11 вещей, которые не нужно делать после расставания

Когда говорят о разрыве, часто начинают советовать, что и как делать, чтобы быстрее его пережить. Но есть и другой список, в который попали действия, способные навредить. Вот одна из его версий.

1. Отслеживать его в соцсетях

Даже если очень хочется. Лучше вообще отключиться от Интернета на пару недель, снять теги с общих фотографий и удалить его из друзей.

2. Спрашивать у общих друзей, как у него дела

Соблазнительно, но стоит сосредоточиться на себе, а не на его новой подружке.

3. Сравнивать себя с его новой пассией

Вы с ним не совпали, это факт. Но то, что он с кем-то встречается, не показывает, что она лучше тебя!

4. Рыдать все время

Забиться на пару дней под одеяло можно, а вот продолжать это неделями - бессмысленно. Выйди на пробежку, подними голову и подумай, какие моменты в этих отношениях тебе больше всего не нравились. Добавь их в список "больше никогда" и не повторяй. Да, больше никогда.

5. Запускать себя

Ешь полезную пищу, не перебарщивай с алкоголем, вовремя мой голову. Твоя жизнь на этом расставании не закончилась!

6. Игнорировать свои чувства

Валяться под одеялом неконструктивно, принижать свои ощущения - тоже. Постарайся найти людей, которые готовы тебя выслушать в любой момент.

7. Дружить с ним сразу же

В целом это полезный навык, но мало кому нравится сыпать соль на еще не зажившие раны.

8. Переносить настроение на работу

Если сосредоточиться все же не получается, сходи к понимающему начальству. Нет такого? Тогда обратись к специалисту, пока не стало слишком поздно.

9. Сразу начать новые отношения

Большинству людей нужно время, чтобы успокоиться и начать опять смотреть по сторонам. Попытки забыть с помощью другого человека обычно ничем хорошим не заканчиваются.

10. Звонить ему или встречаться

Особенно если ты нетрезва. Потом точно пожалеешь.

11. Хранить его вещи

Они причиняют больше боли, чем радости.

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