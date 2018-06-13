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Дизайнер Гюлюм Асадуллаева на страницах международного глянца Caprice lifestyle - ФОТО

13 июня 2018 19:28

11 вещей, которые не нужно делать после расставания

Когда говорят о разрыве, часто начинают советовать, что и как делать, чтобы быстрее его пережить. Но есть и другой список, в который попали действия, способные навредить. Вот одна из его версий.

1. Отслеживать его в соцсетях

Даже если очень хочется. Лучше вообще отключиться от Интернета на пару недель, снять теги с общих фотографий и удалить его из друзей.

2. Спрашивать у общих друзей, как у него дела

Соблазнительно, но стоит сосредоточиться на себе, а не на его новой подружке.

3. Сравнивать себя с его новой пассией

Вы с ним не совпали, это факт. Но то, что он с кем-то встречается, не показывает, что она лучше тебя!

4. Рыдать все время

Забиться на пару дней под одеяло можно, а вот продолжать это неделями - бессмысленно. Выйди на пробежку, подними голову и подумай, какие моменты в этих отношениях тебе больше всего не нравились. Добавь их в список "больше никогда" и не повторяй. Да, больше никогда.

5. Запускать себя

Ешь полезную пищу, не перебарщивай с алкоголем, вовремя мой голову. Твоя жизнь на этом расставании не закончилась!

6. Игнорировать свои чувства

Валяться под одеялом неконструктивно, принижать свои ощущения - тоже. Постарайся найти людей, которые готовы тебя выслушать в любой момент.

7. Дружить с ним сразу же

В целом это полезный навык, но мало кому нравится сыпать соль на еще не зажившие раны.

8. Переносить настроение на работу

Если сосредоточиться все же не получается, сходи к понимающему начальству. Нет такого? Тогда обратись к специалисту, пока не стало слишком поздно.

9. Сразу начать новые отношения

Большинству людей нужно время, чтобы успокоиться и начать опять смотреть по сторонам. Попытки забыть с помощью другого человека обычно ничем хорошим не заканчиваются.

10. Звонить ему или встречаться

Особенно если ты нетрезва. Потом точно пожалеешь.

11. Хранить его вещи

Они причиняют больше боли, чем радости.

cosmo.ru


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