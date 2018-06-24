У вас нет мужчины, если...

Третий год я уже отвечаю на пятничные вопросы девочек, и все это время меня беспокоит один момент. В среднем пятничные вопросы бывают трех видов.
Первый - у меня нет мужчины, мне плохо и страшно, я задолбалась сражаться за жизнь плюс меня все обижают, что делать, где взять мужчину?
Второй - у меня есть мужчина, но меня все обижают, я задолбалась сражаться за жизнь, мне плохо и страшно, что делать?
Третий - у меня есть мужчина, но меня обижает этот мужчина, мне плохо и страшно, плюс я задолбалась сражаться за жизнь, что делать?
Вопрос терминологии
Выглядит это так, словно речь идет о разных ситуациях. В первом случае проблема понятна - нет мужчины. Некому помочь, некому заступиться, некому утешить. Поэтому плохо и страшно. В остальных случаях мужчина есть, т.е. подразумевается, что проблема у человека не эта. А какая-то другая. И плохо и страшно человеку по какой-то другой причине. А этой проблемы у человека нет, это другой случай.
Если все три уравнения корректны, и при этом у них совпадает первая часть - это означает, что вторые части этих уравнений тоже равны друг другу. "Мужчина есть, но все равно плохо и страшно" и "мужчина есть, и поэтому плохо и страшно" равно "мужчины нет". Это не три разных случая. Это один и тот же случай, и он описывается первым уравнением.
Незачем городить огород и множить сущности. Если вам плохо и страшно, это означает, что мужчины у вас нет. В терминологию вкралась ошибка.
Если ваш муж не приносит денег, и вы колотитесь одна зарабатывать на всех - у вас нет мужчины. У вас коммунальный сосед, таскающий еду из вашего холодильника.
Если ваш сожитель зарабатывает ровно на себя, а вы колотитесь сами, чтобы прокормиться - у вас нет мужчины. У вас в доме даром гостит знакомый.
Если вам срочно и отчаянно нужны деньги, а ваш бойфренд бодро отвечает, что у всех бывают трудные времена и все наладится - у вас нет мужчины. У вас приятель, и даже не очень близкий.
Если у вас сердечный приступ, а ваш любовник по телефону командует "срочно беги к врачу" - у вас нет мужчины. У вас теплый и участливый фейсбучный френд.
Если вы плачете, а ваш любимый советует не париться из-за ерунды и не накручивать сама себя - у вас нет мужчины. По степени близости это приблизительно таксист.
Если человек имеет мужскую анатомию - это не называется "у вас есть мужчина".
Определить, есть ли у вас мужчина, очень легко. Если он у вас есть, вам не плохо и не страшно.
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