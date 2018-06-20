Что каждый знак Зодиака должен знать об отношениях?

Овен: компромисс - ключ к здоровой связи

Это главный урок, который должен выучить каждый Овен. Овен - один из самых упрямых знаков Зодиака. Он идет напролом к поставленной цели и плюет на писанные и неписанные правила. Но, когда он вступает в отношения, эта черта может представлять для его партнера серьезную проблему, поскольку Овен не желает принимать ничьего мнения, кроме собственного. Ему стоит различать силу воли и упрямство, если он хочет построить длительные, серьезные отношения. Иногда нужно уметь идти на компромисс!

Лев: вы не всегда можете контролировать ситуацию

Лев любит нести ответственность. Он - прирожденный лидер и не позволит никому отнять у него данный титул! К счастью, множество людей любят, когда ими руководят, однако тирании не место в отношениях. Иногда вам нужно расслабиться и отдать бразды правления вашему партнеру. Да, вначале вам будет непривычно, но иногда это просто необходимо. Если вы будете постоянно брать на себя ответственность - равенства в отношениях вам не видать.

Стрелец: рано или поздно вам придется принять на себя обязательства

Да, у вас может быть аллергия на обязательства, но в отношениях они необходимы! При этом вам не нужно сразу же брать на себя всю ответственность. Погуляйте вдоволь, если вам этого хочется, встречайтесь с новыми людьми. Все зависит от вас. Однако помните: в какой-то момент вашей жизни вам придется принять решение открыться партнеру, если он много значит для вас. Вы не можете постоянно быть одинокими!

Телец: не бойтесь быть уязвимыми

Телец - всегда стоит на страже собственного сердца. Да, это описание может относиться ко всем знакам земли, но идеально подходит для Тельца. Вы не желаете никому давать возможность причинить вам боль. Вы боитесь, что как только откроетесь кому-то и расскажете самые глубокие и темные секреты, вы дадите ему повод уязвить вас. Это неверная тактика. Вам может понадобиться уйма времени, чтобы понять свои чувства к партнеру и ощутить себя в полной безопасности, но, как только вы это сделаете, вы сможете ощутить себя комфортно и счастливо.

Дева: в мире нет идеальных людей - и это нормально

Вы очень критичны, предъявляете высокие требования к себе и к другим, и считаете, что в этом нет ничего зазорного. Но дело в том, что иногда вы придерживаетесь нереалистичных стандартов, концентрируетесь на негативе и игнорируете все положительные качества людей. Так не может долго продолжаться - рано или поздно вам придется расслабиться и позволить людям быть самими собой. Никто не хочет жить, чувствуя, что его рассматривают под микроскопом. Вам нужно понять, что ни один человек не идеален, и вам придется решить, какие изъяны вы можете и не можете в нем принять.

Козерог: сделайте больше времени для того, кого вы любите

Ваша трудовая этика и бизнес-подходы вдохновляют и побуждают к действию, поэтому не стоит отбрасывать карьеру в хвост жизненных приоритетов. В любом случае вы проигнорируете этот совет. Однако поймите, что вы уделяете мало времени своему партнеру. В долгосрочной перспективе это может нанести ущерб отношениям. У вас настолько напряженный график, что вы забываете провести время с любимым.

Близнецы: ничто не может компенсировать недостаток преданности

Вам не хватает чувства верности. Вам трудно убедить себя быть вместе с одним парнем, куда более заманчиво держать запасным вариантом другого партнера, если ничего не выгорит с первым. Не стоит опускаться до уровня бабников - вы лучше этого, и знаете это! Единственное, что вам нужно знать - верность ничем не заменишь, и вам придется принять это, если вы хотите вступить в серьезные отношения.

Весы: душа - важнее внешнего вида

Весы заботятся о приятной внешности больше, чем любой другой знак. Это значит, что они ухаживают за собой - подбирают правильный макияж, одежду, регулярно делают маникюр, и хотят видеть рядом такого же привлекательного партнера, как и они. Однако это часто может приводить их к неудовлетворительным отношениям. Совет: вам нужно научиться видеть, что скрывается за красивой внешностью.

Водолей: чтобы найти своего Единственного, вам стоит пересмотреть свои стандарты

Наличие высоких стандартов - неплохая черта, но из-за них вы будете часто разочаровываться в партнерах. Вас, как правило, беспокоят глупые вещи - вы можете захотеть встречаться лишь с партнером, который видел все ваши любимые фильмы или слушает ту же музыку, что и вы. Конечно, всегда важно иметь общие интересы с вашим избранником. Но есть еще более важные вещи, о которых нужно побеспокоиться - например, хочет ли он того же от жизни, что и вы? Уважает ли он вас и поддерживает ваши устремления? Терпеливый ли он и добрый? Эти стандарты гораздо важнее совместных увлечений.

Рак: не чувствуйте себя плохо, когда стремитесь постоять за себя

Вы очень добры и сострадательны, и вам сложно "раскачивать лодку". Вы не хотите идти на конфликт, поэтому иногда, когда вы из-за чего-то расстраиваетесь, вы просто позволяете этому случиться и пускаете дело на самотек, чтобы избежать ссоры. Тем не менее, если вы хотите счастливых отношений, вам нужно будет понять, как постоять за себя. Вы не можете закапывать эмоции каждый раз, когда грустите или сердитесь на то, что делает ваш партнер. Вам нужно научиться быть честными и жить в гармонии с этими эмоциями.

Скорпион: учитесь быть избирательными в своих битвах

Вы - прирожденный боец, но если вы хотите счастливых отношений, вам нужно научиться быть избирательным в своих битвах! Вы можете ссориться с партнером из-за каждой мелочи, не желая уступать ему. Вы стремитесь победить и доказать свою точку зрения, несмотря ни на что! Найдите золотую середину, иначе ваши отношения могут страдать.

Рыбы: отношения не похожи на фильмы

Вы - безнадежный романтик и ваша главная цель - найти роман, похожий на фильм. Вы хотите того, что многие люди могут испытать лишь один или два раза в жизни, и вы относитесь к этому очень серьезно. Вы непременно найдете себе замечательного партнера, но не ожидайте, что ваши отношения будут похожи на романтичный фильм. В противном случае вы будете неизбежно разочарованы в каждом парне, с которым встречаетесь.

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