное, что во время учебы она даже ни разу не сходила на свидание!

Шарлиз Терон

Как можно было не обращать внимания на такую красавицу? Терон признается, что очень страдала, но ничего не могла поделать. Более того, парень, в которого она была по уши влюблена, уделял внимание ее лучшей подруге (Шарлиз, не сомневаемся: он сейчас страдает).

Розарио Доусон

Звезда фильмов "Богема" и "Его игра" даже на выпускной в школу пришла в одиночку - одноклассники решительно отказывались замечать Доусон. Но время все расставило на свои места: сейчас все недоброжелатели выстраиваются в очередь, чтобы получить автограф теперь уже именитой актрисы.

bazaar.ru


Просмотров: 87

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

22 июня 13:41

  • 575
6 самых типичных ошибок женщин в отношениях

Отношения

22 июня 09:00

  • 674
Не судьба - 5 знаков, что вам не суждено быть вместе

Отношения

13 июня 19:28

  • 640
11 вещей, которые не нужно делать после расставания