У вас нет мужчины, если...

Третий год я уже отвечаю на пятничные вопросы девочек, и все это время меня беспокоит один момент. В среднем пятничные вопросы бывают трех видов.

Первый - у меня нет мужчины, мне плохо и страшно, я задолбалась сражаться за жизнь плюс меня все обижают, что делать, где взять мужчину?

Второй - у меня есть мужчина, но меня все обижают, я задолбалась сражаться за жизнь, мне плохо и страшно, что делать?

Третий - у меня есть мужчина, но меня обижает этот мужчина, мне плохо и страшно, плюс я задолбалась сражаться за жизнь, что делать?

Вопрос терминологии

Выглядит это так, словно речь идет о разных ситуациях. В первом случае проблема понятна - нет мужчины. Некому помочь, некому заступиться, некому утешить. Поэтому плохо и страшно. В остальных случаях мужчина есть, т.е. подразумевается, что проблема у человека не эта. А какая-то другая. И плохо и страшно человеку по какой-то другой причине. А этой проблемы у человека нет, это другой случай.

Таким образом, ситуация "плохо и страшно" распадается на три случая. Плохо и страшно, потому что мужчины нет. Плохо и страшно, потому что мужчина есть, но ничего не делает. Плохо и страшно, потому что мужчина есть, и он делает плохо и страшно.

Если все три уравнения корректны, и при этом у них совпадает первая часть - это означает, что вторые части этих уравнений тоже равны друг другу. "Мужчина есть, но все равно плохо и страшно" и "мужчина есть, и поэтому плохо и страшно" равно "мужчины нет". Это не три разных случая. Это один и тот же случай, и он описывается первым уравнением.

Незачем городить огород и множить сущности. Если вам плохо и страшно, это означает, что мужчины у вас нет. В терминологию вкралась ошибка.

Если ваш муж не приносит денег, и вы колотитесь одна зарабатывать на всех - у вас нет мужчины. У вас коммунальный сосед, таскающий еду из вашего холодильника.

Если ваш сожитель зарабатывает ровно на себя, а вы колотитесь сами, чтобы прокормиться - у вас нет мужчины. У вас в доме даром гостит знакомый.

Если вам срочно и отчаянно нужны деньги, а ваш бойфренд бодро отвечает, что у всех бывают трудные времена и все наладится - у вас нет мужчины. У вас приятель, и даже не очень близкий.

Если у вас сердечный приступ, а ваш любовник по телефону командует "срочно беги к врачу" - у вас нет мужчины. У вас теплый и участливый фейсбучный френд.

Если вы плачете, а ваш любимый советует не париться из-за ерунды и не накручивать сама себя - у вас нет мужчины. По степени близости это приблизительно таксист.

Если человек имеет мужскую анатомию - это не называется "у вас есть мужчина".

Определить, есть ли у вас мужчина, очень легко. Если он у вас есть, вам не плохо и не страшно.

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