Не судьба - 5 знаков, что вам не суждено быть вместе

Как узнать, этот ли человек предназначен тебе провидением? Это достаточно провокационный вопрос и дать на него прямой ответ сразу же почти невозможно. А правда в этом случае такова: ответить отрицательно намного проще, чем положительно. У разных людей разные предпочтения, и потому некоторые вещи для кого-то могут показаться странными, но они же являются абсолютно нормальными для других. Поэтому представления об идеальных отношениях расплывчаты и двусмысленны. А вот определить, что в отношениях все в конце концов закончится, намного проще. Легко увидеть, если все у пары складывается хорошо. Но еще легче - когда все не так, как должно быть.

Когда у тебя отношения с тем человеком, который послан тебе судьбой, ты сразу почувствуешь разницу, по сравнению со всеми остальными отношениями, которые у тебя когда-либо были. Эти особенные отношения по ощущениям будут совершенно органичными. Все будет на своих местах и, казалось бы, совсем без усилий. В таких отношениях иногда даже бывает сложно поверить, что возможна такая степень взаимопонимания и такая особенная химия. Но бывают и другие отношения - олицетворения страданий и боли. От них чувствуешь себя так, будто постоянно забираешься на Эверест. В них тяжело устанавливать и поддерживать эмоциональные связи. Кажется, что они просто все больше теряют силу со временем, несмотря на все усилия для их сохранения.

Тебе совсем не обязательно верить, что во всей вселенной есть только один человек, который тебе подходит. Так что, как только ты встретишь того, с кем ты хорошо совместима, попробуй найти или создать какое-то постоянство, так как потенциал для этого у вас есть. Если у тебя именно такие отношения, то можешь порадоваться за себя. И постарайся, чтобы так все и оставалось. Приложи усилия, чтобы все не испортить.

Но что если тебе не повезло, и ты находишься сейчас в отношениях, которым не суждено длиться вечно? Наверно, тебе стоит закончить все прямо сейчас, чтобы вы оба не тратили время друг друга впустую. Идите каждый своей дорогой. Так ты станешь ближе к тому, кто тебе предназначен для любви. Но как узнать наверняка, те ли это отношения, над которыми стоит работать, или те, что стоит прекратить? Вот пара вещей, которые помогут определиться.

У вас разные ценности

У вас должны быть общие моральные ценности, что делают вас совместимыми. Помни, что именно твои ценности и принципы делают тебя тем, кем ты являешься. И ты не можешь через них переступать ради отношений, или ты рискуешь потерять себя.

Вам сложно посмотреть на вещи с точки зрения другого

Если ты можешь встать на место партнера, а он на твое, тебе будет намного легче в отношениях. Это сильно упростит решение конфликтных ситуаций и разрешения ссор. Но если у тебя возникают сложности с тем, чтобы понять его, то это уже серьезная проблема.

Отношения сдерживают и останавливают тебя

Твои отношения должны постоянно мотивировать и делать тебя лучше, как личность. Если же ты находишь, что они напротив постоянно сдерживают тебя и мешают воплотить твои мечты, то это точно не те отношения для тебя.

Ты постоянно задаешься вопросом, стоит ли все это твоих страданий

Прежде всего, если бы в отношениях действительно присутствовала любовь и забота, ты бы не задавала себе этот вопрос. Если ты в таких отношениях, то страдания сведены к минимуму.

Ты не можешь на него положиться

В конце концов, ты должна быть уверена в партнере и мочь на него положиться вне зависимости от обстоятельств. И в хорошие времена, и в плохие вы с ним должны быть спина к спине. Так что, если он не так надежен, как тебе бы хотелось, то это определенно плохой знак.

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