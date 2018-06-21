Безумная сторона девушки в зависимости от знака Зодиака

Овен (21 марта - 19 апреля)

Девушки-Овны немного безумные поскольку любят громко разговаривать и склонны к драматизму. Представительницы этого знака Зодиака могут устроить сцену по любому поводу. Особенно безумными девушки-Овны становятся тогда, когда все складывается не так, как им этого хочется. Они очень властные, привыкли получать все, что хотят и не умеют работать в команде.

Телец (20 апреля - 21 мая)

Девушка-Телец очень страстная, по своей натуре. В некоторых случаях этой страсти становится слишком много и она буквально овладевает представительницей этого знака. В подобных случаях вам необходимо находиться рядом со своей возлюбленной и следить за тем, чтобы та не причинила себе вреда.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Ваша девушка-Близнец немного безумна поскольку вы никогда не знаете наверняка, с какой ее стороной вам придется столкнуться. Представительницы этого знака зодиака весьма эксцентричные личности. Никогда не знаешь, чего от них стоит ожидать. Девушки-Близнецы часто ведут себя непредсказуемо, а это одновременно и хорошо, и плохо.

Рак (22 июня - 22 июля)

Девушки-Раки безумны тем, что являются крайне эмоциональными. Проблематичным это становится в том случае, когда девушка-Рак позволяет эмоциям полностью завладеть ею. Если она сильно расстроится, то грустные эмоции накроют ее с головой и вам придется переживать это вместе с ней.

Лев (23 июля - 22 августа)

Девушки-Львы безумны, поскольку считают, что весь мир вращается вокруг них. Представительницы этого знака считают, что все без исключения должны им кланяться и повиноваться. Если же кто-либо отказывается это делать, девушка-Лев выходит из себя, ведь ей просто необходимо признание окружающих.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Девушки-Девы перфекционистки и именно эта черта добавляет им нотку безумия. Они будут изводить вас, а также всех, кто их окружает. Дева никогда не будет всем довольна и всегда найдет к чему придраться. С этим ничего не поделаешь, такой уж у Дев характер. Они в мгновение ока могут найти недостатки во всех и во всем, что их окружает.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Поначалу девушка-Весы покажется вам абсолютно безобидной, но не успеете оглянуться, как она проявит свою безумную сторону. Представительницы этого знака Зодиака весьма очаровательны, но в то же время очень любят манипулировать окружающими. Они всегда знают, что сказать, чтобы получить от других то, что им нужно.

Скорпион (23 октября - 22 ноября)

Ваша девушка-Скорпион будет идеальной ровно до тех пор, пока вы не обидите ее. Если вы совершите ошибку, которая повлияет на ваши отношения, Скорпион всегда будет вам о ней напоминать. Представительницы этого знака очень мстительны и злопамятны. Девушка-Скорпион будет напоминать вам о ваших прошлых ошибках просто, чтобы заставить вас мучиться от угрызений совести. Она не побоится использовать ваше чувство вины как оружие против вас.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Девушка-Стрелец проявит свою безумную сторону как только почувствует, что вы душите ее обязательствами. Ей сложно всецело посвятить себя кому или чему-либо. Если вы будете на нее давить, она просто выйдет из себя и изменит вам.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Девушка-Козерог вовсе не выглядит безумной. Со стороны представительница этого знака производит неизгладимое впечатление: она успешная, трудолюбивая, амбициозная и целеустремленная. Такую девушку вы бы не побоялись привести домой и познакомить со своими родителями. Ее безумие заключается в том, что она беспощадна. Девушка-Козерог сделает все возможное, чтобы добиться своего. Она будет переступать через других на пути к своей цели.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Безумие девушки-Водолея проявляется в том, какой эмоционально отстраненной она бывает, совсем как робот. Представительницы этого знака довольно умны, а вот их эмоциональный интеллект равен нулю. Им сложно понять, когда окружающие чувствуют боль или обиду. В большинстве случаев, данная черта приносит представительницам этого знака немало проблем.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Представительниц этого знака Зодиака часто можно встретить в баре, клубе и любом другом месте, где есть алкоголь. Девушки-Рыбы любят выпивать и в некоторых случаях, могут даже прибегнуть и к наркотикам. В этом и проявляется их безумная сторона. Если вы встречаетесь с девушкой, рожденной под этим знаком Зодиака, не забывайте время от времени ее контролировать.

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